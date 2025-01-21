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В Томске обновили трассу для сноубордистов и лыжников

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На томской лыжной базе «Черемушки» на Иркутском тракте, 105 открылась обновленная трасса для сноубордистов и лыжников, сообщает пресс-служба мэрии.

С конца лета здесь велась реконструкция, включающая масштабные земельные работы. Так, на трассе увечили разгонную часть и зону выката. Теперь она соответствует всероссийским стандартам и пригодна для проведения соревнований.

Сейчас на обновленной трассе тренируются сноубордисты спортсмены, занимающиеся лыжным фристайлом. Предполагается, что уже в феврале Томск примет всероссийские соревнования по сноуборду в дисциплине «биг-эйр».

Проект по обновлению трассы реализован поддержке компаний ТДСК, ТЭМЗ, СибГМУ и Сбербанка.

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