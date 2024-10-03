Световые столбы, Васюганские болота и изчезающие экосистемы. В Томске запустили проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых»

3 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томске 30 сентября презентовали междисциплинарный проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых», соединяющий искусство, науку и природные богатства Сибири. Организаторами выступили Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Томский государственный университет.

Журналисты и эксперты смогли познакомиться с двумя из трех частей проекта, добравшись до самих Васюганских болот.

О проекте, его реализации, связи науки, искусства и поэзии болот — в нашем материале.

Болотные огни

Светящиеся столбы на Васюганских болотах Фото: Сергей Юферов

Проект Пушкинского музея и университета, поддержанный компанией СИБУР, состоит из трех частей — световой «Инсталляции 1» на территории научно-исследовательской станции «Кайбасово», «Инсталляции 2» в Сибирском ботаническом саду ТГУ и выставки в Мультимедиа арт-пространстве ЦЕХ* (Нижний Новгород), где будет представлена «Инсталляция 3». По словам организаторов, все части являются одновременно и художественными, и научными объектами, которые помогают изучать процессы на Васюганских болотах и фиксировать результаты.

«Инсталляция 3» в Кайбасово Фото: Савелий Петрушев

Автором идеи выступил художник Василий Кононов-Гредин, который полтора года назад начал работу над «Болотоведением» и впервые выехал на место размещения будущей световой инсталляции. Он рассказывает:

— Там [на болотах] я познакомился с научным сотрудником ТГУ Сергеем Воробьевым, и в разговорах с ним у меня родилась идея. Мне рассказывали о том, как солнце влияет на атмосферу планеты, каким образом болото включается в эту систему, как оно убирает парниковый газ. Потом пришла мысль о том, что существует такая легенда — болотные огни, которые манят и светятся. И мне захотелось создать такую точку притяжения — место, в котором присутствует загадка, которая есть в болоте.

Автор проекта, художник Василий Кононов-Гредин Фото: Савелий Петрушев

Установка столбов техническим директором проекта Алексеем Кононовым Фото: Сергей Юферов

Сейчас точка притяжения готова, и в компании сотрудников музея и журналистов мы отправились познакомиться с этим удивительным проектом.

Световая инсталляция на карбоновом полигоне

На станцию мы добирались сначала на автобусе, а после — на массивных болотоходах. Фото: Савелий Петрушев

Первой и ключевой частью проекта стала световая «Инсталляция 1» на территории научно-исследовательской станции «Кайбасово», которая находится на Васюганских болотах. Здесь размещается карбоновый полигон ТГУ, где ученые занимаются мониторингом цикла углерода и созданием технологий секвестрации парниковых газов.

Столбы, установленные на территории научно-исследовательской станции «Кайбасово» Фото: Савелий Петрушев

Как выглядит сама инсталляция? В центре заболоченной местности установлены семь светящихся столбов. Днем, благодаря солнечным батареям, они собирают всю энергию, которую получило это место, а ночью начинают светиться, своеобразно отдавая ее обратно в окружающую среду.

Найти и опознать инсталляцию можно по установленным здесь небольшим информационным стендам. Фото: Савелий Петрушев

Дарья Колпашникова, начальник отдела региональных проектов Пушкинского музея, куратор Фото: Савелий Петрушев

— Нам было очень важно не ставить объекты на заповедной территории, а размещать там, где это является логичной частью уже существующей деятельности. В этом тоже проявление нашего сотрудничества с ТГУ — мы не приходим и не вторгаемся в природу, мы продолжаем деятельность, которая позволяет узнать что-то новое. И при этом находимся в зоне, где эта деятельность уже ведется, — подчеркнула Дарья Колпашникова, начальник отдела региональных проектов Пушкинского музея, куратор.

Ночью столбы образуют светящийся шестиугольник на поверхности болот Фото: Сергей Юферов

По словам Василия Кононова-Гредина, именно такой рисунок светящихся столбов — шестиугольник с центром — неслучаен. Он обусловлен желанием художника передать некую фрактальность, которая присутствует в местном мхе сфагнуме.

Как устроены столбы-светильники и как их удалось установить в болоте? Рассказывает технический директор проекта Алексей Кононов:

— Каждый объект — это трехметровая винтовая свая, на 2,5 м уходящая в землю. К ней приварен столб с корзиной, на которой закреплен водонепроницаемый кейс, в нем размещен аккумулятор и контроллер питания. Дальше все это идет к солнечной панели, которая питает аккумулятор. А от него уже заряжаются наши световые столбы.

Корзина с аккумулятором Фото: Савелий Петрушев

У входа в экспозицию установлена камера, которая будет транслировать инсталляцию и происходящее вокруг. Она также запитана от солнечной панели.

— Вам можно будет зайти и посмотреть [трансляцию]: горит или не горит освещение, или, например, мишка вышел из леса. Да, с одной стороны инсталляция удалена от цивилизации и до нее трудно добраться, но зато благодаря трансляции каждый может стать сопричастным этому проекту. Он масштабный и, в каком-то смысле, одинокий. Но не в том плане, в котором мы привыкли, а в том, что он здесь, как и болото, существует сам в себе и никто ему не нужен. При этом инсталляция показывает каждодневную пульсацию жизни, которая происходит на планете.

Камера, которая будет транслировать саму световую инсталляцию и происходящее вокруг Фото: Савелий Петрушев

За научную составляющую проекта отвечают датчики, установленные на столбах. Они измеряют количество CO₂, которое выделяет почва. Получатся пространство, в котором за какой-то определенный промежуток времени можно увидеть, какое количество солнца получила данная территория и узнать, как болота могут аккумулировать тепло.

Первый проректор ТГУ Виктор Демин на открытии проекта Фото: Савелий Петрушев

— В Томском государственном университете всегда реализуются прорывные программы исследований. И среди них — стратегический проект «Глобальное изменение Земли. Климат, экология, качество жизни», в котором учёные исследуют процессы в Сибири и Арктике. В нашем совместном с Пушкинским музеем проекте «Болотоведение» на стыке науки и искусства происходит переосмысление влияния болот на климат планеты и открытие новых способов изучения экосистемы, — рассказал на открытии первый проректор ТГУ Виктор Демин.

Кубический метр болота в городе

Кубический метр Васюганского болота, пересаженный в землю парка ботсада ТГУ Фото: Савелий Петрушев

Второй частью проекта, «Инсталляцией 2», стал кусочек Васюганского болота, пересаженный в почву парка Сибирского ботанического сада ТГУ, то есть в условия городской среды. По словам организаторов, этот эксперимент нацелен на исследование процессов по восстановлению осушенных болот.

— Мы извлекли два куска болота из этих мест (карбонового полигона ТГУ — прим. ред.). Это вообще была самая трудная часть проекта — вырезать и доставить их. Но мне было интересно не просто сделать где-то объект, а связать разные инсталляции: внутри здания, внутри общественного парка и внутри места, до которого трудно добраться, которое будет существовать без людей, как такая точка, откуда все пошло, — добавил художник Василий Кононов-Гредин.

Василий Кононов-Гредин рассказывает о второй части проекта — инсталляции в ботсаду Фото: Савелий Петрушев

Предполагается, что через наблюдение за циклом жизни этого кусочка болота в парке, отсылающего к образу «Черного квадрата», ученые смогут найти способ восстановления осушенных болот и возрождения исчезнувших экосистем. А еще организаторы ставят перед собой цель развенчания стереотипов, связанных с болотом, как с не очень приятным местом.

— Проект Василия Кононова-Гредина показывает, как искусство может быть связано с наукой и как они могут быть полезны друг другу. С одной стороны, он демонстрирует невероятную работу Томского государственного университета по изучению одной из самых загадочных экосистем на планете. С другой стороны, когда речь идет о болотах, мы, как правило, думаем о чем-то отрицательном. Напрасно, потому что болота — удивительное явление: они очень красивы. Эту особенность в том числе пытается показать художник. Тем не менее, это не просто художественный проект, а полноценное научное исследование, результаты которого, я надеюсь, окажут влияние на развитие болотоведения и биологии, — пояснила Елизавета Лихачева, директор ГМИИ им. А.С. Пушкин.

Хорошая новость в том, что понаблюдать за кусочком болота в парке ботсада могут все желающие в часы его работы. Фото: Савелий Петрушев

И если вы никогда не бывали на Васюганских болотах, то теперь возможность прикоснуться к этому удивительному миру появится у вас прямо в городе.

Болото в экзоскелете

Проект не ограничен Сибирью — он продолжится выставкой в Нижнем Новгороде, в Мультимедиа арт-пространстве ЦЕХ*. На ней зрители из другой части страны смогут познакомиться с результатами экспедиций и документальными материалами. Там же будет размещена «Инсталляция 3», включающая фрагмент Васюганского болота - кубический метр торфа, покрытого мхом-сфагнумом.

— Этот фрагмент болота ретерриторизирован в придуманный художником экзоскелет — уникальный по своей сути объект, предполагающий автономное жизнеобеспечение почвы вне ее привычной среды обитания. Скульптура позволит наблюдать эволюцию художественного произведения. Постепенно слой торфа будет увеличиваться: сфагнум, фильтруя дыхание зрителей и перерабатывая углекислый газ, будет создавать новые торфяные пласты. Этот процесс, который можно сравнить с медленным созданием фотографического снимка каждого, кто будет взаимодействовать с проектом, напоминает о потенциале природы преобразовывать наше присутствие в материю и о том, что все мы оставляем после себя на Земле след, неизбежно влияя на окружающую среду. Каждый зритель останется в памяти болота, — поясняют идею создатели.

Одновременно проект «Болотоведение. Совместное исследование художников и ученых» дополнится просветительской программой в Томске, Москве и Нижнем Новгороде. Ее слушателей будут ждать экскурсии, творческие встречи, лекции и научные мероприятия.

Вжиться в ландшафт

Васюганские болота — сдержанный и завораживающий мир Фото: Савелий Петрушев

Магию и красоту болота не так просто понять, уверен томский ученый Сергей Кирпотин:

— Иногда не удается сделать это с первого раза. Но у человека, который серьезно сталкивался с таким ландшафтом, болота навсегда остаются в сердце. Любой исследователь, несомненно, в душе является еще и художником: мы не просто изучаем, мы пытаемся понять, вникнуть в суть природных явлений, но главное — видеть. Без способности видеть, а не смотреть, настоящая наука невозможна. Когда Василий Кононов-Гредин ездил с нами в экспедиции на Васюганские болота, он тоже пытался увидеть, познать, почувствовать, вжиться в ландшафт — и у него это получилось.

Василий отмечает, что всегда хотел создать большой объект, который встречается человеку случайно на дороге. Своеобразное искусство для одиночки со всеми сопутствующими этой встрече эмоциями:

— Меня очень радует, что работу сможет увидеть малое количество зрителей, потому что она как раз о том, какое болото на самом деле. Мне кажется, что объект искусства, размещенный там, где никого нет, это вообще очень красивая мысль! Какой-нибудь заблудившийся грибник, который выйдет сюда, или охотник, который будет проезжать и увидит это — тогда и случится момент, когда человек ощутит то, что хотел передать я. И вот это будет как раз та встреча, которую хочется создать для зрителя и которую он не может получить, как если бы объект стоял в общественном пространстве. Ты чувствуешь себя наедине с природой, при этом рядом с чем-то мистическим, что происходит, когда зажигается свет. Потому что свет вместе с болотом, водой, ветром и туманом создает ощущение чего-то, что мы не можем понять.

Осенние болота Фото: Савелий Петрушев

Для того, чтобы сделать объект на Васюганских болотах более доступным, организаторы планируют сделать точную геометку на Яндекс Картах.

— Люди смогут сориентироваться и сопоставить свои силы, чтобы, например, запланировать поход. Мы также постараемся организовать несколько экскурсий, на которые можно будет записаться и приехать сюда, — добавила куратор проекта Дарья Колпашникова.

Наша команда давно мечтала побывать на Васюганских болотах — особенно осенью! Медитативность места, к которому можно добраться только на болотоходах или пешком, яркие краски дикой природы, некоторый адреналин от возможной встречи с представителями этой же самой дикой природы и, конечно, особая, концентрированная «сибирскость», разлитая в каждом фрагменте окружающей среды — совершенно точно то, на что стоит потратить свое время.

В этом месте нам хочется сказать слова благодарности организаторам поездки, а всем читателям — настоятельно порекомендовать познакомиться с кусочком болота в ботсаду или запланировать поездку к инсталляции.

Текст: Василина Фаткулина

Фото: Савелий Петрушев

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