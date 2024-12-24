Экс-замгубернатора Томской области Паршуто просят приговорить к 5 годам колонии

24 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сторона обвинения в ходе судебных прений попросила приговорить к реальному сроку заключения бывшего заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Прошу суд признать Паршуто виновным (...) назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказала представитель прокуратуры в ходе заседания в Ленинском районном суде Томска.

Также проходящих по делу экс-главу Томского района Александра Терещенко попросили приговорить к 3 годам колонии строгого режима (с учетом приговора по другому делу — к 5 годам лишения свободы), экс-председателя комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи — заместителя начальника управления территориального развития администрации Томского района Анастасию Елизарову — к 3 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Кроме того, прокуратура попросила суд лишить подсудимых права занимать должности на госслужбе и органах власти местного самоуправления на различные сроки.

Как сообщалось, по данным следствия, в 2019 году администрация Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» заключили контракт на строительство школы на 200 мест по нацпроекту «Образование» на сумму более 325 млн рублей.

При строительстве нашли десятки нарушений, но заместитель главы Томского района Денис Празукин подписал счета на оплату строительных работ, на основании которых коммерческой организации необоснованно перечислили около 14 млн рублей.

В августе 2022 года СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие полагает, что Паршуто требовал от Терещенко организовать оплату работ, а тот в свою очередь давил на Празукина.

Паршуто инкриминируют ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ), Терещенко — ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями)

Елизарову обвиняют по ч.1 ст.285 УК РФ, она, по данным следствия, вместе с Празукиным подписала документы, по которым ООО «СпецМонтажСтрой» получило оплату за строительство школы, несмотря на нарушения.

17 февраля 2023 года Ленинский районный суд Томска приговорил Празукина, заключившего досудебное соглашение, к 1,5 годам лишения свободы условно.

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