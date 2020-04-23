Гид по городу: 13 шедевров титулярного советника Андрея Лангера

23 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Мимо зданий, построенных по его проектам, ежедневно проходят сотни человек, хотя названия «доходный дом Деева» или «доходный дом Акулова» могут им ничего и не говорить. А некоторые дома находятся так далеко от центра, что о них знают даже не все коренные томичи. 10 сохранившихся и 3 утраченных шедевра Андрея Лангера — в нашем гиде.

Многогранный специалист с европейским образованием, выпускник строительного отделения Рижского политехнического института, архитектор Андрей Лангер работал в Томске с 1906 года. Сначала младшим инженером при Томском губернском управлении, а с 1908 по 1917 год был губернским архитектором. В марте 1917 года Лангер попросил освободить его от занимаемой должности в связи с переходом на службу в Военное ведомство. Архитектор был назначен в Первую Сибирскую инженерно-строительную дружину и отправлен на Кавказский фронт. Посещал Турцию, работал там в качестве инженера. Дальнейшая судьба архитектора неизвестна.

Андрей Лангер — архитектор-универсал: наряду со светскими постройками он спроектировал православную церковь, мечеть и синагогу. Кроме этого, он занимался строительством лечебниц в Томской губернии, мостов по Иркутскому тракту, выполнял различные проектно-сметные работы и осуществлял строительство зданий для конюшни государственного коннозаводства, Томского исправительного арестантского отделения. Доходным домам П.И. Макушина и И.Л. Фуксмана архитектор подарил новые фасады.

Андрей Лангер работал в популярных архитектурных стилях начала ХХ века, но наиболее ясно в его строениях прочитываются черты северного и рационального модерна, и эклектики в культовых сооружениях. Объединяет многие постройки Лангера декоративное оформление фасадов, например, он часто использовал керамическую плитку. Эту черту можно отнести к фирменному почерку архитектора, правда, она мало где сохранилась до наших дней. В целом его здания отличаются изысканным сочетанием разных материалов и фактур.

Строения архитектора разнесены по городу, но в центральной части Томска находится сразу несколько объектов, с них и начнем.

Торговый дом купца Деева

Фото: Елена Фаткулина

Торговый дом купца Деева находится в самом центре города, он вплотную пристроен к Второвскому Пассажу. Зажатый с обеих сторон, он словно сливается в один фасад с соседними зданиями. Потеряться ему не дает насыщенный серый цвет фасада и выступающий объем эркера.

Фото: Елена Фаткулина

Бывший торговый дом купца Ф.И. Деева, больше известный как «дом с белочками», построен в 1913–1914 годах. В начале ХХ века на первом этаже размещались магазины, на втором — арендные помещения для контор. С домом связано важное историческое и культурное событие — в 1918 году дом экспроприировали для размещения в нем первой Сибирской народной художественной академии. Открытая 1 мая по инициативе художника Казимира Зеленевского, она просуществовала всего месяц: когда советская власть в Томске временно пала, академию закрыли, а дом вернули владельцу.

Фото: Елена Фаткулина

Здание торгового дома отличается строгой элегантностью — ассиметричный фасад с большими витринными окнами первого этажа и двухгранным эркером, сочетание гладко оштукатуренных стен с вставками зернистой штукатурки делает его «петербургским».

Фото: Елена Фаткулина

Главный, он же единственный фасад имеет ясное и четкое строение, а преобладание вертикалей (пилястры и декоративные элементы) и вытянутые окна формируют стройный силуэт. По стилистике, из-за сдержанности в деталях, это здание можно отнести к рациональному с чертами северного модерну, который проявляется в использовании мотивов сибирской природы в барельефах. Это легкая изящная графика деталей с растительным орнаментом. Конечно, самая интересная деталь — это изображение белочек в окружении хвойных веток.

Фото: Елена Фаткулина

Над входом, под слоем облупившейся краски, можно разглядеть керамическую плитку, которой был частично декорирован фасад. Для полноты картины можно войти в арку между Второвским пассажем и домом Деева. Кстати, на верхней части бокового фасада можно заметить граффити. В некоторой степени здание сохранило свое первоначальное назначение — долгое время здесь находились магазины.

Фото: Елена Фаткулина

Адрес: пер. Батенькова, 3

Как доехать: трамвай 1, 2, 3; троллейбус 1, 2, 3, 6; автобус 2, 12, 16, 19, 23, 30.

Книжный магазин Петра Макушина

Фото: Ульяна Сидорова

Слева от дома Деева, вплотную пристроенный, стоит доходный дом Петра Макушина. Здание было построено в 1894–1896 годах по заказу сибирского мецената Макушина специально для книжного магазина. В нем, кроме одного из крупнейших книжных магазинов Сибири, была библиотека, переплетная мастерская и отдел канцелярских товаров.

Изначально здание было построено в «кирпичном» стиле, т.е. из красного кирпича и без штукатурки. Возможно, архитектором «первого» дома Макушина был Павел Наранович. Андрей Лангер же по просьбе Макушина придал зданию книжного магазина современный для того времени вид «с устройством стильного фасада».

Фото: Ульяна Сидорова

В 1915 году архитектор изменил архитектурно-художественную композицию фасадов — здание было перестроено, оштукатурено и декорировано в стиле ампир. Практически симметричный главный фасад расчленен пилястрами, которые украшены ионическими капителями, центральная часть выделяется за счет фронтона с небольшим арочным окошком.

Фото: Ульяна Сидорова

Огромные витринные окна первого этажа обрамлены полуколоннами, что придает торжественный вид всему зданию. Угловое расположение здания акцентировано балконом, опирающимся на колонны.

Фото: Ульяна Сидорова

Боковой фасад, без витринных окон, смотрится скромнее. В целом, довольно сдержанный для ампира фасад, декорирован медальонами, украшенными лепными цветочными гирляндами, такие же гирлянды обрамляют окна первого и второго этажей.

Фото: Ульяна Сидорова

Здание доходного дома гармонично вписывается в архитектуру «питерского» квартала. В нем до сих пор находится «Книжный магазин Петра Макушина».

Адрес: пер. Батенькова, 5

Как доехать: трамвай 1, 2, 3; троллейбус 1, 2, 3, 6; автобус 2, 12, 16, 19, 23, 30.

Доходный дом Фуксмана (Музыкальное училище им. Эдисона Денисова)

Фото: Елена Фаткулина

В 1915 году Андрей Лангер спроектировал и обновил фасад доходного дома И.Л. Фуксмана. Первоначально здание было построено Павлом Нарановичем в 1896–1899 годах для Ильи Леонтьевича Фуксмана, крупного предпринимателя, владельца винокуренного и пивоваренного завода и конезавода.

Фото: Елена Фаткулина

Доходный дом, выходящий главным фасадом на проспект Ленина, плотно встроен между двумя другими архитектурными памятниками — справа доходный дом Голованова (архитектор К. Лыгин), слева здание Сибирского торгового банка. Из этой сплошной линии красивых фасадов дом выбивается двумя балконами с балюстрадой, на крепких, украшенных растительным орнаментом кронштейнах.

Фото: Елена Фаткулина

Симметричный фасад трехэтажного доходного дома делит пополам центральная часть с аркой во двор и фигурным фронтоном, крайние оси акцентированы треугольными фронтонами с арочными окошками. Множественные окна, перемежающиеся пилястрами, придают легкость и ажурность всему фасаду.

Фото: Елена Фаткулина

Окна второго этажа, обрамленные гирляндой с растительным орнаментом, завершающиеся женскими маскаронами и украшенные снизу картушами (орнамент в виде свитка со свернутыми углами) — один из самых интересных объектов.

Фото: Елена Фаткулина

Архитектор использует вставки зернистой штукатурки в качестве декора, как и в доходном доме Деева. Сочетание гладких стен, лепных цветочных гирлянд, многосложных карнизов, кронштейнов, разных видов штукатурки, а также выделение декоративных частей фасада цветом — делает дом целостным и нарядным. Сегодня здесь находится музыкальное училище им. Эдисона Денисова.

Адрес: проспект Ленина, 107

Как доехать: трамвай 1, 2, 3; троллейбус 1, 2, 3, 6; автобус 2, 12, 16, 19, 23, 30.

Громовские бани

Фото: Александр Мазуров

От Доходного дома Фуксмана пешком или на трамвае можно добраться до Громовских бань. Популярный раньше у горожан банный комплекс был построен в 1914 году. Владельцем был почетный гражданин Александр Флегонотович Громов. В 1911 году Громов обратился в Томскую городскую управу за разрешением на постройку торговых (что значит общественных) каменных бань. Громов попал в Томск как инженер-механик «Общества механических заводов братьев Бромлей», здесь он руководил работами по введению в эксплуатацию первого водопровода. После окончания работ он остался в Томске, став одним из крупнейших предпринимателей, на его деньги, кроме бань, был построен театр-синематограф «Новый» (современный ТЮЗ).

«Громовские бани» были лучшие в городе: двухэтажные вместительные, с отделениями различных категорий комфорта. В 1916 (или в 1917) году бани купит «Товарищество Бульвахтер, Каплун и Воробейников» и они станут «Европейскими банями», с 1925 это была коммунальная баня № 1.

Протяженный ассиметричный фасад бани делится на два крыла центральным входом, который обрамлен пилястрами и обозначен большим арочным окном. Окна второго этажа характерной для модерна шестиугольной формы с трапециевидным верхом, и с частично сохраненной оригинальной расстекловкой.

Во всем облике дома ясно прочитываются признаки рационального модерна — умеренное количество декора, скромные сандрики (небольшой карниз) над окнами второго этажа. На старых фотографиях можно увидеть, что фасад был декорирован вставками зернистой штукатурки. В томском краеведческом музее хранятся образцы утраченной плитки из интерьеров бань.

Сейчас в здании преимущественно офисы, поэтому можно зайти вовнутрь и посмотреть сохранившуюся лестницу, перила которой сплетены из изящных кованых элементов.

Адрес: ул. Советская, 22

Как доехать: трамвай 1, 2, 3; троллейбус 1, 2, 3, 6; автобус 2, 12, 16, 19, 23, 30.

Солдатская синагога

Фото: Саша Прохорова

Недалеко от Громовских бань находится уникальная и возможно, единственная в мире деревянная синагога, построенная по проекту Лангера в 1910 году. «Солдатская» она потому, что была построена на средства солдат кантонистов, которые закончив службу, остались в Томске и организовали молитвенную общину «военного сословия». Первое деревянное здание «молитвенной школы» было построено в 1872 году, а в 1906 году значительно пострадало от пожара, и община решила перестроить и увеличить здание.

Уже в 1907 году здание по проекту Лангера было выстроено, но без отделки, окончательно строительство солдатской синагоги завершилось в 1910 году. Двухэтажное здание стоит на каменном цоколе, по-настоящему каменном, сейчас, пока здание ожидает реставрации, это хорошо видно.

Фото: Саша Прохорова

Сегодня синагога больше похожа на деревянный жилой дом (именно так она использовалась в последние годы) — три купола на восьмигранных барабанах не сохранились. О культовом предназначении здания говорит апсида, расположенная в восточной части.

Фото: Саша Прохорова

Построенная в «мавританском стиле» синагога, безусловно, уникальное здание для томской деревянной архитектуры. На ровных, разделенных пилястрами, обшитых тесом, плоскостях стен особенно выразительно смотрится ажурная деревянная резьба.

Фото: Саша Прохорова

Да и сам тес играет немалую роль в декорировании фасада — сочетание горизонтального и вертикального и даже диагонального расположения деревянных дощечек обшивки усложняет композицию фасадов.

Наиболее значимо для облика здания декоративное оформление — филигранная резьба наличников, с растительным орнаментом и звездами Давида, пилястры с тончайшими каннелюрами (вертикальные желобки), кронштейны под крышей и легкий резной карниз с элементами растительного орнамента.

Фото: Саша Прохорова

Особый ритм фасаду задает сочетание одинарных и двойных окон. Еще одним акцентом фасада являются двери с изысканным восточным орнаментом, вид которых завершает образ синагоги.

Фото: Саша Прохорова

Адрес: проспект Фрунзе, 15

Как доехать: троллейбус 2, 6; автобус 5, 9, 16, 25.

Доходный дом Акулова

Фото: Владимир Дударев

От здания Солдатской синагоги можно прогуляться доходного дома Акулова (или Осипова по некоторым источникам). Этот дом построен в стиле модерн.

Доходный торговый дом принадлежал Д.Д. Акулову (о чем говорят его инициалы на крыше), одному из самых богатых домовладельцев Томска. В некоторых источниках дом значится как «Здание магазина бакалейно-колониальных товаров».

Фото: Владимир Дударев

К большому сожалению, в 1950-е годы здание было подвергнуто перепланировке для приспособления его под лечебное учреждение — были заложены двери главного фасада и выходы на балконы, пристроены тамбуры со двора, утрачена крыша на башенке. Также были сбиты некоторые рельефные детали фасадов, можно предположить, что это была керамическая плитка, которая сегодня заменена голубыми вставками штукатурки.

Фото: Владимир Дударев

Но все равно дом остается одним из самых красивых образцов северного модерна Томска. Это трехэтажное здание с асимметричным фасадом, гладко оштукатуренное с изысканными барельефами с использованием растительных и цветочных мотивов. Изящный маскарон в виде женской головки венчает боковой фронтон.

Самый необычный элемент фасада — небольшой балкончик, решетка которого не из привычного металла, а бетонная, но, несмотря на это, изящная. Второй балкончик выступает с бокового фасада. Окна третьего этажа характерной для модерна шестиугольной формы с трапецевидным верхом. Необычная линия крыши — карниз на кованых кронштейнах, узорная решетка с рисунком из напряженно-изогнутых линий с инициалами хозяина «ДДА» и датой постройки 1909 год, яркое цветовое решение выделяет дом на фоне другой застройки.

Фото: Владимир Дударев

Сегодня в здании располагается Томский фтизиопульмонологический медицинский центр.

Адрес: ул. Кузнецова, 26

Как доехать: трамвай 1, 2; троллейбус 3; автобус 2, 4, 19, 23.

Петропавловский Собор

Фото: Владимир Дударев

Немного подальше от центра города, на пересечении улиц Алтайской и Тверской, находится храм, построенный по проекту архитектора Андрея Лангера. Храм и в прошлом и сейчас является композиционным акцентом в окружающей застройке.

Довольно монументальный в объеме храм из красного кирпича с золотыми куполами построен в 1911 году в неорусском стиле.

Фото: Владимир Дударев

Собор представляет собой пятиглавый крестово-купольный храм. Особенностью Петропавловского собора является сочетание красного кирпича и желтого песчаника в отделке и декорирование изразцами из терракотовой плитки в коричнево-голубой гамме.

Фото: Владимир Дударев

Возвышающийся купол на восьмигранном световом барабане и четыре ризалита, завершенных куполами, колокольня составляют сложный и красивый объем храма. В ложных окнах угловых восьмериков находятся мозаики, выполненные современными мастерами.

Фото: Владимир Дударев

Как и большинство томских храмов, Петропавловский был закрыт с 1938 года, в 1940 году в нем размещались склады спиртзавода. Но в 1945 году были возобновлены богослужения и в период 1950-90 годы храм наряду с Троицким, был единственным действующим православным. До 2003 года Петропавловский собор был главным храмом Томска.

Адрес: ул. Алтайская, 47

Как доехать: трамвай 2,3; автобус 13.

Белая мечеть

В историческом районе Татарская слобода, на Московском тракте находится вторая соборная мечеть Томска — «белая», получившая название по цвету стен. Мечеть стала одной из последних работ Андрея Лангера.

Строительство шло с 1913 по 1914 год на пожертвования томских мусульман. Нижний ярус мечети предназначался под духовное магометанское училище.

Фото: Владимир Дударев

Мечеть построена в стиле модерн с элементами неомавританского стиля. Ее купольная часть выполнена в форме, характерной для архитектуры среднеазиатских мечетей. Стены мечети украшены каменной резьбой. Мечеть не перегружена деталями, белоснежная с серебристыми куполами, изящными узкими окнами и стрельчатыми дверями.

Фото: Владимир Дударев

10 октября 1939 года постановлением облисполкома Белая мечеть была закрыта, здание передано под национальную татарскую школу. Позже здание использовалось правлением артели «Культспорт». С 1960-х годов здесь размещался цех карандашной фабрики. За эти годы мечеть была основательно разрушена, потеряла купол и минарет. В 1999 году мечеть отреставрирована.

Адрес: Московский тракт, 43

Как доехать: автобус 29

Жилой деревянный дом Психиатрической лечебницы

Фото: Елена Фаткулина

За городом, в поселке Сосновый бор, находится жилой дом, который был построен для обслуживающего персонала Томской окружной психиатрической лечебницы по разным источникам в 1908 или 1913 году.

Андрей Лангер занимался как достройкой самого больничного комплекса, так и проектированием жилых домов. Дом является частью уникального архитектурного ансамбля, состоящего из нескольких деревянных домов, в которых воплотились различные архитектурные направления от северного модерна, к которому принадлежит памятник, до неорусского стиля.

Фото: Елена Фаткулина

Традиции северного модерна выражены как в общем силуэте, так и в деталях. Ризалит (часть здания, выступающая за основную линию фасада и идущая во всю его высоту), увенчанный фронтоном, украшен типично модерновским декором — изогнутая линия, башенка, устремленная вверх, а конструкция низкой покатой крыши характерна для архитектуры Скандинавских стран.

Фото: Елена Фаткулина

Трактовка общей формы отличается монументальностью, но балкончики на боковых фасадах придают изысканность зданию. В целом, несмотря на позднейшие пристройки, силуэт дома смотрится выразительно.

Фото: Елена Фаткулина

Адрес: ул. Алеутская, 1

Как доехать: автобус 4, 11, 16, 38.

Дом Науки им. П.И. Макушина (Народный университет)

Фото: Ульяна Сидорова

Андрей Лангер совместно с архитектором Товием Фишелем участвовал в доработке проекта Дома науки. Изначальный проект принадлежал Андрею Крячкову, за который он получил первую премию в региональном архитектурном конкурсе. Проект отличался новаторством, например, применение железобетона в перекрытиях здания, центральное паровое отопление и вентиляция.

Фото: Ульяна Сидорова

Дом был построен в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и самого Народного университета, а также издателя двух томских газет.

Живописный силуэт здания с центральной доминантой — купол на четырех наклонных угловых устоях с большими окнами, тогда там размещалось помещение для занятий астрономией. Здание стоит немного в глубине улицы, но его башню с куполом хорошо видно издалека.

Фото: Вероника Белецкая

Декоративные элементы в стиле модерн, сочетание гладкой поверхности стен и фактурных вставок, большое количество окон — все это придает зданию особенную «легкость». Сквер с деревьями частично закрывает главный фасад, но вместе с тем и создает ощущение камерности.

Фото: Ульяна Сидорова

Сегодня в этом здании располагается Томский областной театр куклы и актера «Скоморох», широко известный в России и за ее пределами.

Адрес: площадь Соляная, 4

Как доехать: троллейбус: 1, 3; автобус 2, 9, 20, 22, 23,25,36.

Утраченные здания

Театр-синематограф «Новый»

Театр до перестройки

Крупнейший в Томске театр-синематограф построен по проекту Лангера в 1914–1915 годах. Первым владельцем здания был купец А.Ф. Громов, владелец Громовских бань. По отзывам современников, «Новый» был самым вместительным и комфортным из томских электротеатров того времени: в зрительном зале могли поместиться до 900 человек. Театр был оборудован центральным отоплением и вентиляцией.

Первоначальный вид здания не дошел до настоящего времени: сначала в 1926 году из-за недолжной эксплуатации здание оказалось в аварийном состоянии, в 1930 году электротеатр был восстановлен, в 1937 году к основному зданию сделали пристройку с восточной стороны. В 1950-х годах была проведена реконструкция театра, в результате которой был изменён внешний вид здания. Были выполнены пристройки с северной и западной сторон, утрачены башни главного фасада с купольным завершением, а также лепнина на фасадах и в интерьере. С 1979 года в здании располагается Театр юного зрителя.

Скетинг-ринг

Скетинг-ринг ни в каком виде не дошел до наших дней. Это был деревянный манеж для катания на роликовых коньках, который сгорел в 1917 году. Располагался на пересечении современных улиц Гагарина и Нахановича. Открытый в 1914 году скетинг-ринг мог вместить 200 человек катающихся и 500 зрителей. В трехэтажном здании, по конструкции напоминавшем цирк, была губернаторская ложа, действовал буфет, играл оркестр.

Кинематограф «Глобус»

Был построен в 1913 году, принадлежал инженеру Перваку. Располагался на берегу реки Ушайки, сегодня на его месте БКЗ Томской филармонии.

Литература:

Залесов В.Г., Залесов Г.М. Влияние деятельности купца-просветителя П.И. Макушина на архитектурно-градостроительный облик и культурную среду Томска.

Кижмер Д. М., Чернова И. В. История еврейского купечества Томска и его участие в жизни города и еврейской общины.

Манонина Т., Маслянская А. Синагоги города Томска: историко-архитектурный аспект.

Герасимов А. Северный модерн в интерпретациях деревянных домов города Томска.

Емельянов Е., Ситникова Е. Модерн в деревянной архитектуре г. Томска начала ХХ века.

Багаев А. Господа юнкера. Кем вы были?

ОГАУК «Центр по охране памятников»

Путь томича

1917 год. Пепелище вместо роллердрома

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