Завтра томичей ждет мокрый снег, ветер и гололед

22 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Завтра, 23 апреля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь. На севере Томской области ожидаются гололедные явления, порывы ветра ночью 15-20 м/с, днем 17-22 м/с.

Между тем, по данным сайта томского Гидрометцентра, завтра днем в Томске — облачная погода, дождь. Воздух прогреется до 16°. Ветер юго-западный 3 м/с. Ночью похолодает до -3°, ожидается небольшой кратковременный снег.

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