В Ботсаду ТГУ поселились амфибии, которые могут отращивать себе мозг и превращаться в земноводных

В Ботаническом саду Томского государственного университета поселились более сотни шпорцевых лягушек, аксолотлей и тритонов. Специалисты разместили амфибий в большом бассейне влажных тропиков, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Во влажных тропиках у нас более 100 «новоселов» — 50 шпорцевых лягушек, по 30 аксолотлей и тритонов, — говорит научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. — Хоть наш сад и называется ботаническим, животные в нем тоже есть, например, много лет живут японские карпы и красноухие черепахи. Посетители очень любят наблюдать за животными, поэтому мы решили их порадовать появлением вот таких необычных существ. Растения статичны, а живое существо всегда привлекает взгляд, мы специально подобрали амфибий со светлой окраской, чтобы посетителям было легче их увидеть.

По словам учёных ботсада, аксолотли почти не существуют в естественной среде. В дикой природе они встречается только в некоторых озёрах Мексики. Аксолотлям нужна чистая, богатая кислородом вода. Деятельность человека, загрязнение водоёмов привели к тому, что аксолотли оказались на грани исчезновения.

— В отделе влажных тропиков для них подходящие условия, — говорит Светлана Романова. — Надеемся, что эти амфибии не только хорошо приживутся у нас, но и увеличат свою численность.

Ещё одной удивительной особенностью асколотлей является то, что эти животные могут превращаться в земноводных, которых называют амбистома или саламандра. При этом у них исчезают жабры, развиваются легкие и появляются конечности. Однако такие метаморфозы происходят только в неблагоприятных условиях, например, при стрессе, связанном с понижением уровня воды.

Увидеть необычных обитателей Ботсада ТГУ и экспозиции редких растений можно в ходе самостоятельных и групповых экскурсий.

