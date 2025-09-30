18+
18+
РЕКЛАМА

В Ботсаду ТГУ поселились амфибии, которые могут отращивать себе мозг и превращаться в земноводных

Город, Природа, Томские новости, интересные новости Томска Ботсад животные В Ботсаду ТГУ поселились амфибии, которые могут отращивать себе мозг и превращаться в земноводных

В Ботаническом саду Томского государственного университета поселились более сотни шпорцевых лягушек, аксолотлей и тритонов. Специалисты разместили амфибий в большом бассейне влажных тропиков, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Во влажных тропиках у нас более 100 «новоселов» — 50 шпорцевых лягушек, по 30 аксолотлей и тритонов, — говорит научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений СибБС ТГУ Светлана Романова. — Хоть наш сад и называется ботаническим, животные в нем тоже есть, например, много лет живут японские карпы и красноухие черепахи. Посетители очень любят наблюдать за животными, поэтому мы решили их порадовать появлением вот таких необычных существ. Растения статичны, а живое существо всегда привлекает взгляд, мы специально подобрали амфибий со светлой окраской, чтобы посетителям было легче их увидеть.

По словам учёных ботсада, аксолотли почти не существуют в естественной среде. В дикой природе они встречается только в некоторых озёрах Мексики. Аксолотлям нужна чистая, богатая кислородом вода. Деятельность человека, загрязнение водоёмов привели к тому, что аксолотли оказались на грани исчезновения.

— В отделе влажных тропиков для них подходящие условия, — говорит Светлана Романова. — Надеемся, что эти амфибии не только хорошо приживутся у нас, но и увеличат свою численность.

Ещё одной удивительной особенностью асколотлей является то, что эти животные могут превращаться в земноводных, которых называют амбистома или саламандра. При этом у них исчезают жабры, развиваются легкие и появляются конечности. Однако такие метаморфозы происходят только в неблагоприятных условиях, например, при стрессе, связанном с понижением уровня воды.

Увидеть необычных обитателей Ботсада ТГУ и экспозиции редких растений можно в ходе самостоятельных и групповых экскурсий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые помогли синтезировать новое соединение, подавляющее рост раковых клеток

10 сентября 2025
Краеведение

Памятное место. Осенние виды Нагорного Иштана

25 сентября 2025
Томские новости

В Томске включают отопление

23 сентября 2025
Томские новости

В Томске разработали высокоточные портальные манипуляторы

16 сентября 2025
Работа

Объединить данные: в Томске обсудили, как формировать прогноз кадровой потребности

9 сентября 2025
Томские новости

Четыре пескотряса подготовили в Томске для противогололедной обработки дорог

29 сентября 2025
Томские новости

Суд удовлетворил иск РФС о взыскании 42 млн руб. с ФК «Томь»

12 сентября 2025
Томские новости

Томская флейтистка София Дювина выступила на фестивале Эмира Кустурицы

9 сентября 2025
Томские новости

КПО «Сибирь» — в Томской области запустили завод по переработке ТКО

11 сентября 2025