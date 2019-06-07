Просвещая, изменил облик Томска. 3 главных здания Петра Макушина

7 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Ульяна Сидорова

12 июня исполняется 175 лет со дня рождения Петра Макушина — мецената, известного своей просветительской деятельностью в Томске и за его пределами. Однако вклад в историю города он внёс не только нематериальный, но и осязаемый, архитектурный.

Открывая первые по своему типу просветительские учреждения, Макушин также участвовал в проектировании внешнего облика своих заведений, думал о том, в каком месте лучше расположить постройку, чтобы привлечь больше горожан к самому зданию и к образованию. И хотя некоторые заведения за свою 100-летнюю историю поменяли свою направленность, здания до сих пор привлекают внимание людей как объекты архитектуры.

Первый в Сибири книжный магазин

В этом здании до сих пор работает книжный магазин под именем его создателя Петра Макушина Фото: Ульяна Сидорова

Идея открыть торговлю книгами в Томске долго ютилась в голове у Макушина. Он заказал книги у приехавшего комиссионера и долго, очень долго их ждал. В то же время он знал об открытии книжных магазинов по России, где вместе с книгами торговали и другими товарами. С предпринимательской точки зрения дело стоило того. Получив кредит от купца, а позже и компаньона Михайлова, Макушин 19 февраля 1873 г. открыл первый в Сибири книжный магазин. Вначале он был расположен в снимаемом здании, там же была переплётная мастерская, библиотека и «кабинет для чтения». Магазин сразу начал притягивать к себе интеллигенцию, учащихся, конторщиков.

Сначала магазин находился в съемном здании, но потом Макушин выстроил для него отдельное Фото: Ульяна Сидорова

В 1896 году, по заказу Макушина на его и купца Михайлова средства было выстроено отдельное большое здание. Местом постройки был выбран угол старой соборной площади (ныне пл. Батенькова) в центральной части г. Томска, в близости от Благовещенской церкви.

Двухэтажное каменное здание изначально имело «краснокирпичный» вид, без штукатурки в эклектичной манере. Возможно, что автором проекта был архитектор Павел Наранович, с которым у Макушина были давние связи.

Первоначально здание было краснокирпичным, современный вид оно приобрело позже Фото из фондов ТОКМ

Магазин развивался, его книжный ассортимент насчитывал до 50 тысяч наименований, что по богатству выбора и по разнообразию литературы не уступало столичным книготорговым магазинам. В этом же здании на верхний этаж перенесли и библиотеку и читальный зал, в здании была переплётная мастерская, отдел канцелярских товаров. Позже магазин расширил ассортимент за счёт продажи нот и музыкальных инструментов, бумаги, пишущих машинок и др.

В этом же здании работала и первая частная типография, открытая Макушиным, где выпускалась его ежедневная политическая, литературная и экономическая газета «Сибирская жизнь».

Привычные нам неоклассицистические элементы украсили здание через 20 лет после его постройки Фото: Ульяна Сидорова

В 1915 г. здание было капитально переустроено, оштукатурено и «омоложено» по проекту архитектора Андрея Лангера. По просьбе книготорговца, в целях придания зданию более современного вида, архитектор изменил архитектурно-художественную композицию фасадов, выполнив их в модной на то время и «стильной» неоклассицистической трактовке.

Первая бесплатная народная библиотека

Народная библиотека Петра Макушина Фото: Ульяна Сидорова

Идея создать бесплатную народную библиотеку родилась у Петра Ивановича в 1873 г. По получении решения об её открытии (август 1884 г.) он быстро нашёл для неё дом, наняв его у купчихи на одной из центральных улиц. Хозяин гордился тем, что таких библиотек не было ни в Москве, ни в столице. Это был также новый очаг культуры и просвещения в Томске. Однако съемное помещение было временным решением. У Макушина была задумка выстроить отдельное здание.

Для Макушина было очевидным то, что денег на его мечту об открытии специального здания народной библиотеки государство не выделит, поэтому он стал реализовывать свою идею через приглашения к пожертвованиям, публикуя в «Сибирской газете» объявления и краткие сообщения. Это влияло на выбор места открытия библиотеки, здесь были разные мнения, и, конечно, создался общественный резонанс.

Вместе с тем он искал щедрого жертвователя. Купец первой, а позже и высшей гильдии, владелец золотых приисков близ Томска, рыбопромышленник, торговец зерном и мукой С.С. Валгусов взял полностью на себя все расходы и на строительство, и на оборудование библиотеки, в общей сложности 15 тыс. руб. Архитектор П.П. Наранович составил проект бесплатно. Новое здание Народной библиотеки было построено в 1887 году.

Новое здание построили на средства меценатов Фото из фондов ТОКМ

В выстроенном здании располагались большой зал для «народных чтений» на 500 мест, комната выдачи книг, «кабинет для чтения», квартира библиотекаря. Как деловой предприниматель Макушин предполагал сдавать нижний этаж здания под торговые лавки, плата за них должна была идти на содержание библиотеки. На сцене играла любительская труппа, что привлекало большое количество публики. Более того, позже, в 1892 г., на средства сибирских купцов А.М. Сибирякова из Иркутска и томича П.В. Михайлова к этому зданию добавляется трехэтажная пристройка для размещения в ней Музея прикладных знаний, который стал предвестником будущего областного краеведческого. Итак, это здание также стало полифункциональным, как и здание магазина, который со временем включил в себя и библиотеку и читальным залом и типографию.

Ориентация на народные массы выражена в декоре здания: в нем присутствуют мотивы, напоминающие русскую вышивку Фото: Ульяна Сидорова

Крупное двухэтажное кирпичное библиотеки сразу же привлекало к себе внимание в городской застройке, которая в те годы была преимущественно деревянной. Дальнейшие пристройки здания (1892, 1899 гг.) еще более укрупнили его. Основная часть здания библиотеки выстроена в манере, характерной для «кирпичного» стиля, отражающего демократический (народный) вариант этого направления, когда декор имеет рисунок, берущий начало в темах народной вышивки. Назначение здания (народная библиотека) и характер его использования (ориентация на народные массы) были четко отражены во внешнем облике посредством декора. Другой характер декоративного оформления просматривается в архитектуре трехэтажной пристройки — музея. Его объем выстроен также из лицевого кирпича, без штукатурки, но в архитектурном оформлении использованы ордерные формы, руст, арочные окна.

Сейчас в здании идёт торговля, работают различные магазины.

Первый Народный университет в Сибири. «Дом Науки»

Венцом деятельности просветителя стало открытие Народного университета Фото: Ульяна Сидорова

Пётр Иванович, конечно же, был знаком с распространяющимся народно-университетским движением в Европе и России. Макушин осознавал, что именно он может основать первый в Сибири такой очаг просвещения народа и торопился это сделать. Тогда он начал копить деньги, отказался от выездов из города, отменил навсегда парадные обеды, перестал появляться среди любителей картёжной игры. И это всё для постройки и открытия в Томске Народного университета. Пётр Иванович сумел убедить городскую думу выделять ежегодно по 3 тыс. рублей вплоть до открытия университета. Средства он изыскивал постоянно, взывая к чиновникам, сельским волостям, горожанам. Всего жертвователей оказалось 1 067 человек. Сам Макушин вместе с семьёй выделил 100 тыс. руб., а всего было внесено 200 тыс. руб. Постройка была завершена в 1912 году. Однако, на накоплении денежных средств и строительстве здания всё не заканчивается.

Здание Народного университета преобразило площадь у Воскресенской горы Фото из фондов ТОКМ

Чтобы убедить местное начальство в оформлении документов на разрешение открытия Народного Университета, Макушин неоднократно поднимал эту тему в своей газете «Сибирская жизнь», привлекал общественность города. Макушин сам дважды выезжал в Министерство народного просвещения. И только 9 января 1916 г., когда уже и Дом был построен, и на нем красовалось имя создателя, Устав университета был утвержден, он получил официальный статус.

Здание Народного университета преобразило площадь у Воскресенской горы. Данный участник удовлетворил заказчиков тем, что позволял привлечь массу проживающих и занятых здесь трудом людей к обучению в университете. Место до начала строительства называли «харчёвкой», здесь располагались мелкие торговцы, бродили обитатели ночлежных домов, присутствовали грязь и скверный запах. Таким образом, постройка солидного и оригинального здания в городском пространстве влекла за собой благоустроительные работы, облагораживающие эту часть губернской столицы.

В конкурсе на проект здания участвовали лучшие архитекторы Томска Фото из фондов ТОКМ

Для реализации задуманного здания университета городской думой был создан комитет, в который входил брат Петра Алексей Макушин, врач и общественный деятель, а также профессор и директор технологического института Зубашев и другие известные в городе персоны.

На проектирование здания Комитетом был проведен архитектурный конкурс, на который пригласили известных архитекторов - А.Д. Крячкова, К.К. Лыгина, В.С. Мартыновича и Б.Ф. Татарчука. Для поощрения конкурсантов предназначались две премии: первая в 350 руб., вторая в 250 руб. Жюри состояло из известных в Томске специалистов: гражданский инженер С.В. Хомич, архитекторы-художники В.С. Мартынович, Т.Л. Фишель и А.И. Лангер.

Из семи (шесть из Томска, один из Красноярска) представленных работ первую премию присудили проекту под девизом «Свет», чьим автором был Андрей Крячков, известный томский архитектор, имеющий уже премированные проекты в Москве, Ярославле, Ростове. Вторая премия досталась молодому архитектору, уроженцу Томска Викентию Оржешко.

Подробнее о работах Андрея Крячкова, в том числе о проекте Народного университета.

Конкурсный проект Крячков запроектировал как сложную объемно-пространственную композицию. В ее основе — выделение крупной трехэтажной центральной части с рекреационными пространствами и зрительными залами, с выступающими объемами лестниц. Венчается центральная часть высокой шестигранной башней с шаром («глобусом»). Главное расширение сделано на двух боковых двухэтажных объемах, в которых располагались учебные аудитории, классы, библиотека, столовая, административные и вспомогательные помещения. Внешнему облику сооружения, оформленному в стиле модерн, архитектор придает усложненный, живописный силуэт и богатую фасадную пластику.

ервоначальная трактовка архитектурного декора была заменена в духе «сибирского стиля» Фото: Ульяна Сидорова

Конкурсная комиссия, отдавая предпочтение проекту Крячкова, вместе с тем выразила пожелание переработать фасады здания с целью внести «сибирский колорит» в его архитектурно-художественное решение. Исполнение этой задачи было поручено томским архитекторам Т.Л. Фишелю и А.И. Лангеру, которые, сохранив общую композицию дома, придали его архитектурным формам новую трактовку.

Проработка «сибирского колорита», по-видимому, принадлежала А.И. Лангеру, который был основным разработчиком этой темы в архитектуре Томска. Первоначальная трактовка архитектурного декора была заменена в духе «сибирского стиля», что отразилось в более сдержанных деталях, украшающих фасады, а также в формах фронтонов и крыш, символизирующих сибирские юрты.

С 1999 года и по сей день в здании Дома Науки располагается театр актёра и кукол «Скоморох» Фото: Ульяна Сидорова

Пётр Иванович Макушин — удивительный пример человека, соединяющего в себе дар предпринимателя и просветителя. Благодаря его деятельности, которая способствовала не только обучению населения, в Томске также появилось несколько необычных по архитектуре зданий.

Больше исторических фото из жизни семьи Макушиных — в выпуске «Фотофонда».

Текст: Ульяна Сидорова

Фото: Ульяна Сидорова, фонды ТОКМ

Литература:

Залесов В. Г., Залесов Г. М. Влияние деятельности купца-просветителя П. И. Макушина на архитектурно-градостроительный облик и культурную среду Томска // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. №388.

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