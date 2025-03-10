18+
18+
РЕКЛАМА

Совместная программа ТВЭЛа, городских общественников и администрации Северска «Радиус доверия» продолжается в 2025 году

Благотворительность, Город, Томские новости, интересные новости Томска развитие благоустройство инициатива жителей помочь ЗАТО Совместная программа ТВЭЛа, городских общественников и администрации Северска «Радиус доверия» продолжается в 2025 году

На реализацию пятнадцати «локальных» инициатив жителей «атомного» Северска и двух больших общегородских проектов из городского бюджета Северска и средств Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» направлено в этом году больше 54 миллионов рублей.

Все они реализуются в рамках Программы по улучшению жизни в городе «Радиус доверия». Основные направления «народных проектов» — благоустройство дворов, ремонт и обустройство малых зон отдыха детских площадок. Также, в результате реализации проектов текущего года, в Северске появится

«Аллея цветов», спортивные зоны, парковки. Реконструкция и благоустройство пройдёт в двух городских скверах.

Уникальность Программы городских изменений Топливной кампании Росатома «ТВЭЛ» «Радиус доверия», реализуемой с 2022 года, состоит в том, что инициатива проектов всегда исходит от самих сообществ жителей. Только в этом случае городская администрация и ТВЭЛ поддерживают эти проекты и совместно выделяют деньги на их реализацию. Такая модель системного взаимодействия жителей и городских властей стимулирует развитие городских сообществ, выстраивает конструктивный диалог между жителями города и властью, формирует новый облик атомных городов, делая их комфортнее и удобнее для каждого.

Программа «Радиус Доверия» создает новые возможности для каждого жителя города, дополняя региональные и федеральные программы, направленные на улучшение качества жителей горожан, развитию гражданских инициатив и городских сообществ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи примут участие в первенстве Европы по грэпплингу

11 февраля 2025
Томские новости

В Томске пройдет юбилейный Сибирский фестиваль керамики

11 февраля 2025
Томские новости

Томские ученые помогли разработать новый метод неинвазивного наблюдения кровотока в глубоких сосудах

18 февраля 2025
Томские новости

В Томске демонтируют ледовые фигуры на Ново-Соборной площади

25 февраля 2025
Томские новости

Томичей приглашают на концерт к 8 Марта «Слабовольные, но не слабоумные»

21 февраля 2025
Томские новости

Томичей приглашают написать диктант на немецком языке

12 февраля 2025
Томские новости

Бригаду профильных врачей будут отправлять из Томска в района области

18 февраля 2025
Томские новости

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» вновь пройдет в Томске весной

10 марта 2025
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти Белостокской трагедии

12 февраля 2025
>