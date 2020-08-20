Откуда здесь страусово перо? Ботанический путеводитель по Университетской роще

20 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Утром был дождь, капли на листочках растений еще не успели высохнуть. У главного корпуса в светлой кепке, с зонтом в руках, нас ждал Александр Ревушкин — профессор ТГУ и заведующий кафедры ботаники.

Он 50 лет прогуливается по роще и знает ее вдоль и поперек. Профессор рассказал нам о том, как в рощу попала герань пиренейская, чем так хороши тополя и как белки помогают в посадке растений. Читайте об этом в нашем ботаническом путеводителе.

Почему главный корпус выглядит так величественно?

Александр Сергеевич Ревушкин, профессор кафедры ботаники — наш проводник по роще

Когда 140 лет назад эти 30 гектаров земли отдали под строительство университета, здесь был только березняк да заросшие калиной и черемухой овраги. Остатки того первоначального леса можно найти и сейчас: березы сохранились в южной части парка, недалеко от ограды ботанического сада. Остальной березняк вырубили, и на его месте начались посадки совсем других растений.

Первоначальный план застройки рощи составил основатель Томского Императорского университета Василий Флоринский. А планировку паркового комплекса создал ботаник Порфирий Крылов, которого Василий Маркович пригласил из Казани. Крылов с большим удовольствием согласился участвовать в озеленении территории университета. План был хорошо продуман, с учетом всех экологических особенностей растений.

Остатки изначального березового леса еще можно увидеть в роще

Одна из интересных деталей этого плана — визуальное удлинение центральной части фасада главного корпуса. Дело в том, что само здание построено в стиле неоклассицизма, и, чтобы придать императорскому университету еще большую величественность, Крылов решил спрятать северное и южное крыло за растительностью.

Липа и пихта, скрывающая длинные крылья здания

— Для Томска роща имеет особое значение. Крылову удалось совместить естественный ландшафт и придать растительности перед главным корпусом университета характер торжественного партера (открытая часть парка, — прим.авт.). Без рощи, которая укрывает крылья, это здание выглядело бы как некий сарай, — считает Александр Ревушкин.

Александр Сергеевич поворачивается лицом в сторону входа в корпус и показывает рукой на высокие ели и пихты по обе стороны здания. Именно благодаря им центральный фасад выглядит выше. А вот липы закрывают длинные крылья здания. Когда входишь в ворота, то сразу же обращаешь внимание на центральную часть университета.

Североамериканский малиноклен (рубус) растет на аллее, ведущей к главному корпусу. Его листья похожи на клен, цветы — на шиповник, а плоды — на малину

Через аллею небольших елей мы проходим к кедровой роще. Кедры (или иначе сосны сибирские) тоже были посажены по плану Крылова. Местные жильцы рощи — белки, очень любят кедровые шишки.

К старым кедрам ведет аллея подстриженных елей

— Кедрам, наверное, где-то 150-170 лет. Каждый год они прекрасно дают шишки. Кедры в неплохом состоянии, хотя испытывают антропогенное воздействие — люди часто ходят здесь, топчут, почва сильно уплотнена.

Кедрам у могилы Потанина более 150 лет

Также по плану в этой южной стороне рощи находится черемуха, чьи белоснежные цветки и приятный запах весной так нравятся Александру Сергеевичу. Бузина и рябина тоже растут недалеко.

Роща изначально считалась охраняемой территорией, но на протяжении длительного времени она подвергалась разным нарушениям в ходе строительных работ и хозяйственной деятельности, особенно в годы Великой Отечественной войны.



С 1941 по 1943 год в главном корпусе находился военный завод, крупные гербарные коллекции перенесли в библиотеку. А в роще в это время были огороды, пасли коров. В 1962 году Томский областной совет народных депутатов отнёс Университетскую рощу к особо охраняемым объектам природы, а в 1987 роще присвоен статус памятника природы областного значения.

Растения у второго корпуса

Посадки между главным и вторым корпусами планировала Валентина Морякина, директор ботсада

Здание второго корпуса университета тоже визуально выглядит выше, словно директор ботанического сада Валентина Морякина, которая осуществляла посадку, хотела добиться того же эффекта, что и Крылов.

По обе стороны от центра здания посажены сосны и пирамидальные тополя. Однако величественности главного корпуса нет: само здание второго корпуса выглядит иначе, ведь оно построено в советские годы, совсем в другом стиле.

Пирамидальные тополя у второго корпуса

Недалеко красуются три маньчжурских березы. Их посадили 10 лет назад. От привычной нам березы маньчжурская отличается цветом коры (не белого, а бежевого цвета) и листочками (более удлинённые).

1. Отличия между листьями одного из распространенных в Сибири видов березы (слева) и маньчжурской березы (справа)

2. Бежевый ствол маньчжурской березы

Александр Сергеевич вспомнил случай, как однажды, в морозный ветреный день, он из окна своего кабинета наблюдал картину: во дворе второго корпуса стоит клен, а на нем собралась целая стая сорок, все потому, что во дворе почти нет ветра, сорокам там комфортно.

В Университетской роще множество скворечников и кормушек для птиц

Вообще птицы в роще поедают плоды. Так, мы проходим мимо особого сорта яблони с темно-бордовыми листками и Александр Сергеевич говорит: «Сейчас всё съедят воробьи и голуби!».

Карта растений в роще Инфографика: Полина Михайлова

Служба рощи

За зелеными насаждениями ухаживает «Служба рощи»

За растительностью ухаживает «Служба рощи». Она существует уже 20 лет. Сотрудники подстригают газоны, осуществляют посадки, поливают растения из шланга. Александр Сергеевич комментирует: «В этом году — дожди, хорошо и без шланга, поэтому газоны и цветы в хорошем состоянии».

Совсем недавно в роще появились новые ребрики у дорожек, они стали шире

Обычно газоны засевают специальной травой, а вот при Крылове процесс шел иначе: рабочие из лесов близ Томска привозили дерн и укладывали его. Кстати, с тех пор сохранилось очень много лесных растений, которые весной раскрашивают рощу необыкновенными лужайками. Например, одними из первых, когда еще только тает снег, в роще цветут первоцветы-ветреницы.

У главного корпуса на газоне можно увидеть еле заметную герань пиренейскую. Она сюда попала, скорее всего, вместе с травосмесями лет 10-15 назад. Можно сказать, что герань пиренейская теперь растет здесь как газонное растение и совсем не боится стрижки.

Герань пиренейская

План посадки клумбы перед главным корпусом предварительно обсуждается представителями Ботанического сада, Биологического института и АХЧ. После этого «Служба рощи» начинает облагораживать клумбу. Сначала к 9 мая. Так как сажать семена еще не время, на клумбу выставляют цветы в вазонах и украшают камнями. Ко дню рождения университета начинают посадку тюльпанов. После того, как они зацветут, клумбу продолжают оформлять и так она держится до осени.

Перед вторым корпусом тоже расположена большая клумба, на ней розами высадили знак университета — U. Его не сразу замечаешь с земли, а с высоты птичьего полета отлично видно.

Розарий у второго корпуса

— Тут неудачно посадили розарий. Неудачно, потому что его надо не в центре садить, а ближе, чтобы можно было подойти, разглядеть, понюхать, — говорит Александр Сергеевич.

Также «Служба рощи» сделала небольшую каменную композицию с цветами возле клумбы. Александр Сергеевич назвал эту композицию «каменный сад». Оказывается, эта клумба спрятала водопроводный люк, который теперь совсем не портит общий вид.

Альпийская горка прячет водопроводный люк

Кустарники подстрижены, при этом сами растения часто растут вперемешку. Яблоня и клен, таволга-спирея и пустырник, культурные георгины и дикорос — мышиный горошек прекрасно уживаются вместе. Еще на газоне растет нивяник или, как мы привыкли его называть, ромашка, а также черноголовка, подорожник, лапчатка, клевер ползучий и клевер луговой и бронебойная бедренец-камнеломка, одно из тех растений, которое сумело перенести ремонт главного корпуса в 90-х. Даже дикая клубника забралась, у нее такие маленькие тройчатые листочки. Сейчас клубника уже отцвела, а ягоды мало кто замечает, так как клубника растет на газоне прямо под ногами.

Белые соцветия бедренца-камнеломки

Вольные растения

Александр Ревушкин гордится Университетской рощей и считает ее одним из лучших мест в городе

Часто в роще растения живут своей жизнью. Каждый год осенью на большой клумбе перед главным корпусом можно заметить десятки саженцев. Это белки посадили. Они любят маньчжурские орехи, которые растут у левого крыла, недалеко от входа во двор. Белки думают, что сумеют разгрызть орехи, ведь они внешне похожи на грецкие, но у маньчжурского ореха очень твёрдая и плотная кожура, которую раскусить или даже разбить почти невозможно. В итоге белки закапывают орехи в клумбе. Потом «Служба рощи» пересаживает их, сейчас они растут недалеко от клумбы.

Маньчжурский орех, посаженный белочкой

У северного крыла главного корпуса растет популяция папоротников — страусово перо.

Александр Сергеевич объясняет их появление так:

— Ветром споры попали на крышу корпуса (они прилетели из-за города, может быть даже из Тимирязевского). А потом их смыло в водосточную трубу и они оказались все в этом уголке. Здесь им удобно, тут влажно и тенек.

Папоротник страусник обыкновенный

Рядом с папоротниками, в северной части корпуса, растет клен маньчжурский. Его посадили 15 лет назад в знак открытия института Конфуция. Клен плохо растет, потому что еле переносит заморозки. Также и дубы в роще подмерзают зимой. А вообще, почти все растения хорошо переносят мороз.

В роще можно обнаружить разные грибы, среди съедобных: шампиньоны, маслята, опята и подберезовики

Тополя в роще слишком сильно выросли, по словам Александра Ревушкина, это самая большая проблема. Хотя, в отличие от города, тополя чувствуют себя в роще очень даже неплохо — не выламываются. «Смотрите какие красавцы! Какой они высоты», — восторженно сказал Александр Сергеевич, — «Эти растения — пылесосы, собирают всю грязь летом. А потом листва опадает и весной появляются новые листья».

Тополя в роще достигают огромной высоты!

В роще растет еще и тополь серебристый (у него листья снизу светлые). Этот тополь размножился корнями и недалеко от родителей растут дети — профессор так ласково называет тополя и их плоды. Когда газоны стригут, их убирают.

Сеянец тополя серебристого

Также приходится избавляться и от клена американского, в Томске его очень много. А еще совсем скоро нужно будет заменить пихты, которые находятся в северной части. Некоторые уже сами выпали.

Всю прогулку Александр Сергеевич был воодушевлен, с улыбкой на лице рассказывал нам о растениях, которые обитают в университетской роще, часто сам брал листья с деревьев и показывал в чем же их особенность. Ревушкин обеспокоен тем, что в роще бывает слишком много людей, и не всегда они благополучно влияют на растительность. И при этом ботаник гордится рощей, считает, что она является действительно одним из самых значимых мест в городе.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Анастасия Истомина

Материал выполнен в рамках производственной практики студентов факультета журналистики ТГУ

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