AZUR air с 24 марта запускает рейс из Томска в Камрань

3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания AZUR air с 24 марта начнет выполнять рейсы из Томска в Камрань (Вьетнам), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта «Богашево».

Отмечается, что полетная программа будет осуществляться совместно с туроператором Anex Tour.

Рейсы на вьетнамский курорт будут выполняться один раз в 13 дней на самолете Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров. Время в пути составит 7 часов 30 минут.

Полеты из Томска в Камрань не выполнялись в 2019 года.

Ранее сообщалось, что AZUR air в марте планирует запустить рейсы в Камрань из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, а также некоторых других городов Сибири и Дальнего Востока.

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партнером авиакомпании является Anex Tour.

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