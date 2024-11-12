Томское УФСБ возглавил бывший начальник ведомства в Республике Тыва

Новым начальником УФСБ России по Томской области назначен Владлен Мельников, ранее занимавший должность руководителя ведомства по Республике Тыва.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, соответствующий указ был подписан 25 ноября 2024 года.

В сообщении уточняется, что предыдущий руководитель областного управления, генерал-майор Олег Трофимов, освобожден от занимаемой должности и переведен к новому месту военной службы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».