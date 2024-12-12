Экс-мэр Томска Кляйн не планирует возвращаться на пост гендиректора «Томского пива»

12 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Бывший мэр Томска Иван Кляйн, руководивший заводом «Томское пиво» с 1991 по 2013 годы и семье которого принадлежат 90,87% акций компании, не планирует возвращаться на пост гендиректора завода, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Таких планов нет (возвращаться на пост руководителя компании — прим. ред.). Сегодня с моим здоровьем мне достаточно возглавлять совет директоров «Томского пива», — сказал Кляйн агентству.

Кляйн после акционирования предприятия в 1993 году стал генеральным директором пивзавода и возглавлял его до 2013 года — вплоть до избрания мэром Томска. Он покинул пост гендиректора и передал 51,02% акций «Томского пива» в доверительное управлении супруге — Галины Кляйн, которая стала руководителем предприятия.

С ноября 2020 года в отношении Ивана Кляйна возбудили ряд уголовных дел. Мэра Томска обвиняли в трех эпизодах превышения должностных полномочий, незаконном предпринимательстве. В середине ноября 2020 года его арестовали, а затем временно отстранили от должности. С конца февраля 2021 года Кляйн находился под домашним арестом.

С учетом приговоров по уголовным делам в январе 2024 года Кляйн был осужден на 2 года 9 месяцев колонии общего режима, однако, с учетом его нахождения под домашним арестом Кляйна освободили от заключения. В ноябре текущего года адвокаты Кляйна подали кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу.

Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво «) выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, семье бывшего мэра Томска Ивана Кляйна принадлежит 90,87% акций предприятия, в том числе, И.Кляйну — 51,02% (акции находятся в доверительном управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Г. Кляйн — 9,85%, еще по 10% принадлежат их дочерям — Марии, Наталии и Светлане.

В 2023 году «Томское пиво» получило 7,8 млрд рублей выручки (рост на 18% по сравнению с 2022 годом) и 1,93 млрд рублей чистой прибыли (рост на 8,6%).

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