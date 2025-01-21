Томские студенты смогут бесплатно проехать в электротранспорте в Татьянин день

21 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

В субботу, 25 января, томские студенты смогут бесплатно воспользоваться городским электротранспортом. Соответствующее решение в честь Тятьяниного дня принял мэр Дмитрий Махиня.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, чтобы проехать на трамвае или троллейбусе бесплатно, студентам достаточно будет предъявить студенческий билет. Отмечается, что документ должен быть действительным (продленным).

— Как известно, Томск город студенческий, поэтому мы решили сделать подарок всем учащимся. Инициатива осуществляется впервые, посмотрим, как сработает, — сказал заместитель мэра по городскому хозяйству Дмитрий Путров

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