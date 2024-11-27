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В Томске до 27 декабря сузят одну полосу на перекрестке Косарева-Кирова

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Завтра утром, 28 ноября, в Томске на перекрёстке ул. Косарева и пр. Кирова в районе жилых домов № 59-61 будет сужена одна полоса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения связаны с работами по монтажу участка водопровода. Предполагается, что прежняя схема движения будет действовать после 27 декабря после 23.00.

На время проведения работ на указанном участке будут установлены временные знаки. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

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