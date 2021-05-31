«Мы — буквы, с нами текст»: на здании Научки ТГУ появился гигантский стрит-арт Владимира Абиха

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

На здании Научной библиотеки Томского государственного университета появилась огромная надпись «Мы — буквы, с нами текст». Работа авторства питерского художника Владимир Абиха была выполнена в рамках паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства».

Как отмечает создатель и руководитель фестиваля Анастасия Куклина, команде проекта хотелось сделать новую достопримечательность в городе.

— Создание этой работы было в планах фестиваля. Процессу реализации предшествовал сложный этап согласования, и мы очень рады, что университет одобрил идею. Мы лично благодарим проректора по социальным вопросам ТГУ Сергея Кулижского и проректора по административно-хозяйственной работе и строительству Владимира Андриенко за поддержку инициативы. И, конечно, ректора вуза Эдуарда Галажинского.

Важную часть расходов на создание надписи взяла на себя кофейня «Территория кофе». Выделенные средства позволили покрыть стоимость аренды автовышки, а это около 20 часов. Также с технической стороной вопроса помогал томский стрит-арт художник Илья Маломощенко.

— Многие эксперты отмечают текстоцентричность русской культуры. Нам всегда проще вспомнить великих писателей нежели художников. Фраза «Поэт в России больше, чем поэт» не случайна. Писатели в России постоянно занимались не только литературой, но и общественной деятельностью. Идеология Советского Союза также была неотделима от литературы. А последнее заметное явление в российском искусстве — московский концептуализм, также связано с текстами. Даже в уличном искусстве в России преобладают тексты.

Надпись «Мы — буквы. С нами текст» отсылает к основному для нас медиуму — тексту, а расположение на библиотеке усиливает этот тезис и делает работу сайт-специфичной, — отметил автор работы, художник Владимир Абих.

Паблик-арт фестиваль «мУкА. Склады искусства» объединяет современное искусство и культурное наследие в целях развития современной культуры и городской среды в университетском Томске. Первый фестиваль состоялся 2019 году и привлек внимание общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова». Организаторы выступили с предложением создать в здании уникальный центр современной культуры. Напротив разрушающегося здания Складов купца Горохова была установлена мобильная паблик-арт инсталляция, которая стала временной выставочной площадкой.

В 2021-ом организаторы продолжили работать с проблематикой культурного наследия. Темой этого года стал «(Раз)Очарованный круг». Новым объектом фестиваля стал памятник архитектуры — мост через реку Медичка архитектора Андрея Крячкова. В рамках фестиваля прошло благоустройство территории и создание арт-парка. В Университетской роще появились работы питерского дизайнера Андрея Люблинского, а также девяти художников из Томска и Новосибирска.

Также в рамках фестиваля с 28 по 30 мая прошла публичная программа с экспертами в области культурного активизма, креативных индустрий и современного искусства. Параллельно шла выставка работ современных российских художников book-art «Отчёт натуралиста», куратором которой стал нижегородский поэт и художник Евгений Стрелков.

Фото: Игорь Фаткулин

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