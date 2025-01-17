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У томского губернатора новый зам по экономике

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Сегодня, 17 января, приступил к работе замгубернатора Томской области по экономике Михаил Сергейчик.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в подчинении у нового заместителя департаменты экономики и потребительского рынка, лицензирования и регионального государственного контроля.

Среди задач нового заместителя — повышение эффективности всех отраслей экономики, улучшение условий для малого, среднего и крупного бизнеса, разработка и внедрение инструментов поддержки и развития предприятий и предпринимателей по созданию новых рабочих мест для жителей и повышению налогооблагаемой базы. Также заму предстоит заняться формированием и реализацией долгосрочной Стратегии социально-экономического развития региона.

В сообщении уточняется, что с сегодняшнего дня Василий Потёмкин назначен заместителем губернатора по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям. В его ведении остаются департамент инвестиционной и промышленной политики и департамент по управлению государственной собственностью Томской области, а также департамент международных и региональных связей администрации Томской области.

Михаил Сергейчик закончил Томский политехнический университет по специальностям «Экономика и управление на предприятии» и «Государственное и муниципальное управление». В 2003 году поступил на государственную службу в департамент финансов Томской области, где прошел путь от главного специалиста-экономиста до заместителя начальника. С 2018 года — директор некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация», руководитель региональной программы финансовой грамотности. В 2023 году возглавил Дирекцию финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

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