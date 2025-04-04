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Еще один «Адмирал» выйдет на улицы Томска к майским праздникам

Город, Общественный транспорт, Томские новости, автобус троллейбус интересные новости Томска праздники Еще один «Адмирал» выйдет на улицы Томска к майским праздникам

Сегодня, 4 апреля, в Томск прибыл еще один троллейбус с увеличенным автономным ходом «Адмирал», сообщает пресс-служба мэрии.

Транспорт пройдет проверку всех систем в выходные, а с понедельника начнется его приемка, оформление необходимых документов с последующей обкаткой. Предполагается, что троллейбус выйдет на линию к майским праздникам.

— Эта модель троллейбуса с увеличенным автономным ходом зарекомендовала себя на наших дорогах хорошо, пассажиры также высказывают только положительные мнения. Уверен, третья «боевая» единица тоже не подведет. Как и двум предыдущим, этому «Адмиралу» необходима будет обкатка по городу. Затем он полноценно сможет выйти на маршрут 6А, сократив интервалы ожидания пассажиров, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

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