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Томское УФСБ возглавил бывший начальник ведомства в Республике Тыва

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Новым начальником УФСБ России по Томской области назначен Владлен Мельников, ранее занимавший должность руководителя ведомства по Республике Тыва.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, соответствующий указ был подписан 25 ноября 2024 года.

В сообщении уточняется, что предыдущий руководитель областного управления, генерал-майор Олег Трофимов, освобожден от занимаемой должности и переведен к новому месту военной службы.

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