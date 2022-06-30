Прогулки по Томску: путеводитель по Университетскому проспекту

30 июня 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

Томск — студенческий город. Лучший вариант прогулки-знакомства с ним в таком качестве — это променад по проспекту Ленина в той его части, где наблюдается максимальная концентрация вузов — от Лагерного сада до площади Ново-Соборной.

В городском сообществе уже не первый год обсуждают вариант переименования улицы в Университетский проспект. Пока идея не реализована, но успела пустить побеги и постепенно завоевывает сердца горожан — все чаще топоним «Университетский проспект» начинает использоваться в качестве неофициального названия этого участка Ленина. По этому променаду мы и отправимся с вами сегодня, по дороге заглядывая в интересные дворы и тайные закоулки.

Начало маршрута

Начать прогулку лучше всего с центральной площади Томска — Ново-Соборной. Здесь ходит много городского транспорта, есть, где посидеть и где прогуляться.

Как добраться? Доехать до площади Ново-Соборной можно на одном из более чем десятка маршрутных автобусов, а также на троллейбусах №1, 3 (остановка «Площадь Ново-Соборная») и трамваях № 1, 2 (остановки «Городской сад» или «Дом ученых»).

ТУСУР и сквер на Ново-Соборной

Фото: Серафима Кузина

Прямо на площади Ново-Соборной, сразу за фонтаном, символично расположен памятник святой Татьяне — покровительнице студентов. И сами томские студенты уже многие годы поддерживают традицию — в День студента, 25 января, наряжают памятник. В прежние годы его обычно украшали шапкой и шарфом, чтобы помочь Татьяне согреться, но последние пару лет наряды стали тематическими. Например, этой зимой скульптуру одели в русский народный костюм.

Памятник святой Татьяне Фото: Серафима Кузина

Напротив сквера на Ново-Соборной — монументальное здание с колоннами Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Первоначальный его вариант, в три этажа, был построен еще в 1897 году на участке, принадлежавшем известному местному купцу и меценату Евграфу Королеву. Автором проекта выступил крупный томский архитектор Павел Наранович.

Здание ТУСУРа Фото: Серафима Кузина

За 125 лет здание пережило многое, и существенно изменился и его облик. До Октябрьской революции здесь располагалось Управление Сибирской железной дороги. В 1905-м строение сильно пострадало от пожара во время погрома черносотенцев (как и роскошный театр того же Евграфа Королева, расположенный за ним), но его отстроили заново. Институт радиоэлектроники и электронной техники, как первоначально назывался ТУСУР, получил здание в 1960-е годы. Тогда же к нему пристроили вторую часть корпуса и колонны, без которых его теперь сложно представить.

Что снимать? Селфи на фоне фонтана, памятник святой Татьяне, вид главного корпуса ТУСУРа.

СибГМУ и горельефы

Фото: Серафима Кузина

От главного корпуса ТУСУРа движемся вверх по проспекту Ленина. Переходим Московский тракт — и сразу оказываемся у клинического корпуса первого в Сибири медицинского университета. Это здание, хотя и возводилось в 1890–1892 годах изначально для студентов-медиков, несколько раз видоизменялось. К его строительству были причастны сразу несколько крупных томских архитекторов. Автором проекта выступил уже упомянутый Павел Наранович, за среднюю часть и пристройку под операционный зал отвечал другой томский зодчий — Фортунат Гут, а в 1914–1916 годах уже Андрей Крячков достраивал финальную часть здания.

Здание продолжается изменяться внешне и сегодня — на корпусе появляются горельефы, посвященные выдающимся профессорам медуниверситета. Инициатором их установки выступил еще в 1990-е годы Вячеслав Новицкий, на тот момент ректор вуза, авторы всех горельефов — томские скульпторы Николай и Антон Гнедых.

Фото: Серафима Кузина

Среди тех, кого сегодня можно увидеть на стене клинического корпуса, — Николай Вершинин, основатель сибирской школы фармакологов; Даниил Гольдберг, разработавший метод стимуляции заживления ран и язв с помощью мази, получившей потом его имя; Алексей Кулябко, сумевший в 1902 году первым в мире «оживить» сердце ребенка спустя 20 часов после смерти и многие другие. А летом 2021 года на здании появился горельеф в память о самом Вячеславе Новицком. Он даже расположен в том месте, которое выдающийся патофизиолог, академик РАН и просто один из самых известных томичей, всю жизнь влюбленный в родной город, однажды, смеясь, выбрал сам.

Горельефы на здании клиник СибГМУ Фото: Серафима Кузина

Кстати, по инициативе того же Новицкого возле здания клиник в 2005 году появился еще один памятник, неизменно попадающий в подборки «самых оригинальных скульптур мира, посвященных женщинам». Это скульптура «Беременная», так же, как и горельефы, работа Николая Гнедых.

Фото: Серафима Кузина

Эстетику арт-объекта, представляющего собой тело женщины в положении, сделанное из металлического каркаса, позволяющего увидеть будущего ребенка, в свое время оценили не все. Но вот уже многие годы существует традиция привязывать к памятнику ленточки и гладить по животу.

Что снимать? Общий план здания клиник с горельефами, скульптуру «Беременная».

ТГУ, Университетская роща и Сибирский ботанический сад

Фото: Серафима Кузина

Пару минут пешком по аллее от здания клиник СибГМУ — и вот мы уже возле Томского государственного университета, как известно, старейшего за Уралом.

В центре рощи — здание главного корпуса ТГУ, ставшее своего рода символом студенческого Томска. Изначальный его проект разработал выдающийся академик архитектуры Александр Бруни, а дополнил и впоследствии руководил строительством опять-таки Павел Наранович. Здание было заложено в 1880 году, его возведение завершилось в 1885 году, а торжественное открытие первого в Сибири университета состоялось лишь в 1888 году.

Попасть внутрь, к сожалению, сегодня проблематично, поскольку в томских вузах действуют пропускные системы. Поэтому по возможности рекомендуем озаботиться этим вопросом заранее, чтобы получить возможность познакомиться не только с внутренним обликом главного корпуса, но и с университетскими музеями.

Главный корпус ТГУ Фото: Серафима Кузина

Зато ничто не мешает вам потратить сколько угодно времени на прогулку по Университетской роще, которая определенно заслуживает особенного внимания. Обустройством зеленого пространства вокруг университета в свое время занимался широко известный ботаник Порфирий Крылов. Проект сразу задумывали так, чтобы все лето в парке непременно что-нибудь цвело. И сегодня здесь растут черемуха, калина, спирея японская и другие кустарники. Из деревьев для рощи выбрали березу, сибирский тополь, вяз, дуб, липу, клены, сибирскую и голубую ель, пихту, сибирский кедр, сосну. Особенно хорошо в роще поздней весной, летом и ранней осенью. А еще круглый год здесь живут весьма коммуникабельные белки.

В Университетской роще Фото: Серафима Кузина

Неподалеку от главного корпуса, среди деревьев, постоянно проживают «каменные бабы». Этим древнетюркским каменным скульптурам более тысячи лет, в Томск их привезли из Семиречья и Алтая более 120 лет назад. Подобные изваяния в древности посвящались воинам-героям и знатным людям своего времени, а также служили маяками для путешественников. С каждым из томских университетских идолов связаны свои тайны. И, конечно, студенческие поверья — если обратиться к «бабам» за помощью перед экзаменом, то «пятерка» обеспечена.

Всего в роще находится четыре каменных истукана Фото: Серафима Кузина

Вообще роща богата разными объектами: памятник студентам и сотрудникам университета, погибшим во время Великой Отечественной войны, могилы и памятники памятник общественнику и этнографу Григорию Потанину, профессорам-ботаникам Порфирию Крылову и Лидии Сергиевской. А в 2018 году, накануне 140-летия ТГУ, в роще открыли скульптурную композицию «Профессорам Менделееву и Флоринскому — от благодарных сибиряков», где запечатлено, как профессора обсуждают проект Первого Сибирского университета»:

Композиция «Профессорам Менделееву и Флоринскому — от благодарных сибиряков» Фото: Серафима Кузина

Здесь же, в Университетской роще, есть еще одно знаковое место — Сибирский ботанический сад ТГУ. Особенно интересен оранжерейный комплекс с 18 отделами с разными микроклиматами. Здесь можно увидеть около трех тысяч тропических и субтропических видов растений! И даже встретить экзотических животных. Например, недавно здесь поселили миниатюрных древесных лягушек, обитателей тропических лесов Южной Америки. Если вы располагаете достаточным количеством времени, обязательно загляните сюда на экскурсию.

А еще рядом с Ботсадом расположен симпатичный парк, где можно погулять и отдохнуть. И после отправиться по проложенным здесь тропам в «Заповедный парк» в глубине рощи осматривать местную флору.

Фото: Серафима Кузина

Что еще интересного сегодня можно увидеть в Университетской роще? Каменный мост через уже не существующую реку Медичку, построенную по проекту архитектора Андрея Крячкова; старые и новые корпуса ТГУ, Научной библиотеки и СибГМУ; арт-объекты, созданные в рамках томского паблик-арт фестиваля «мУКА.Склады искусства». А еще в глубине рощи притаилась старая деревянная постройка — Астрономический дом университета, возведенный еще в 1882 году. Дом значится в списке объектов культурного наследия регионального значения, и сегодня находится в частном владении. Как живется его обитателям — в материале «Томского Обзора».

Что снимать? Селфи на фоне главного корпуса ТГУ, фото с памятником Флоринскому и Менделееву, местными белками, и множество «зеленых и цветных» кадров из Ботсада и рощи.

Европейский квартал

Фото: Серафима Кузина

Продолжить знакомство с университетским Томском можно прямо не выходя из рощи — по проложенным тропинкам рано или поздно вы обязательно выйдете к зданиям Томского политехнического университета. Но можно и выйти из рощи и подняться вверх по проспекту Ленина сразу к главному корпусу ТПУ.

Европейский квартал — именно так в начале XX века томичи называли место, где расположен комплекс зданий нынешнего томского политеха. Причины тому были довольно весомые. Во-первых, облик зданий разрабатывали специалисты из Германии. Автором проектов главного, физического и химического корпусов выступил академик архитектуры Робертом Марфельдом, а воплощал их в жизнь инженер и архитектор Фортунат Гут. Другая важная причина — здания, выдержанные в стиле европейского классицизма, для Томска тех времен получились нетипичными, впечатляли своей монументальностью, строгостью и простотой линий. Отдельный момент — в корпусах устанавливали прогрессивные системы отопления, канализации, водопровода, вентиляции и освещения, которые в те времена для нашего города были в новинку.

Побывать внутри корпусов университета можно, если заранее записаться на экскурсию. Тогда удастся рассмотреть детали — перила, лепнины, заглянуть в почти неизменившиеся за 100 лет аудитории и лаборатории, мемориальный кабинет профессора Владимира Обручева — автора научно-фантастического романа «Земля Санникова», и даже на чердаки и в подвалы политеховских зданий.

Корпуса ТПУ Фото: Серафима Кузина

А за главным корпусом политеха этой весной открылся Инженерный дворик. Сейчас университет активно обживает его, превращая в арт-пространство:

Инженерный дворик ТПУ Фото: Серафима Кузина

Через дорогу от главного — здание химического корпуса, около которого летом прошлого года, в честь 125-летия университета, установили памятник первому выпускнику томского политеха:

Памятник первому выпускнику ТПУ Фото: Серафима Кузина

Продолжить знакомство с ТПУ можно, поднявшись выше по Ленина и свернув налево на улицу Усова, где расположены не только корпуса политеха, но и несколько симпатичных кафе, а еще общественное пространство, где можно передохнуть.

Или же двинуться к началу проспекта, где находится 10-й учебный корпус ТПУ, также интересный с архитектурной точки зрения. Здание в духе советского ампира было построено в 1954 году по проекту архитектора Кузнецова и сразу привлекает внимание своим декорированным фасадом. Колонны украшены барельефами с серпами, молотами, колосьями и звездами. А на самом верху корпуса — скульптурная композиция в духе 1950-х.

10-й корпус ТПУ Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Учебные корпуса ТПУ снаружи и при возможности изнутри; селфи в Инженерном дворике и с памятником первому выпускнику политеха.

После плотной университетской прогулки можно сделать перерыв в одном из многочисленных кафе, расположенных в начале проспекта. Здесь есть и фастфуд, и гриль, и кофе, и даже мексиканская еда. А после, если останутся силы, осмотреть Лагерный сад, от которого начинается центральная улица города, и полюбоваться на левый берег Томи, где в скором времени обещают начать строительство томского студенческого кампуса.

Узнать больше об университетском Томске можно на экскурсиях Туристского информационного центра Томска. Так, каждые выходные ТИЦ организует «Экскурсионный марафон», в рамках которого проходят прогулки по площади Ново-Соборной (с рассказами, в том числе и о вузах города) и Ботсаду ТГУ. Все подробности можно узнать здесь.

Текст: Мария Симонова

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