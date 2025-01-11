Томичей приглашают на колядки с медведем

11 января 2025 / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 11 января, Музей славянской мифологии проведет городские колядки «С медведем по соседям». В программе — шествие ряженых во главе с фольклорным театром «Окрутники» (г. Москва), святочные забавы, народные игры, ярмарка, уличные театры и живое пение фольклористов.

Как сообщают в музее, гостей ждут представления от Белорусского народного театра «Батлейка», русского традиционного театра «Петрушка», театрально-творческого объединения «МЫ», а также рождественский вертеп от Российско-немецкого Дома. Участники смогут поиграть в народные игры и проверить ловкость на кольцебросе, послушать уличные былички «У Чёрта на куличах», согреться ягодным сбитнем, узнать больше о народных традициях, которые стали источником вдохновения для праздника, увидеть перформанс с фаер-шоу и многое другое.

Маршрут колядок включает в себя прогулку до Музея истории Томска на Воскресенской горе и Дома искусств на ул. Шишкова. Принять участие в шествии могут все желающие. Рекомендации по одежде от организаторов: маски, шубы, платки, тулупы «шиворот-навыворот», музыкальные инструменты (которые шумят!). Отмечается, что рояль тоже не будет лишним. А еще всех ждет конкурс костюмов, оценивать будут аутентичность, самобытность и художественную выразительность образа колядовщика.

Подробную программу можно посмотреть по ссылке. Старт мероприятия в 16.00 у Музея славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Участие бесплатное.

Карта маршрута колядок:

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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