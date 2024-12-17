В «Кабинете Пушкинского» в Томске прошло более 50 мероприятий за год

17 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал Пушкинского музея

С начала года Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина провел более 50 мероприятий в «Кабинете Пушкинского», расположенном в Научной библиотеке Томского государственного университета. События просветительской программы посетили более двух тысяч человек. Речь идет о выставках, лабораториях, лекциях, мастер-классах и одного перформанс-эксперимента, сообщают в Сибирском филиале Пушкинского музея.

Официальное открытие кабинета в Научной библиотеке Томского государственного университета состоялось 25 января 2024 года. Одним из первых прошедших здесь мероприятий, и самым посещаемым, стала лекция директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачёвой.

На стенах «Кабинета» поочерёдно сменяли друг друга несколько выставок. Также здесь прошли занятия лаборатории для подростков, которые создавали авторские книги и зины.

Одной из сквозных тем «Кабинета Пушкинского» стала вода в творчестве художников разных стран и эпох. Айнура Юсупова рассказывала о стихии воды в японском изобразительном искусстве, Анна Познанская — о водоёмах в живописи XIX века, Елена Цветаева и Дарья Болдырева — о творчестве современных художников, с которыми работали филиалы Пушкинского музея в Калининграде и Санкт-Петербурге. А послушать звуковые пейзажи все желающие могли на берегу Томи в финале лаборатории Глеба Глонти.

Большим успехом также пользовались лекции томских экспертов. Своим практическим опытом с городским музейным сообществом поделились Алексей Новосёлов и Мария Правдина из Тотемского музейного объединения, Виктор Шалай из Музея-заповедника истории Дальнего Востока, Галина Аббасова из отдела экскурсионной и лекционной работы Пушкинского музея, Евгений Уманский из Балтийского филиала.

«Кабинет» стал площадкой для перформанс-эксперимента в сопровождении оперного вокала «Ревизия искусства. В будущее возьмут не всё».

В конце года в «Кабинете» прошли несколько мероприятий в рамках проекта «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых», который реализуется Пушкинским музеем совместно с ТГУ — презентация проекта, а также лекции Сергея Кирпотина и Дмитрия Галкина.

В следующем году гостей «Кабинета» ждет насыщенная программа. Первым мероприятием в январе 2025 года станет лекция искусствоведа Ирины Малиновской о российских меценатах. Она познакомит слушателей со страницами биографии Ивана Морозова. Лекция пройдет 12 января. Вход свободный, по предварительной регистрации.

На новой встрече книжного клуба 20 января куратор Лолита Моисцрапишвили и искусствовед Софья Шипицына предлагают обсудить книгу Клементин Делисс «Метаболический музей». Посетить мероприятие можно, зарегистрировавшись по ссылке.

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