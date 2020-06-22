Арендатором «дома за рубль» стала инновационная томская компания

22 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Анна Мацковская

Томская компании «Новохим» стала одним из арендаторов деревянного здания по пр. Кирова, 27а, отреставрированном по проекту «дом за рубль».

«Нам стало тесновато в бизнес-центрах, поскольку они постепенно превращаются в тряпочно-ногтевые ряды. К сожалению, тот бизнес-центр, в который мы изначально заехали, из-за этого перестал нам подходить. Принимать клиентов и партнеров стало крайне затруднительно. Они делали удивленные глаза: „А что здесь делает производственная компания?“. Поэтому, когда появилась возможность арендовать здание на пр. Кирова, 27а, мы оценили этот вариант и поняли, что нужно туда. Потому что принимать партнеров и работать в здании, которое хорошо символизирует Томск — это прекрасно», — рассказывает Алексей Князев, директор компании «Новохим».

Князев отмечает, что стоимость аренды сопоставима с другими офисными помещениями в городе.

Компания «Новохим» производит продукты малотоннажной химии для нефтегазодобывающей, теплогенерирующей, сельскохозяйственной, медицинской, деревообрабатывающей и многих других отраслей промышленности.

Компания также занимается разработкой продуктов для древесины. В частности, экспериментирует с антисептическими пропитками.

«Мы решали вопрос с нашими продуктами, чтобы они использовались как антисептики для древесины. Для того, чтобы она не темнела, не окислялась, не гнила и ее не ели жучки. Если честно, с ними мы еще не закончили и их широкого применения не достигли. Но буквально вчера мне звонил наш партнер из города Буй, который сказал, что у него все получилось и сейчас будем эту тему дальше развивать», — уточняет Алексей.

Компания также недавно запустила первую линию производства антипиренов (компонент для увеличения огнезащиты — прим.ред.).

«Сейчас в испытаниях находятся несколько десятков образцов. И когда мы их завершим, мы во всеуслышание расскажем об этом. Производству антипиренов в Томске быть», — сообщает Алексей Князев.

Однако напрямую с строителями зданий, а также реставраторами «домов за рубль» компания не сотрудничает. Антипирен отправляют на лакокрасочный завод, где средство вводится в состав лаков и красок.

«Мы коммуницируем с теми, кто производит краску для древесины. Наш антипирен отправляется лакокрасочникам, они вводят его в состав краски. Дальше те, кто домами занимаются, покупают их и обрабатывают свои деревянные сооружения для повышения огнестойкости», — отмечает Алексей.

Дом томского мещанина Николая Александровича Брильянтова по пр. Кирова, 27а, был построен в 1912 году. Это объект фоновой исторической застройки, входящий в ансамбль деревянных домов на Кирова, 27а-33.

Трехэтажное здание с 2017 года восстанавливал томский предприниматель Евгением Меняйло. С 2019 года все желающие могут взять в «доме за рубль» помещение в субаренду.

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