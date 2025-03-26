Street Vision перезапустит томскую «Теорию звука»

26 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 26 апреля пройдет возрожденная «Теория звука». Музыкальный фестиваль, регулярно проходивший в Томске с 2015 до 2020 года, вернется с расширенной программой. Об этом «Томскому Обзору» рассказал коммерческий директор фестиваля, основатель Street Vision Аgency Иван Ларионов.

— У одного из наших давних партнеров, вместе с которыми мы делали Street Vision, была идея провести ночной рейв. У него было все необходимое, чтобы организовать шоу: звук, свет, крутое оборудование. Он предложил нам поучаствовать и мы согласились, — рассказал Иван Ларионов. — После Street Vision мы делали только мероприятия на заказ, в основном для вузов, и соскучились по собственным фестивалям. Хочется верить, что люди по ним тоже скучали. Вспомнили про фестиваль «Теория звука». Название хорошее, есть соцсети, наполненные живыми подписчиками. Я позвонил Алексею Будникову, мы с ним этим проектом занимались. Он сказал, что не против, чтобы мы этот проект дальше тянули. «Теорию звука» любили в Сибири, приезжали кайфовые люди.

Организаторы прикинули производственные затраты и решили не ограничиваться только рейвом. Так программа была расширена. Помимо концерта она будет включать воркшоп по битмейкингу и скретчу.

— Когда начали продумывать программу, стали подключать кураторов, потому что мы сами больше в роли продюсеров, собираем команду и управляем процессами. По наполнению уже давно понятный формат, когда привлекается куратор, кто реально в теме своего блока глубоко. И вот они набирают участников, — уточнил Иван Ларионов.

В итоге программа будущей «Теории звука» будет состоять из дневной и ночной частей. Первая будет включать секцию, где битмейкеры и диск-жокеи с виниловыми проигрывателям будут радовать зрителей подготовленными сетами и импровизациями. Специальным гостем выступит энтузиаст и криэйтор из Новосибирска Женя PNV. В формате воркшопа посетители мероприятия узнают, как работают сэмплеры и драм-машины, что такое скретч и как создается музыка на «железе». А еще все желающие смогут попробовать себя в роли битмейкера и диджея.

Вторая часть дневной программы — выступление сибирских групп. В их числе «Звезды» (Томск), Ustal (Новосибирск) и Дима Крамб (Омск). Ответственный за данную секцию — томский музыкальный обозреватель, автор проекта «Новый рок» Александр Арляпов. Замыкает дневную программу выступление хедлайнеров — трио «Убийцы». Ночная программа будет включать аудио-визуальное шоу от студии Maxshowdesign.

Также в рамках фестиваля пройдет сезонный «Маркет года», где развернется ряд площадок от партнеров «Теории звука» с разного рода активностями. Еще обещают фудкорт.

— Сейчас мы активно ищем партнеров, чтобы они организовывали свои зоны на маркете. Это отличный инструмент для трансляции своих ценностей, — подчеркнул Иван Ларионов.

Площадка для проведения фестиваля уже определена. Сейчас идет стадия подписания договора. Стоимость билетов составит от 700 до 2 000 рублей, в зависимости от категории и даты покупки.

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