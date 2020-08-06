По городу. 10 парков и скверов Томска для семейного выходного

6 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Выходной и теплая летняя погода — какие еще поводы нужны, чтобы прогуляться всей семьей в парке?

Томск замечателен тем, что лесные и парковые массивы есть практически в каждом районе города. Они имеют хотя бы минимальное благоустройство и обработаны от клещей. Мы собрали в один гид 10 интересных томских парков, подходящих для отдыха всей семьей.

В центре: Университетская роща

Фото: Анастасия Истомина

Субъективно лучшее место для прогулок в самом центре города. Здесь есть и цветущие аллеи, и совсем дикие закоулки. Можно найти и озеро, и родники, и старинный мостик, и спрятавшиеся в зарослях деревянные домики. Можно увидеть редкие растения из-за океана и познакомиться с типичной флорой сибирских лесов. А заодно и с фауной — покормив орешками почти ручных белочек.

Целого дня не хватит, чтобы изучить все чудеса Университетской рощи! Но мимо одной из главных редкостей точно нельзя пройти: это каменные бабы — четыре древних изваяния из алтайских и казахских степей, которые прописались в Томске почти полтораста лет назад.

Фото: Вероника Белецкая

В центре: Городской сад

Фото: Игорь Фаткулин

В городском саду, наконец-то, заработали аттракционы. Значит, туда можно отправляться с детьми! Удовольствие не из дешевых, но, кроме этого, там есть совершенно бесплатный игровой комплекс «Томский кремль» с башенками и переходами, а также песочницей и другими игровыми элементами. На входе в сад стоит ужасно расстроенное, но все равно популярное среди ребятни уличное пианино, раскрашенное в самые яркие цвета.

В этом году в горсаду произошли изменения. Восстановили красивую арку с колоннами на северном входе. Благоустроили берег вокруг озерца-болотца. Теперь вокруг него есть ограждение, поэтому гулять там с маленькими детьми стало безопаснее. А некоторые деревья в парке нарядили в разноцветные вязаные «свитера». Называется ярнбомбинг, выглядит нарядно, а какие получаются фотографии!

Фото: Игорь Фаткулин

На Степановке: Ботанический сад на Мокрушина

Фото: Владимир Дударев

Так на Степановке или на Мокрушина? На самом деле, в этот большой лесопарк есть несколько входов и расположен он между двумя микрорайонами. Это не просто парк, а экосистемная дендрологическая территория Сибирского ботанического сада ТГУ. Здесь можно найти более 4000 видов растений из разных частей света: от Восточной Азии до Северной Америки!

Фото: Владимир Дударев

Еще есть озеро, где обитают утиные семейства и дежурят с удочками рыбаки. А где-то в центре парка прячется уютный деревянный домик.

Фото: Владимир Дударев

В районе Комсомольского проспекта: Михайловская роща

Фото: Владимир Дударев

Эта старинная роща названа в честь купца Михайлова, который построил тут дачу и общественный парк. Сейчас об истории этого места говорят только фундаменты старинных построек и остатки фонтана «Кедр» — когда-то струи воды били прямо из кроны растущего дерева.

Фото: Владимир Дударев

В последние годы благоустроенная роща вновь стала любимым местом отдыха горожан. Тут есть большая детская площадка, асфальтированная круговая дорожка, по которой удобно бегать и кататься на велосипедах, самокатах или роликах. А если уйти с натоптанных дорожек в сторону Ушайки, можно попасть в настоящие сибирские джунгли. Но будьте осторожны, там могут встретиться довольно темные личности!

Поэтому безопаснее не покидать благоустроенную зону парка и, например, поиграть в игру: кто больше найдет рисунков на деревьях. В Михайловской роще сложилась уже традиция: на обнажившемся участке ствола рисовать красками разные изображения. Говорят, защищает дерево от гнили. И просто красиво.

Фото: Владимир Дударев

В районе Елани: Игуменский парк

Фото: Мария Аникина

В этом маленьком-маленьком парке недалеко от Буфф-сада, название которого произошло от речки Игуменки, протекавшей по этой территории, тоже можно найти много интересного.

Например, небольшое озеро, которое как раз и является остатками той самой речки. Теперь там живут утки и размножаются насекомые, занесенные в Красную книгу Томской области. Тут есть и экологическая тропа, и цветники, и детская площадка. А еще — единственный в мире памятник кедровке, маленькой птичке, дающей жизнь кедровым лесам.

На Южной: Потаповы лужки

Фото: Игорь Фаткулин

Потаповыми лужками называют место между рекою Томью и линией железной дороги за площадью Южной. Их назвали в честь лесника Потапова, избушка которого стола примерно на том месте, где позже появились железнодорожные дачи (в этом году и их снесли во время ремонта автодороги). Как писал краевед Иван Лясоцкий в книге «Прошлое Томска в названиях его улиц, построек и окрестностей», тот лесник был страстный охотник, он водил дружбу с городскими охотниками и стал популярен среди томичей, назвавших местность его именем.

Фото: Игорь Фаткулин

Потаповы лужки издавна были любимым местом загородных прогулок томичей. Еще купец Кухтерин устраивал там загородные пикники для широкой публики. Да и сейчас горожане с удовольствием приходят сюда полюбоваться рекой с высокого яра, прогуляться или пробежаться по тропе здоровья, да и просто провести время на природе, но совсем недалеко от города.

На Каштаке: Березовая роща

Фото: Владимир Дударев

Этот парк находится прямо в жилом квартале, и он довольно велик — от улицы Карла Ильмера до мыса Каштачной горы, где стоит поклонный крест. В годы сталинских репрессий здесь было место массовых расстрелов, тела просто сбрасывали в овраг. На этом месте были расстреляны поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет, архиепископ Иувеналий (Масловский), причисленный позднее к лику святых. Всего в 1930-40-х годах здесь было захоронено более 40 000 репрессированных.

Фото: Владимир Дударев

Но дальше от этого горького места, в сторону жилых домов, — обычный городской парк, и довольно приятный. Сейчас здесь проходит большая реконструкция. На этот год запланировано обустройство дорожек и ремонт детской и спортивной площадок, в следующем году обещают благоустроить территорию вокруг поклонного креста.

Фото: Владимир Дударев

На Черемошниках: Сквер на 5-й Армии

Фото: Василина Фаткулина

Приятное место в развивающемся, но пока не самом богатом парками микрорайоне. Сквер назван в честь Николая Геннадьевича Ворошилова, Героя Советского Союза, проживавшего в этом районе. В этом году здесь установили стелу памяти ветерана.

Фото: Василина Фаткулина

В парке — много скамеек, высажены кустарники, саженцы рябины, сосны горной (которые, правда, не везде прижились). Эта новая часть сквера пока подрастает, но есть и более старая часть парка, где можно прогуляться под сенью деревьев.

Фото: Василина Фаткулина

Сквер имени Ворошилова — любимое место прогулок жителей микрорайона. Тут можно встретить и семьи с детьми, и пенсионеров, молодежь на скейтах, и собаководов, хотя официально прогулки с собаками здесь запрещены. Зимой в парке устанавливают ледовый город с горками и скульптурами.

На Иркутском: парк у стадиона «Кедр»

Фото: Владимир Дударев

Несмотря на то, что база называется «Кедр», растет тут, в основном, береза. Но зато какая! Мощная, высоченная береза!

Фото: Владимир Дударев

Выстилает почву в березовом лесу густой травянистый покров, какой не встретишь в других лесах. Тут можно найти разные растения и цветы, в том числе красивую и редкую сибирскую лилию — саранку.

Фото: Владимир Дударев

А еще на «Кедре» есть все условия для занятий спортом. Тут находится легкоатлетический манеж «Гармония», стадион и тренажеры.

Фото: Владимир Дударев

На севере: Сосновый бор

Фото: Владимир Дударев

Сосновый бор — действительно сосновый. Он весь состоит из могучих старых сосен, среди которых редко-редко попадается черемуха, рябина и другие деревья. Здесь обустроено несколько трасс разного километража — от 1 до 5 километров. Зимой — для лыжников, летом — для бегунов, велосипедистов и просто гуляющих.

Фото: Василина Фаткулина

Здание лыжной базы «Сосновый бор» — настоящий портал в 80-е. Внутри с тех пор почти ничего не изменилось, заходи и ностальгируй. А вот снаружи поставили современные уличные тренажеры.

Обустроили местность и по левую сторону от дороги, напротив лыжной базы. Там поставили детскую площадку и сделали дорожки.

Текст: Катерина Кайгородова

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