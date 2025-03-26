«Серебро» в ночной лиге женского хоккея в Москве взяли сотрудницы Сибирской Сервисной Компании в составе команды «Сибирские Афины»

26 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО "ССК"

Томский филиал АО «ССК» в юбилейный год оказал поддержку женской хоккейной команде «Сибирские Афины», в которой играют сотрудницы подразделения.

В соревнованиях федерального уровня команда заняла почетное второе место, а в одной из четырёх игр турнира сотрудница Сибирской Сервисной Компании Юлия Вдовина признана лучшим игроком. Ранее команда уже участвовала в турнирах федерального уровня по сибирскому региону. Спортсменки неоднократно становились чемпионами и показывали уверенную и стабильную волю к победе и характер.

«Спорт — это всегда дисциплина и безусловная польза для здоровья. Кстати, хоккей очень похож на нашу основную работу в нефтесервисной компании, где на общий результат трудятся разные отделы и сотрудники. В командных играх тоже очень важно взаимодействие и понимание коллективных задач для достижения целей совместными усилиями, — рассказала ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Томского филиала АО «ССК Юлия Вдовина. — Спасибо руководству нашей компании. У нас появилась возможность для стабильного проведения подготовительного этапа перед турниром. Мы старались, но, к сожалению, в финальном матче за первое место мы уступили команде из Красногорска со счётом 0:1. Нам не хватило одной победы для выхода в дивизион выше. Будем продолжать!»

Сила духа и нацеленность на результат — качества, которые присущи многим сотрудникам Сибирской Сервисной Компании. Многие годы есть традиция проведения корпоративной Спартакиады, работники предприятия участвуют в городских и региональных турнирах и соревнованиях.

«Спортивные состязания воспитывают настойчивость и волю к победе. Эти черты характера помогают быть более эффективными и в профессиональной деятельности. Я всегда поддерживал спортивные инициативы, а такая сильная женская хоккейная команда — это еще и „эксклюзив“ для нашего города. Хотелось бы, чтобы это начинание развивалось, — отметил директор Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Мы в целом поддерживаем турниры разной направленности, зимой провели соревнования по теннису для наших работников. Всё это помогает сплотить коллектив, дает возможность увидеть новый образ тех людей, с которыми ты проводишь на работе большую часть времени. Кроме этого, такой вид активного отдыха позволяет отключить голову от производственных задач, перезагрузиться. В дальнейшей работе это дает положительный импульс и помогает достигать результатов».

25 лет АО «Сибирская Сервисная Компания» успешно оказывает услуги для предприятий нефтегазодобывающего комплекса, обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы. Главная ценность АО «ССК» — это команда профессионалов. Самое совершенное оборудование возможно применять только когда есть высококвалифицированные кадры. За плечами предприятия четверть века успешных решений на благо энергетической безопасности России. Впереди — новые перспективы и новые достижения. Но неизменными остаются главные принципы: надёжность в партнёрстве, качество в работе, уверенность в будущем.

Фото: пресс-служба АО «ССК»

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