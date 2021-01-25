Офис в деревянном доме: без мышей и привидений

25 января 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

АВТОР Мария Симонова

Томск славен деревянным зодчеством, но открыть свой офис в старинном здании решится далеко не каждый. Слишком много опасений вызывают такие помещения.

Каково это — работать в деревянных стенах? Разобраться мы решили с помощью тех, кто выбрал для своей компании площади в «доме мещанина Брильянтова» на Кирова, 27а, недавно восстановленном по программе «Дом за рубль».

«Новохим»: достоинства и недостатки деревянного дома

На деревянном здании, притягивающем взгляд своим свежим видом, две вывески «Новохим». Именно эта компания первой начала обживать дом: она заняла весь второй этаж весной 2020 года. Нашелся такой вариант для офиса случайно — предприниматели подумывали сами восстановить деревянное здание на Красноармейской, но приступить к проекту не удавалось из-за бюрократических сложностей. Тогда они и заметили только-только отреставрированный дом на проспекте Кирова, ждущий своих арендаторов:

«Дом Брильянтова» в апреле 2020 года Фото: Владимир Дударев

— Удивлялись — такой красивый дом, и никак его не заселят, в чем же подвох? — вспоминает Максим Лучшев, генеральный директор ТД «Новохим». — И однажды захотели посмотреть помещение. Конечно, очень тяжело найти арендаторов для офисов в деревянных домах: слишком много домыслов с ними связано. Мы тоже долго сомневались — вдруг будет скрипеть пол и заведутся мыши. Изучали историю дома, чтобы понять, водятся ли в нем привидения… Заселились. Никаких призраков, никаких мышей. И никакого дискомфорта.

Хозяева второго этажа говорят, что сырость в деревянных помещениях тоже оказалась мифом. Зимой в доме тепло, летом прохладно, а дышится хорошо круглый год. Некоторые не столь явные достоинства деревянного дома обнаружились опытным путем:

— Недавно у нас протекла батарея. Было бы каменное здание — затопило бы весь офис. А в дерево все впиталось, вода потекла вниз, нам вовремя позвонили соседи, — объясняет Максим.

Компания «Новохим» занимается производством инновационной химии. Непосредственно продукцию создают в цехе, а на Кирова разместили административные офисы. Здесь начальство, коммерческий отдел, бухгалтерия, маркетинг. В эти кабинеты приходят клиенты, партнеры, в том числе из других стран, «высокие» гости — к примеру, прошлым летом принимали в офисе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Приглашать сюда приятно — все ценят колорит деревянного здания:

— К нам часто приезжают иностранцы, коллеги из Германии, и одно дело — привести их в обычное офисное помещение (сколько они таких у себя в Европе видели) и другое — в деревянный дом, которому больше ста лет. Конечно, они удивляются, восхищаются, что мы в Томске поддерживаем культуру и традиции. Правда, скидки за это не дают, — смеется Максим. — Мне самому нравятся деревянные строения — они подчеркивают дух Томска, не то что каменные джунгли... Встречаются красивые постройки и из камня, но все же «фишка» нашего города — это деревянная архитектура, здания с историей, с атмосферой.

Фундамент дома и дренажная система под ним еще старше здания. Говорят, глубина колодцев здесь больше 10 метров. Во время восстановления дома даже пробовали искать в них клад, но ничего обнаружить не удалось.

— И нам, и гостям повышает настроение, что мы работаем в таком колоритном здании, — уверен Василий Белянков, заместитель генерального директора ТД «Новохим». — На первый взгляд кажется, всем без разницы, деревянный ли у нас дом. А начинаешь общаться на эту тему с людьми, и узнаешь, что многие поддерживают восстановление таких зданий.

Внутри офисы выглядят лаконично: светлые стены сочетаются с деревянными вставками. Если захочется другого интерьера, то это право арендаторов:

— Стены можно красить в любой цвет или обшивать современными материалами. Кроме сноса несущих стен, все разрешено, — поясняет Максим Лучшев. — Снаружи сложнее — любые изменения надо согласовывать с комитетом охраны деревянного зодчества. Без его одобрения повесить вывеску где хочется не удастся. Мы, к примеру, заняли максимально возможную площадь на фасаде. Больше никаких баннеров разместить не удастся.

Василий ведет нас на экскурсию по другим кабинетам. Рассказывает, как компания перепланировала помещение — вместо одного прохода и трех помещений сделали пять отдельных кабинетов. Помогли стеклянные перегородки. Пока смотрим, как перестроили помещение, наконец обнаруживаются и недостатки деревянного дома:

— До потолка перегородку не сделаешь — поверхности в деревянных домах недостаточно ровные. Тем более, рядом с нами трамвайные пути, дом вибрирует. Надо учитывать это, когда продумываешь конструкцию, жестко фиксировать перегородку при таком раскладе нельзя, — разъясняет Василий. — Шкаф-купе в таком офисе тоже не поставишь — стены и пол для этого тоже кривоватые. Был бы пол бетонный — другое дело. Но такие сложности некритичны, их можно исправить инженерными решениями. Проблем со зданием почти нет. Не знаю, повлияет ли на нас как-то открытие ресторана — в цокольном этаже идет ремонт, скоро там откроется новое заведение. Считаю, если дом сделан нормально, на совесть, а собственник — порядочный человек, то даже если недостатки и найдутся, их удастся устранить.

НСК «Сибирь»: легкость и непринужденность дерева

Руководители «Новохима» считают, что появление их офиса стало для дома на Кирова, 27а переломным моментом. Через пару месяцев удалось найти арендаторов в оставшиеся помещения и полностью заселить здание. Одними из тех, кто занял офисы на первом этаже, стала компания «Сибирь». В их кабинетах особенно хорошо ощущается запах дерева. Галина Редингер, руководитель отдела продаж «Нефтесервисной компании Сибирь», с деревянными домами знакома не понаслышке. Жила в таком много лет. Правда, опыт был не самым лучшим — то здание было аварийным. Но все равно запомнилось, что в деревянных помещениях легче дышится.

В офис на Кирова компания переехала в ноябре 2020 года. Прежде их офисы располагались в здании на Учебной, новое место искали примерно в том же районе. Важными требованиями было место в центре города и удобная парковка. В восстановленном здании на Кирова все сошлось. Еще оно оказалось очень теплым, что кстати для нынешней холодной зимы:

— Мы даже отключаем батареи и спокойно проветриваем в мороз, — признается Галина Редингер. — Сырости в офисе не заметили. Впрочем, у нас не было предубеждений по поводу деревянного дома. Знали, что здание новое — во время восстановления его, по сути, собрали «с нуля» (здание восстанавливали методом переборки и 70% аутентичного материала удалось сохранить, - прим. ред.). Получилось просто «вау!». Высокий потолок создает особенное пространство, на тебя ничего не давит. Запах дерева важен для обстановки — он дает ощущение домашнего уюта. К нам часто приходят клиенты, и отмечают, как в нашем офисе уютно, красиво, необычно и по-домашнему тепло. Думаю, это дерево дает атмосферу легкости, непринужденности.

Мебель в офисе из дерева, и того же тона, что и пол. Интересно, что это не дизайнерское решение, а случайное совпадение. Отделанные деревом фрагменты стен арендаторов сначала смутили, но затем сотрудники придумали свое решение. На одной стене разместили свои грамоты. На другой Галина повесила картину, нарисованную своими руками.

— К Новому году вырезали из бумаги для окон рисунки — хочется и в офисе ощущать праздник, — объясняет Галина. — Так и работать приятнее. Я люблю наводить уют. Возможно, во мне играет немецкая кровь. Мои родственники живут в Германии, я им отправляла фотографии из нашего офиса, они пришли в восторг от того, какой он оригинальный.

Обстановка Галине нравится — в помещениях сделан ненавязчивый простой ремонт. А при желании можно будет легко перекрасить белые стены в более яркий цвет, покрыть пол лаком.

Кстати, на стенах стеклообои — они хороши для деревянных домов, поскольку в их составе «стеклянные» нити, это снижает опасность пожара. Впрочем, огня здесь не боятся — проводка предусмотрительно спрятана в металлические трубы. Даже если случится короткое замыкание, то огонь просто не выйдет наружу.

Дом радует его обитателей не только обстановкой. Местоположение тоже удобное, на парковке много свободных мест. Правда, неизвестно, как будет после открытия ресторана. Зато будет возможность сходить на обед — в этом районе кафе немного. И отдельно вдохновляет внешний вид здания:

— Раньше дом был невзрачный, серый, ветхий, а сейчас такой красивый и необычный! — считает Галина. — Я люблю деревянное зодчество. Не зря сегодня много дорогих особняков стилизуют под старину. Она завораживает. И, конечно, надо беречь такие здания в Томске. Это же наша «изюминка»! Хотя я не коренная томичка, но приехала сюда 17 лет назад и полюбила город за его атмосферу. Ее во многом создают именно деревянные дома.

Фото: Серафима Кузина

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