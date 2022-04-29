Прогулки по Томску: пешком по Елани

29 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томск — хороший город для туристов. Здесь есть старый центр, который можно обойти пешком, много интересных закоулков и мест, в которые стоит заглянуть.

Наш первый городской маршрут для самостоятельного знакомства с достопримечательностями проходит по Елани. Вы не найдете это название на современных картах Томска, но оно крепко связано с историей города, а теперь и с его туристической жизнью.

Что такое Елань? Примерные границы района — от Московского тракта до ул. Вершинина и от ул. Герцена до ул. Нахимова.

Начало маршрута

Начать экскурсию по Елани можно с разных мест, но мы предлагаем стартовать с площади Ново-Соборной. Это одно из самых оживленных мест Томска, мимо проходит большое количество городского транспорта, так что добраться сюда нетрудно. Можно прогуляться по площади и осмотреть все местные памятники, или просто выпить кофе на скамейке у фонтана.

Что расположено? Памятники Святой Татьяне, труженикам тыла и детям войны, борцам за советскую власть, стела погибшим в Великой Отечественной войне. По периметру площади: Дом Учёных (он же — дом губернатора), Сибирский физико-технический институт, Томский университет систем радиоуправления и электроники, Детская художественная школа №1 (в прошлом — дом купца А.Е. Кухтерина), усадьба Гадаловых — комплекс каменных зданий, где сегодня располагается множество различных учреждений.

Как добраться? Доехать до площади Ново-Соборной можно на одном из более чем десятка маршрутных автобусов, а также на троллейбусах №1, 3 (остановка «Площадь Ново-Соборная») и трамваях № 1, 2 (остановки «Городской сад» или «Дом ученых»).

Особняк на Белинского

Пройдя через Городской сад, выходим на улицу Герцена и двигаемся вверх до перекрестка с улицей Белинского. Первая остановка — на Белинского, 19.

Изумрудный дом, ул. Белинского, 19, из архива издания Фото: Мария Аникина

Это один из самых знаменитых старинных деревянных домов Томска, бывший особняк Хомича, он же «Изумрудный дом». Был построен в начале XX века архитектором с польскими корнями Станиславом Хомичем для своей семьи и сдачи квартир внаем. Изумрудным особняк прозвали недавно, после того, как появилась городская легенда о том, что именно он вдохновлял писателя Александра Волкова во время работы над «Волшебником Изумрудного города».

По соседству с изумрудным особняком, здесь же, на Белинского, стоят два одинаковых старых деревянных дома, выкрашенных в голубой цвет. В одном из них, по адресу Белинского, 17а, в конце XIX века квартировали сотрудники Томского Императорского университета. А недавно одну из квартир приобрел и реставрирует известный томский путешественник и фотограф Сергей Медведчиков. Подробнее — в материале ТО «Квартира №1 на Белинского. Как томский стрит-фотограф восстанавливает историю в деревянном доме».

Что снимать? Множество шатров на крыше здания — для этого стоит перейти через улицу, чтобы оказаться напротив дома.

Дом Оржешко на Вершинина

Дом Оржешко, ул. Вершинина, 12 Фото: Серафима Кузина

Вернемся на Герцена. Идем до перекрестка с улицей Вершинина, и следующая остановка — у дома №12. Это здание в стиле модерн было построено в начале ХХ века по проекту еще одного известного томского архитектора польского происхождения, Викентия Оржешко. По одной из версий, особняк предназначался для томского чиновника (сам архитектор в нем не жил), и до сих пор сохранил свою жилую функцию. Дом хорошо сохранился, был отреставрирован уже в ХХI веке. При здании есть даже небольшой сад, где прямо посреди города растут кусты малины.

Что снимать? Солярные знаки на наличниках и интересные прорезные свесы крыши.

Буфф-сад и Игуменский парк

Через дорогу от дома Оржешко расположен один из старейших парков Томска — Буфф-сад. До Революции 1917 года здесь работали летний театр, открытая сцена и ресторан с верандой.

Фото: Серафима Кузина

В южной, самой высокой части сада, расположена деревянная лютеранская кирха, украшенная витражами. Ее построили в 2006 году к Российско-германскому саммиту в Томске в память о старой томской кирхе XIX века. Она находилась на территории сегодняшнего Городского сада и была снесена в 1930-е годы. Помимо служб, сегодня в кирхе периодически проходят и органные концерты.

Совсем рядом с Буфф-садом, буквально в нескольких метрах, вход на территорию Игуменского парка. Это еще одно замечательное место для прогулок. Территория его невелика, но в парке очень уютно. В центре — небольшое озеро, оставшееся от некогда протекавшей по Елани речки Игуменки, где живут утки. Яблоневый сад, цветники, детская площадка и единственный в мире памятник кедровке, маленькой птичке, дающей жизнь кедровым лесам.

Памятник кедровке в Игуменском парке Фото: Мария Аникина, из архива издания

Больше о садах и парках Томска — в материале ТО «По городу. 10 парков и скверов Томска для семейного выходного». А посмотреть на них можно во время экскурсий «Изумрудный город — город садов и парков» от Туристского информационного центра Томска. Подробности здесь.

Что снимать? В Буфф-саду — селфи на валунах, найти самый удачный ракурс кирхи; В Игуменском парке — памятник кедровке и домик бобра.

Дома на Кузнецова

По улице Карташова, на которую и выходит Игуменский парк, мимо частного театра «Версия» и художественных мастерских, двигаемся до Кузнецова. Это одна из самых красивых улиц старого Томска и самых туристических — редкий гость города обойдет ее вниманием.

Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Главные точки притяжения на Кузнецова — это конечно, памятники деревянного зодчества. Одно из самых известных зданий Елани — «дом со шпилем» — расположено именно здесь, по адресу ул. Кузнецова, 17. Его также называют музыкальный дом — в начале ХХ века здесь располагалась 1-я частная музыкальная школа в Томске, созданная Камиллой Томашинской, ученицей известного российского пианиста Федора Канилле.

Дом со шпилем, ул. Кузнецова, 17 Фото: Мария Аникина

Это здание — распространенный тип деревянного дома начала XX века, переживший несколько перестроек. Свою башенку со шпилем он получил еще в 1900-х годах, а вот симпатичный балкон на северном фасаде — результат реставрации 2006 года. Благодаря жильцам, которые каждое лето неизменно украшают балкон цветами, а во дворе разбивают клумбу, дом выглядит особенно нарядно.

Еще один замечательный дом и в целом важное для города место на улице Кузнецова — деревянный многоквартирник, построенный в 1911 году. Прославили его и архитектурное решение (это еще один образец модерна, построенный по проекту Викентия Оржешко), и знаменитые обитатели.

Дом на Кузнецова, 30, где сегодня находится музей «Профессорская квартира» Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Когда-то здесь проживал будущий академик Андрей Красин, радиофизик Владимир Кесенних и авангардный композитор Эдисон Денисов. А осенью 2019 года в одной из квартир дома на втором этаже был открыт частный музей «Профессорская квартира», очень популярный и среди томичей, и гостей города. Главная его идея — возможность показать быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века без витрин, ограждений и смотрителей. В трех комнатах — столовой, спальне-кабинете и гостиной можно не только разглядывать и трогать собранные с любовью экспонаты, но и пить чай, слушать лекции и проводить фотосессии. А еще здесь проходят различные концерты.

Что снимать? Старые и новые дома, а в «Профессорской квартире» — интересные экспонаты вроде старинной мухоловки или специальной марочницы.

Дома и бульвар на Кирова

От «Профессорской квартиры» рукой подать до проспекта Кирова — одной из самых оживленных и интересных улиц, где соседствуют и старый, и новый город. В самом начале проспекта — старинные корпуса Томского политехнического университета, а неподалеку — пр-т Кирова, 7, еще один знаковый для Томска деревянный дом. Это особняк известного сибирского архитектора Андрея Крячкова, построенный им в 1910–1911 годах для своей семьи.

Особняк Крячкова/Музей деревянного зодчества Томска, пр-т Кирова, 7 Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Трехуровневое здание с мансардой и полуподвалом в стиле «модерн» было уникальным для Томска, поскольку было оборудовано по последнему слову техники того времен. С середины 1990-х в доме работает Музей деревянного зодчества Томска. В него можно зайти, чтобы познакомиться с постоянной экспозицией или посмотреть регулярно сменяющиеся выставки, а в соседнем здании можно выпить кофе в одной из кофеен известной томской сети «Буланже», съесть пиццу или сендвич в популярном «ПроКрафте».

От особняка Крячкова идем на Кировский бульвар, расположенный прямо по центру проспекта. В прошлые времена он именовался Королёвским в честь томского купца-мецената Всеволода Королева, пожертвовавшего деньги на обустройство зеленого променада. При закладке бульвара в 1903 году высаженные на нем в два ряда ели ограничивали с двух сторон ряды тополей. В 2018 году его реконструировали — старые тополя убрали, и из тополевого бульвар превратился в еловый. Тогда же здесь положили новую плитку, поставили садовые диваны и качели, фонари, высадили молодые кустарники.

Бульвар на Кирова Фото: Серафима Кузина

По бульвару прогуляемся до финальной точки нашего маршрута — деревянного дома на проспекте Кирова, 27а. Это дом статского советника Николая Брильянтова, построенный в 1899 году. Более чем 100 лет он оставался жилым, пока не пришел в аварийное состояние и не был расселен и заколочен, оказавшись в шаге от сноса.

Дом Брильянтова, пр.Кирова 27а Фото: Серафима Кузина, Владимир Дударев

Но сейчас у него совсем другая жизнь — двухэтажное здание с кирпичным цоколем стало вторым домом в Томске, полностью восстановленным по городской программе «Дом за рубль». Инвестором проекта выступил Евгений Меняйло, владелец цокольного этажа. В 2020 году после завершения ремонта в дом начали въезжать арендаторы. А в цоколе расположился ресторан авторской кухни «Нарым», вошедший в шорт-лист 50 лучших ресторанов Сибири по версии независимой ресторанной премии WHERETOEAT 2021.

В «Нарыме» Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Что снимать? Особняк Крячкова и другие сохранившиеся старые дома на Кирова. Сделать селфи под елками на скамейке Кировского бульвара или на лестнице отреставрированного Кирова, 27а.

Завершая маршрут, можете прокатиться на старом томском трамвае — он шумный, но милый, и с удовольствием вернет вас в центр, откуда начиналась прогулка. По проспекту Кирова ходит и другой городской транспорт — троллейбусы и автобусы, так что добраться до нужного места вам не составит труда.

Не забывайте, что деревянные здания-памятники в Томске можно увидеть не только в районе Елани! Есть еще знаменитая Татарская слобода, улицы Бакунина, Пушкина и Шишкова, где сохранились множество прекрасных домов. Подробнее о них — в наших следующих путеводителях.

На Кузнецова солнечно и утром, и вечером Фото: Егор Хворенков

Этой весной Туристский информационный центр Томска запустил экскурсионный марафон — каждые выходные, независимо от погоды и количества участников, от арки Городского сада отправляются пешие прогулки по центру Томска. Запись не требуется. Просто следите за афишей ТИЦ в группе «ВКонтакте» и принимайте участие в понравившейся экскурсии.

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке Мэрии г. Томска

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