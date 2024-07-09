Путеводитель по Самуськам. Что посмотреть, где погулять и как добраться до затона и озер
Путешествия по окрестностям Томска в выходные — прекрасный вариант проведения времени. И хотя городов в регионе раз-два и обчелся, разного рода интересных мест у нас хватает.
Сегодня в нашем путеводителе рассказываем про одно из них — поселок Самусь.
Самусь — поселок в сорока с небольшим километрах на север от Томска. Добраться туда можно на личном транспорте по трассе Томск-Орловка, либо на рейсовом автобусе №313, который движется по тому же маршруту от автовокзала.
История поселка начинается с ноября 1879 года, когда купеческий пароход «Гагара» встал на зимовку в устье реки Самуськи. Перезимовав и дождавшись навигации, судно продолжило дальнейший путь. Экипаж рассказывал об удобном месте для зимовки.
Осенью следующего 1880 года, спасаясь от угрозы быть затёртым льдами, тут же остановился на зимовку пароход «Арсений». В 1881 году томский купец И. Некрасов уже специально расположил здесь на зимнюю стоянку и ремонт пароход «Благословенный».
В 1890 году в Томск с заданием от Министерства путей сообщения по достройке Обь-Енисейского канала прибыл барон Бьорн Александрович Аминов, опытный инженер. Он заинтересовался Самусьским отстойным пунктом. Побывав на месте, Аминов представил правительству предложение о создании крупного затона «для зимовки казенных судов…».
И уже в 1891 году были построены несколько жилых и производственных зданий. С Обь-Енисейского канала привезли казённые жилые дома и оборудование кузнечного, механического и столярного цехов. Вновь образовавшийся завод стал использоваться для ремонта речных судов. В 1895 году посёлку присвоено название Затон. С 1897 года рядом с заводом начали селиться люди. Первым постоянным жителем стал столяр парохода «Благословенный» Иван Степанович Попов.
В 1907 году завод назвали «Самусьский судоремонтный затон». В 1912 году из Англии на завод привезли два разобранных судна, «Тура» и «Конда», мощностью по 100 лошадиных сил. В течение года эти два судна были собраны, опробованы и отправлены в плавание по рекам Томь и Обь. Так было положено начало судостроения в Самусьском судоремонтном затоне.
Постановлением ВЦИК от 15 мая 1934 г. селение Затон-Самусьский было отнесено к категории рабочий посёлок, с присвоением названия Самусь. А в 1997 году его передали из Томского района в состав ЗАТО Северск.
Въезжая в поселок вы можете сразу увидеть его двоякую сущность. Слева вас встречают вполне современные благоустроенные пятиэтажки, а справа — частные коттеджи и дачные домики.
Так и есть — в Самусе сочетаются как вполне городская инфраструктура, с коммунальным комфортом, асфальтированными улицами, супермаркетами, кафе и барами, так и сельские усадьбы, с огородами, коровами и прочей живностью. И эти два образа жизни здесь прекрасно уживаются, дополняя друг друга.
Если благоустроенные кирпичные и панельные здания являются для жителей данностью, то в частном секторе, каждый стремиться придать максимум индивидуальности своему жилью.
Конечно, Самусь славится, прежде всего, своими озёрами. Их три самых крупных: Яково, Мальцево и Круглое. Яково находится в тайге — 5 км. на восток от поселка. Мальцево, точнее два, Большое Мальцево и Малое Мальцево, находятся посреди дачного поселка Семиозерки, который вы проехали, перед самым Самусём, они были справа.
А вот Круглое озеро находится непосредственно в поселке Самусь. Пройти до него, как и проехать, удобнее всего, двигаясь по улице Кирова, по которой вы попали в поселок, повернув направо на третьем перекрестке — это улица Урицкого. По ней нужно двигаться до самого начала. Когда вы дойдете до леса, вам преградит дорогу бетонный блок и табличка. К озеру на автомобиле подъезжать нельзя. Это водоохранная зона. Так что, если вы пешком, то смело шагайте в лес, а если на авто, то ищите поблизости парковку, и тоже пешком с нами. Через двести метров вас ждет сказочный вид и очень приятные ощущения.
Вода в озере набирается весной через протоку из озера Мальцево. То, в свою очередь, так же через протоку — из Якова, а он питается из таежных болот. От болотного торфа, сосновых игл и коры вода в озере чайного цвета. И хочу предупредить — светлые купальники могут окраситься в желтый, ничем не смываемый цвет. Но вода в Круглом очень чистая и ежегодно проходит проверку санитарных служб.
Раньше из Круглого вода ежегодно сбрасывалась в Томь. Но в последние годы озеро обмелело, и протока, связывавшая его с рекой, пересохла. «Томский Обзор» уже писал о возможных причинах этого, и о путях решения проблемы.
Пройдя вдоль берега озера на запад, и повернув на улицу Карла Маркса, можно выйти к первым кирпичным многоквартирным домам поселка, расположенным на ул. Ленина. Они были построены в 1950-х года для плавсостава Томского Речфлота. Их отличительной особенностью являются художественные панно, с типичным для того времени сюжетом.
Улица Ленина ведет к главному входу на Самусьский завод. Площадь перед заводоуправлением — место всех поселковых праздников. Недаром тут же расположен и Дом культуры.
А в ворота завода можно рассмотреть историческое здание цеха, представляющего собой уникальный пример промышленного модерна.
Но если от улицы Ленина свернуть по главной дороге, то можно добраться до центра поселка. Здесь сконцентрированы магазины, как сетевые, вроде «Ярче», «Мария-Ра» и «Бристоля», так и местные, в основном, хозяйственные. И есть ларек с продукцией местной пекарни.
Есть в Самусе и представители интересной деревянной архитектуры, которую мы так любим.
Главная улица поселка названа в честь самусьчанина, выдающегося кардиохирурга, крупнейшего специалиста своего времени в области автоматической дефибрилляции сердца, Викентия Пекарского. На ней расположены школа, отделение полиции и — что может быть важно путешественнику — местная больница на ул. Пекарского, 22.
Так же на ней есть ещё один сетевой супермаркет, а перед ним — «Чебуречная». Если прийти туда до 12 часов дня, то можно купить недорогих, вкусных, горячих чебуреков и другой выпечки.
Переулок 1917 года, убегая от ул. Пекарского на восток, ведет к целому собранию местных достопримечательностей. Пройдя по нему вниз, вы встретите указатели о том, что здесь находится «Объект археологического наследия. Поселение Самусь III. Неолит, эпоха бронзы». Пару лет назад археологи нашли здесь кольцо, которому около трех тысяч лет.
Спускаясь дальше вниз, вы выйдите к речке Самуське. Здесь очень живописно, если спуститься к самой реке. А пройдя вдоль речки порядка пятисот метров, вы попадете уже на речной пляж, у самого устья Самуськи.
Но самое интересное находится с другой стороны дороги. Там — затон Судостроительного завода.
Отдельная история — это зелень вокруг поселка. Самусь окружают густые смешанные леса, с преобладанием хвойных деревьев. Они богаты и грибами, и шишками, и всяческой живностью. С южной стороны от поселка, в лесу проложена просека, которая зимой становится лыжной трассой, кольцо — 5,5 км. А летом это прекрасная широкая тропа для прогулок по лесу.
Самусь очень уютный. Он не производит впечатления угасания, так свойственного многим провинциальным поселкам. Наоборот, он наполнен жизнью! И сочетание элементов городского комфорта, с сельской неторопливостью и обалденной природой, делает его очень привлекательным для посещения.
Текст: Сергей Мальцев
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