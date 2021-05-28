В Томском госуниверситет открылась выставка книжных раритетов

28 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Сегодня, 28 мая, в галерее Томского государственного университета открывается выставка книг и книжных раритетов «Отчет натуралиста». В экспозицию вошли издания 12 авторов из разных городов России и книжные раритеты из Музея книги ТГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, куратором и одним из участников выставки станет нижегородский художник Евгений Стрелков.

Посетители смогут посмотреть отчеты натуралистов и естествоиспытателей, путевые дневники мореплавателей и землепроходцев, очерки этнографов и бытописателей. Дополнят выставку современные книги художников на те же темы землеописаний, наблюдений и размышлений.

В экспозицию войдут работы Дмитрия Бабенко, Евгения Гриневича, Натальи Куликовой, Валерия Корчагина, Анны Мартыненко, Ольги Хан, Андрея Суздалева, Саши Свирского, Алексея Трубецкова, Дмитрия Степанова, Леонида Тишкова и Евгения Стрелкова.

«Эти книги столь же замысловаты и занимательны, как и их архивные аналоги. Правда, предмет наблюдения и исследования понимается современными художниками шире: они соединяют художественное и научное в небывалых пропорциях, пересочиняют легенды и предания, добавляют в свои книжные проекты компьютерную анимацию и графический звук. При этом они закономерно обращаются к традиционной фактуре отчёта натуралиста: географическим картам, графикам, таблицам и зарисовкам», — отмечают организаторы.

Выставка будет работать в галерее «В Главном» до 28 июня по адресу: пр. Ленина, 36.

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