Путеводитель по Самуськам. Что посмотреть, где погулять и как добраться до затона и озер

9 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Путешествия по окрестностям Томска в выходные — прекрасный вариант проведения времени. И хотя городов в регионе раз-два и обчелся, разного рода интересных мест у нас хватает.

Сегодня в нашем путеводителе рассказываем про одно из них — поселок Самусь.

АВТОР Сергей Мальцев Томский писатель, журналист, краевед

Самусь — поселок в сорока с небольшим километрах на север от Томска. Добраться туда можно на личном транспорте по трассе Томск-Орловка, либо на рейсовом автобусе №313, который движется по тому же маршруту от автовокзала.

Традиционная стела на въезде в поселок Фото: Владимир Дударев

Автобусную остановку на выезде из Самуся не пропустить Фото: Владимир Дударев

История поселка начинается с ноября 1879 года, когда купеческий пароход «Гагара» встал на зимовку в устье реки Самуськи. Перезимовав и дождавшись навигации, судно продолжило дальнейший путь. Экипаж рассказывал об удобном месте для зимовки.

В архиве завода сохранился снимок «Гагары» Фото: https://sssrz10.narod.ru/Kadri_sssrz.htm

Осенью следующего 1880 года, спасаясь от угрозы быть затёртым льдами, тут же остановился на зимовку пароход «Арсений». В 1881 году томский купец И. Некрасов уже специально расположил здесь на зимнюю стоянку и ремонт пароход «Благословенный».

В 1890 году в Томск с заданием от Министерства путей сообщения по достройке Обь-Енисейского канала прибыл барон Бьорн Александрович Аминов, опытный инженер. Он заинтересовался Самусьским отстойным пунктом. Побывав на месте, Аминов представил правительству предложение о создании крупного затона «для зимовки казенных судов…».

И уже в 1891 году были построены несколько жилых и производственных зданий. С Обь-Енисейского канала привезли казённые жилые дома и оборудование кузнечного, механического и столярного цехов. Вновь образовавшийся завод стал использоваться для ремонта речных судов. В 1895 году посёлку присвоено название Затон. С 1897 года рядом с заводом начали селиться люди. Первым постоянным жителем стал столяр парохода «Благословенный» Иван Степанович Попов.

В 1907 году завод назвали «Самусьский судоремонтный затон». В 1912 году из Англии на завод привезли два разобранных судна, «Тура» и «Конда», мощностью по 100 лошадиных сил. В течение года эти два судна были собраны, опробованы и отправлены в плавание по рекам Томь и Обь. Так было положено начало судостроения в Самусьском судоремонтном затоне.

Постановлением ВЦИК от 15 мая 1934 г. селение Затон-Самусьский было отнесено к категории рабочий посёлок, с присвоением названия Самусь. А в 1997 году его передали из Томского района в состав ЗАТО Северск.

Въезжая в поселок вы можете сразу увидеть его двоякую сущность. Слева вас встречают вполне современные благоустроенные пятиэтажки, а справа — частные коттеджи и дачные домики.

Фото: Владимир Дударев

Так и есть — в Самусе сочетаются как вполне городская инфраструктура, с коммунальным комфортом, асфальтированными улицами, супермаркетами, кафе и барами, так и сельские усадьбы, с огородами, коровами и прочей живностью. И эти два образа жизни здесь прекрасно уживаются, дополняя друг друга.

Флотская специализация населения просматривается везде: здесь если украшают свои ворота, то корабликом, если делают окошко в сарае, то из иллюминатора. Фото: Владимир Дударев

Если благоустроенные кирпичные и панельные здания являются для жителей данностью, то в частном секторе, каждый стремиться придать максимум индивидуальности своему жилью.

Это проявляется и в цвете стен, и в декоре наличников, фризов и в палисадниках. Фото: Владимир Дударев

Конечно, Самусь славится, прежде всего, своими озёрами. Их три самых крупных: Яково, Мальцево и Круглое. Яково находится в тайге — 5 км. на восток от поселка. Мальцево, точнее два, Большое Мальцево и Малое Мальцево, находятся посреди дачного поселка Семиозерки, который вы проехали, перед самым Самусём, они были справа.

Местные озера в жару просто притягивают Фото: Владимир Дударев

А вот Круглое озеро находится непосредственно в поселке Самусь. Пройти до него, как и проехать, удобнее всего, двигаясь по улице Кирова, по которой вы попали в поселок, повернув направо на третьем перекрестке — это улица Урицкого. По ней нужно двигаться до самого начала. Когда вы дойдете до леса, вам преградит дорогу бетонный блок и табличка. К озеру на автомобиле подъезжать нельзя. Это водоохранная зона. Так что, если вы пешком, то смело шагайте в лес, а если на авто, то ищите поблизости парковку, и тоже пешком с нами. Через двести метров вас ждет сказочный вид и очень приятные ощущения.

Очень живописное лесное озеро полностью окружено сосновым бором. Фото: Владимир Дударев

Вода в озере набирается весной через протоку из озера Мальцево. То, в свою очередь, так же через протоку — из Якова, а он питается из таежных болот. От болотного торфа, сосновых игл и коры вода в озере чайного цвета. И хочу предупредить — светлые купальники могут окраситься в желтый, ничем не смываемый цвет. Но вода в Круглом очень чистая и ежегодно проходит проверку санитарных служб.

Стараниями коммунальных служб и жителей поселка, территория бора и берег содержатся в чистоте. Фото: Владимир Дударев

Раньше из Круглого вода ежегодно сбрасывалась в Томь. Но в последние годы озеро обмелело, и протока, связывавшая его с рекой, пересохла. «Томский Обзор» уже писал о возможных причинах этого, и о путях решения проблемы.

Пройдя вдоль берега озера на запад, и повернув на улицу Карла Маркса, можно выйти к первым кирпичным многоквартирным домам поселка, расположенным на ул. Ленина. Они были построены в 1950-х года для плавсостава Томского Речфлота. Их отличительной особенностью являются художественные панно, с типичным для того времени сюжетом.

Сюжеты на панно перекликаются Фото: Владимир Дударев

Улица Ленина ведет к главному входу на Самусьский завод. Площадь перед заводоуправлением — место всех поселковых праздников. Недаром тут же расположен и Дом культуры.

Трибуна тоже сохранилась Фото: Владимир Дударев

А в ворота завода можно рассмотреть историческое здание цеха, представляющего собой уникальный пример промышленного модерна.

Приметы советских времен сохранились на воротах завода Фото: Владимир Дударев

Но если от улицы Ленина свернуть по главной дороге, то можно добраться до центра поселка. Здесь сконцентрированы магазины, как сетевые, вроде «Ярче», «Мария-Ра» и «Бристоля», так и местные, в основном, хозяйственные. И есть ларек с продукцией местной пекарни.

«Самусь-хлеб» Фото: Владимир Дударев

Есть в Самусе и представители интересной деревянной архитектуры, которую мы так любим.

Это дома, привезенные с Обь-Енисейского канала, они стоят вдоль улицы Пекарского. Фото: Владимир Дударев

Двухэтажный, двухподъездный дом по адресу ул. Кирова, 5 выполнен в стиле сибирского деревянного модерна. Фото: Владимир Дударев

Главная улица поселка названа в честь самусьчанина, выдающегося кардиохирурга, крупнейшего специалиста своего времени в области автоматической дефибрилляции сердца, Викентия Пекарского. На ней расположены школа, отделение полиции и — что может быть важно путешественнику — местная больница на ул. Пекарского, 22.

Коровы — неотъемлемая часть местного пейзажа, как впрочем, и другая живность Фото: Владимир Дударев

Так же на ней есть ещё один сетевой супермаркет, а перед ним — «Чебуречная». Если прийти туда до 12 часов дня, то можно купить недорогих, вкусных, горячих чебуреков и другой выпечки.

По дороге стоит заглянуть на местный рынок, но он может оказаться пустым. Зато можно будет снять старенькую афишную тумбу и множество мелочей, наполняющих местное пространство жизнью Фото: Владимир Дударев

Переулок 1917 года, убегая от ул. Пекарского на восток, ведет к целому собранию местных достопримечательностей. Пройдя по нему вниз, вы встретите указатели о том, что здесь находится «Объект археологического наследия. Поселение Самусь III. Неолит, эпоха бронзы». Пару лет назад археологи нашли здесь кольцо, которому около трех тысяч лет.

А вот заниматься несанкционированными раскопками здесь строго запрещено. Фото: Владимир Дударев

Спускаясь дальше вниз, вы выйдите к речке Самуське. Здесь очень живописно, если спуститься к самой реке. А пройдя вдоль речки порядка пятисот метров, вы попадете уже на речной пляж, у самого устья Самуськи.

Но самое интересное находится с другой стороны дороги. Там — затон Судостроительного завода.

Если повезет, можно посмотреть спуск судна на воду, или просто поглазеть на суда, стоящие в очереди на ремонт. Фото: Владимир Дударев

Перед большим затоном — маленький. Фото: Владимир Дударев

Возле него стоят лодочные сарайчики местных жителей Фото: Владимир Дударев

Луг возле затона зарос цветами Фото: Владимир Дударев

Отдельная история — это зелень вокруг поселка. Самусь окружают густые смешанные леса, с преобладанием хвойных деревьев. Они богаты и грибами, и шишками, и всяческой живностью. С южной стороны от поселка, в лесу проложена просека, которая зимой становится лыжной трассой, кольцо — 5,5 км. А летом это прекрасная широкая тропа для прогулок по лесу.

У территории вокруг озер есть статус охраняемой — ООПТ местного значения Фото: Владимир Дударев

Самусь очень уютный. Он не производит впечатления угасания, так свойственного многим провинциальным поселкам. Наоборот, он наполнен жизнью! И сочетание элементов городского комфорта, с сельской неторопливостью и обалденной природой, делает его очень привлекательным для посещения.

Фото: Владимир Дударев

Текст: Сергей Мальцев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».