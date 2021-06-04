«мУкА: склады искусства»: «Исчезающий вид» — инсталляция о настоящем и будущем архитектурного наследия Томска

4 июня 2021 / Томский Обзор / Фото: «Исчезающий вид». Матвей Фатеев/Елизавета Масловская

Прошедший накануне в Томске второй арт-фестиваль «мУКА.Склады искусства», посвященный сохранению культурного наследия, оставил после себя не только массу положительных эмоций, но и новую «точку притяжения» горожан.

Так, одной из самых ярких работ стала арт-инсталляция работника ТЮЗа Матвея Фатеева «Исчезающий вид» в Университетской роще ТГУ. Инсталляция представляет собой композицию из трех порталов, которые иллюстрируют настоящее, ближайшее и далекое будущее деревянных памятников архитектуры Томска.

Главная задумка проекта — наглядно показать зрителям, каким может быть будущее города если перестать заботится о его историческом наследии. Изначально порталы представляли из себя резные наличники, примерно с тем же наполнением, что и сейчас, но ввиду желания продемонстрировать подлинность происходящего, было принято решение работать с большими размерами. Также на стадии задумки пришла идея вовлечь наблюдателей в сюжет действием — прохождением сквозь инсталляцию.

— В ходе мозговых штурмов, под руководством художника Андрея Люблинского появилась форма, которая и была воплощена в жизнь мной и командой «мУкИ», — рассказывает автор работы Матвей Фатеев.

Фото: Елена Фаткулина

С технической точки зрения работа было сложной, поскольку инсталляция представляет собой не реплику, а оригинальные бетонные и деревянные сооружения. В основе порталов — металлоконструкции, выполненная сварочным цехом ТГУ по чертежам автора. К этим конструкциям уже крепились разные элементы, в том числе резные наличники. На обжиг деревянного портала обычной паяльной лампой ушло около недели. Самым сложным, по словам художника, оказалась транспортировка и установка конструкций. Они вышли очень тяжелыми: одна только деревянная арка весит около 250-300 кг. Потребовалась помощь шести человек, чтобы расположить объекты на территории арт-парка.

— В целом 95% проекта было воплощено в жизнь. Планировалась еще вечерняя подсветка, но в виду нехватки времени от этой задумки отказались, — говорит автор.

Главной целью своего проекта художник видит возможность подтолкнуть томичей открыто говорить, обсуждать сложившеюся ситуацию с историческим наследием города, его состоянием и его будущем, вдохновить на участие в работе по сохранению памятников архитектуры, в том числе в фестивале «Том Сойер Фест».

Фото: Елена Фаткулина

Арт-инсталляция «Исчезающий вид» стала одной из самых популярных работ у гостей фестиваля, наряду с надписью «Мы — буквы, с нами текст» на здании Научной библиотеки ТГУ авторства Владимира Абиха.

— С первого дня установки инсталляции было много похвал и одобрений. Люди подходили, интересовались, часто разговоры переходили в длительные беседы. Но были и неоднозначные комментарии. В целом я рад, что у Томска есть такой фестиваль как «мУкА. Склады искусства», и что уже на второй год его проведения были приглашены именитые художники и специалисты по современному искусству. Я также планирую принять участие и в следующем году. Надеюсь на развитие и повышение уровня в будущем, — говорит Матвей Фатеев.

Фото: Елена Фаткулина

Напомним, паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел в Томске во второй раз. Тема этого года — «(Раз)Очарованный круг» — коснулась сохранения исторического наследия и внедрения современного искусства на территории городской среды. Девять художников из Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга поразмышляли на эту тему и представили свои работы.

С 28 по 30 мая прошла публичная программа фестиваля с экспертами музейного и фестивального дела, культурного активизма и современного искусства. Выставки инсталляций в Университетской роще ТГУ и работ современных российских художников в формате book art «Отчёт натуралиста» в галерее «В Главном» будут ждать гостей весь июнь.

Текст, фото: Елизавета Масловская

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