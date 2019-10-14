В Томске открылся музей Профессорская квартира (ФОТО)

14 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня в Томске заработал частный музей «Профессорская квартира». Он расположился по адресу ул. Кузнецова, 30 в старинном двухэтажном деревянном доме.

У здания, построенного в начале ХХ века, богатая история - здесь проживали композитор Эдисон Денисов, академик Красин, радиофизик Владимир Кесенних, квартировали многие известные преподаватели и сотрудники томского университета. Главная идея музея - показать быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века без витрин, ограждений и смотрителей.

Создала музей семья новосибирцев Атапиных. В команде «Профессорской квартиры» томский экскурсовод Екатерина Кирсанова и городской активист Александр Кузнецов. В трех комнатах - столовой, спальне-кабинете и гостиной - можно не только разглядывать и трогать собранные с любовью экспонаты, но и пить чай, слушать лекции, проводить фотосессии и участвовать в образовательных квестах для детей.

Музей начнет принимать гостей с 15 октября, до ноября расписание будет временным. После чего «Профессорская квартира» заработает в постоянном режиме.

Расписание (утренний, вечерний чай, дневные экскурсии) - октябрь 2019 г.:

15 октября 11.00 и 16.00

16 октября 14.00

17 октября 11.00 и 16.00

18 октября 16.00

19 октября 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

20 октября 13.00, 15.00

Стоимость билета на чаепития будет составлять от 300 до 500 р., час фотосъёмки обойдется в 1500 р. По вопросам проведения мероприятий в «Профессорской квартире» можно обращаться к Екатерине Кирсановой: +7 953 925 47 87.

Расписание мероприятий в «Профессорской квартире» появится в ближайшее время.

Фото: Владимир Дударев

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