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Автобус №112С будет заезжать в Левоберженый Лайф

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С субботы, 14 декабря, автобусы маршрута №112С, соединяющие Томск с Северным парком, будут заезжать и в микрорайон Левобережный Лайф.

В пресс-службе обладминистрации уточняют, что новый маршрут проходит по улицам Василия Кандинского и Левитана, а затем продолжает путь через Северный парк в город.

Ознакомиться с расписанием движения автобуса можно здесь.

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