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Трое пострадали при столкновении двух легковушек и грузовика в Томске

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Сегодня днем, 26 декабря, в Томске столкнулись «Ниссан Тиана», «Санг Йонг Актион» и «Скания», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.15 на ул. Смирнова, 50. По предварительным данным, водитель «Ниссан Тиана» не справился с управлением, выехал во встречную полосу, где столкнулся с «Санг Йонг Актион». После первый автомобиль продолжил движение и столкнулся с двигающимся впереди грузовиком.

В результате ДТП водитель и женщина-пассажир автомобиля «Ниссан Тиана», а также водитель другого легкового автомобиля доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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