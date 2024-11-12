Томское УФСБ возглавил бывший начальник ведомства в Республике Тыва
10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Figure19, Википедия
Новым начальником УФСБ России по Томской области назначен Владлен Мельников, ранее занимавший должность руководителя ведомства по Республике Тыва.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, соответствующий указ был подписан 25 ноября 2024 года.
В сообщении уточняется, что предыдущий руководитель областного управления, генерал-майор Олег Трофимов, освобожден от занимаемой должности и переведен к новому месту военной службы.
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