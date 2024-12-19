Анатомия Томска. Окрашено

19 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Мстислав Добужинский. «Провинция. 1830‑е годы» (1907–1909), Государственный Русский музей

В какие оттенки красили город в XIX веке? А в начале ХХ? А какими они должны быть сейчас? В новой серии нашего совместного с мэрией проекта «Анатомия Томска» выясняем, какого Томск цвета.

Лариса Романова, заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ, кандидат архитектуры, рассказывает:

— Самые старые деревянные дома в городе относятся к середине XIX века и стилю «классицизм». Дома с элементами классицизма строились в Томске буквально до 80-х годов XIX века. В эту эпоху все строго регламентировалось, в Томск, как и в другие города, присылали «выкраски» — деревянные дощечки, которые были выкрашены в те цвета, которыми необходимо было окрашивать классицистические каменные и деревянные дома. Но так как в Томске в то время было значительное количество деревянных домов, мы говорим в первую очередь, о них. Окраска фасада касалась только тех домов из дерева, которые были обшиты. В бревенчатых зданиях окрашивались только карнизы, оконные переплёты, наличники, лопатки, двери и козырьки. Брёвна никто не красил.

По словам Ларисы Романовой, определить, в какие именно цвета красили томские здания в XIX веке, удалось благодаря тому, что Юрий Иванович Шепелев, искусствовед Сибирского филиала института «Спецпроектреставрация», однажды обнаружил в архивах соответствующие материалы. Поэтому сейчас мы достоверно знаем, какие цвета устанавливались регламентом:

— Поле стены для обшитых домов окрашивалось в светло-охристый (светло-желтый), светло-зеленый, серо-голубой цвета. А детали — карнизы, наличники, пилястры или, правильнее сказать, лопатки на углах и в местах врубок — это могло быть и в середине дома — окрашивались в белый цвет. Ничего другого не было. Они окрашивались масляными красками на натуральных олифах, которые хорошо взаимодействуют с деревом. В первую очередь для того, чтобы атмосферные воздействия не наносили вред деревянным зданиям. Еще масляная краска на натуральных олифах имела свойство создавать небольшую пленку, которая, на первый момент, защищала от огня, — говорит она.

Как выбирались цвета для каждого определенного дома, мы сейчас не знаем — возможно, учитывались предпочтения хозяев и окружающая застройка. Но то, что других колеров не было, точно — Романова отмечает, что «это очень жестко отслеживалось». Также понимание исследователей опирается на фонды Томского краеведческого музея, где хранится очень много работ художников и архитекторов, рисовавших в 1920-е годы томскую деревянную архитектуру под руководством архитектора А.Л. Шиловского.

— Надо помнить, что каждый дом или усадьба ограждались деревянным забором с воротами и калитками, это тоже пиломатериал, который под воздействием дождя и снега портится. Поэтому все это тоже окрашивалось масляными красками и цветовая гамма соответствовала дому, вокруг которого это ограждение было установлено. Из этих же зарисовок мы видим, что окрашивали дома, может быть в более поздний период классицизма, в брусничный цвет с белыми элементами. Есть зарисовка ворот брусничного цвета с серебристо-серым декором. Представляете, какой город был нарядный в этот период! Очень праздничный, светлый, красивый.

Это дом Тюменцева на пр. Кирова, 24/ул. Красноармейская, 85. Как раз редкий представитель застройки середины XIX века в стиле классицизма. В этом доме жил первый директор Алексеевского реального училища, основатель метеорологии в Томске Гавриил Тюменцев. Фото: Серафима Кузина

Но не только классицизм присутствовал на улицах, отмечает Романова:

— Когда наступила другая эпоха — период эклектики, и строгие каноны классицизма были отменены, в деревянной архитектуре появилось очень много резного декора, который раньше был только в храмах на иконостасах. А теперь этот декор обильно украсил деревянные дома. Цветовое решение перестало регламентироваться. Это хорошо видно по Татарской слободе, где как раз в 1880-х годах был большой пожар, и практически вся она выгорела. На зарисовках Татарской слободы конца XIX века мы видим на деревянных домах белый декор — как правило, наличники, карнизы, лопатки и — зеленые крыши. Такая краска применялась для окраски кровель, чтобы способствовать защите железа от атмосферных осадков.

Зелень крыш хорошо видна на одной из старинных открыток. Здесь перед нами — исторический район Елани в Томске. Фото: Почтовая открытка н. ХХ века

— Есть у нас замечательные постройки из дерева и в стиле модерн. В Томске работали высококлассные архитекторы — К. Лыгин, Ф. Гут, В. Оржешко, А. Крячков и др. Это связано было со строительством первого за Уралом университета. Сюда приезжали архитекторы, художники, создавали свои авторские работы. Для модерна характерны другие цвета: серый и светло-серый, сиреневато-голубой, зеленый.

А какие цвета наиболее часто используются для современных зданий? Евгений Агафонов, начальник отдела городского дизайна департамента управления муниципальной собственностью, поясняет:

— Если мы говорим об объектах жилого назначения, — это, как правило, светло-бежевые цвета, светлые оттенки коричневого, коричневый и серые цвета теплых оттенков. Если об общественных зданиях, то это чаще всего белые, светло-серые, серые (различных тонов, вплоть до темно-графитового), но уже более холодных оттенков. Также при строительстве зданий используется кирпич различных цветов и текстур, в основном, это кирпич красных, коричневых и желтых тонов. Кроме того, применяется кирпичная кладка, в которой сочетается кирпич разных оттенков, что придает фасаду неоднородный цвет. Такие здания, на мой взгляд, смотрятся более благородно.

По словам Агафонова, собственник здания может выбрать любой цвет в зависимости от применяемых им материалов отделки фасада и от тех целей и задач, которые он перед собой ставит. Но при этом необходимо учитывать множество определяющих факторов.

— Основными факторами, влияющими на выбор цвета фасада здания, являются его функциональное назначение, территория, на которой размещается здание, а также окружающая застройка. Как таковых, ограничений по цвету зданий, действующих на сегодняшний момент, в нашем городе нет. За исключением ограничений, установленных на территории центральной исторической части Томска в зонах охраны объектов культурного наследия. Здесь должны использоваться традиционные строительные и отделочные материалы (дерево, кирпич), а также применяться цвета традиционные или нейтральные по отношению к объектам культурного наследия.

Что касается выбора красок, Лариса Романова отмечает:

— К историческим зданиям, конечно, следует применять масляные краски, которыми они изначально окрашивались. Возможно, для новых зданий деревянных, которые только родились, подойдут и другие виды красок. Но для исторических зданий их нельзя использовать. В конце XX века в Томске деревянные дома начали красить силикатными красками, проходило какое-то время, они шелушились и имели нетоварный вид. Но главное — им был причинён вред, потому что дерево переставало дышать, как надо.

А как находят исторические цвета того или иного городского здания? Романова приводит пример, как был определен цвета дома с драконами:

— В оштукатуренных домах, то мы можем сделать исследование: снять несколько слоев красочных, сдать их в лабораторию, где нам дадут качественный и количественный состав красителей. Так мы восстановим цвет, которым они были окрашены. Что касается деревянных домов, где люди пытаются брать соскобы, то это нереально, поскольку масляная краска «уходит» со временем. То есть долго не хранится. Мне посчастливилось заниматься реставрацией дома с драконами на ул. Красноармейская, 68, одного из ярких представителей модерна. После пожара в здании, то, что осталось от драконов, сняли, и в реставрации, в проектном отделе, оказался обрубок головы дракона. И в его круглом глазике я как раз нашла подлинный серый цвет — его никто не красил [за прошедшие после постройки годы], это было высоко. А когда проводили потом работы внутри, на бревнах лестничной клетки дома мы нашли такой же серый цвет, как в глазнице дракона. На этом основании я и предложила цветовое решение.

Восстанавливали драконов по шаблону, разработанному Ларисой Романовой Фото: Серафима Кузина

Дом с драконами — бревенчатый, не обшитый, поэтому стены не красили Фото: Серафима Кузина

Другой принцип использовали при окраске дома купца Голованова на ул. Красноармейская, 71:

— Я приехала в Томск в 1978 году, а в 1979 г. праздновали 375 лет Томску. Город готовили к юбилею, нужно было покрасить дома. Мы работали с Домом ребенка (сейчас — Российско-немецкий дом — прим. ред.). Николай Сигизмундович Познер, который был тогда директором томского Дома ученых, жил напротив этого дома, когда был ребенком и рассказал нам о своих детских впечатлениях. Меня эти воспоминания вдохновили, по ним мы его и красили: поле стен — белым, а детали — очень светло-серым, серебристым. Но когда покрасили, серебристый потемнел и стал серым. Николай Сигизмундович говорил, что крыша была красной, мы долго искали нужную краску. Потом мне подсказали, что в суднах таким оттенком красят нижнюю часть, которая под водой, она же должна не ржаветь. И представляете, в 1979 году мы нашли нужную краску! — вспоминает она.

На этой старой открытке видно, что раньше цвета дома с шатром были иными Фото: Почтовая открытка, СССР

А сейчас мы привыкли к дому в его новом цвете Фото: Серафима Кузина

Российско-немецкий дом Фото: Серафима Кузина

Кто же сегодня отвечает за цвет и внешний вид городских фасадов? Окраской фасадов зданий (как и сохранением их в исправном состоянии) в Томске должны заниматься собственники и владельцы зданий, как и сохранением архитектурно-колористического решения, объясняет Агафонов. Красить фасады можно в рамках капитального ремонта или реконструкции зданий — но только «в соответствии с утвержденной проектной документаций и утверждённым в установленном порядке паспортом фасада здания». Зато — без обязательных правил выкраски, как 200 лет назад.

Комментарии: Егор Хворенков

Инфографика: Федор Шумилов

«Анатомия Томска» — это проект к 420-летию города, где мы (совместно с мэрией) рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

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