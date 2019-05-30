Гид по городу. 6 шедевров архитектора Крячкова

30 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Архитектор Андрей Дмитриевич Крячков — один из самых известных и активных и архитекторов Сибири. Его творческая деятельность связана с крупнейшим сибирским городом — Новосибирском, он построил практически весь центр города и известен как архитектор-конструктивист.

Но начинал свою творческую деятельность Андрей Дмитриевич именно в Томске. Здесь он спроектировал первый деревянный особняк в стиле модерн, первый железобетонный мост и ряд зданий, без которых невозможно представить исторический центр города.

Андрей Крячков приехал в Томск после окончания Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге чтобы отработать три года и остался на 28 лет. Путешествие в Германию, Францию, Италию в 1907 году обогатило и разнообразило его творчество — неороманские тенденции проявились при проектировании фабрики оберточной бумаги и картона купца В. А. Горохова.

Так сложилось, что Крячков много зданий спроектировал и возвел в соавторстве с другими архитекторами, или достраивал уже сформировавшиеся архитектурные комплексы, такие как Томский университет или, например, красный корпус современного ТГАСУ (бывш. коммерческого училища), построенный Лыгиным.

Его карьера богата событиями: Крячков служил до революции младшим инженером строительного управления, архитектором Томского Императорского университета, в первые годы советской власти заведовал строительным отделом Управления угольных копий Кузбасса, руководил строительством корпусов Технологического университета. Постоянно участвовал в архитектурных конкурсах, преподавал в Томском технологическом институте и Новосибирском инженерно-строительном институте, вел научно-исследовательскую деятельность.

Андрей Дмитриевич прожил долгую жизнь, создавал свои произведения в различные исторические периоды — прошел путь от модерна и неоклассицизма до конструктивизма, и советского классицизма. Строил и проектировал гражданские здания и промышленные объекты. Одновременно уникальный и универсальный архитектор, что явно прочитывается в архитектуре Томска.

Собственный дом архитектора. Музей деревянного зодчества

Фото: Владимир Дударев

Особняк для своей семьи Андрей Крячков построил в 1911 году. Это был прорыв не только архитектурной, но и инженерной мысли.

Во-первых, на тот момент это был первый деревянный дом в стиле модерн, во-вторых, первый в истории сибирской архитектуры благоустроенный деревянный дом — в нем были котельная, санузлы и ванные. Дом архитектора представляет собой своеобразный тип городского особняка. Семья Крячкова прожила в нем до отъезда в Новосибирск в 1930 году. После смерти архитектора в 1950-х годах, вдова передала это здание Томскому политехническому институту. После запустения, а затем пожара, в 1980-е было восстановлено. С 1995 года в нем находится Музей деревянного зодчества.

Фото: Владимир Дударев

Двухэтажный деревянный дом заметно выделяется на проспекте Кирова, большинство зданий которого построено в советское время. В начале ХХ века в большом доме с садом собиралась томская творческая интеллигенция — друзья Крячкова архитекторы и ученые.

Фото: Владимир Дударев

Стиль модерн, в котором построен особняк Крячкова прочитывается во всем — от общего объема до каждой мельчайшей детали. Асимметричное здание на высоком кирпичном цоколе с мезонином привлекательно со всех ракурсов. На главном фасаде — выступающие эркеры, балконы и ризалит, на внутреннем — большой балкон на стройных опорах. Сложная крыша с выступающими объемами делает силуэт выразительным и узнаваемым. Под крышей, кстати, расположены помещения мансардного этажа — архитектурный компромисс, т.к. по нормам того времени деревянное строение могло иметь только два этажа, а Крячков задумал дом трехэтажным. Дом украшает асимметричный декор, окна разной формы и ширины, обрамленные наличниками с изысканным рисунком, изогнутые кронштейны под крышей и балконом. Благодаря тому, что в особняке находится музей деревянного зодчества, есть возможность ознакомиться с интерьерами и мебелью, принадлежавшей Крячкову и созданной по его эскизам.

Еще почитать об истории дома Крячкова и увидеть фотографии интерьеров можно в материале о домах, построенных томскими зодчими для себя.

Адрес: Проспект Кирова, 7.

Как доехать: троллейбус №3, 4; трамвай №1, 2; автобус №2, 3, 4, 12.

Библиотека Томского государственного университета

Фото: Мария Аникина

Здание Научной библиотеки входит в историко-архитектурный университетский комплекс Томского государственного университета. Строительство библиотеки велось с 1912 по 1914 годы, это был сложный и долгий процесс.

В проектировании здания библиотеки принимали участие многие инженеры, этого требовала специфика здания: необходимо было соблюсти температурно-влажностный режим, спроектировать освещение, специальные конструкции и оборудование для хранения книг.

Вопрос о строительстве библиотеки решался более двадцати лет, за это время проект не раз менялся. Один из последних проектов был составлен архитектором Андреем Крячковым, но его не одобрили в Министерстве. Новый проект, который получил одобрение в Москве, выполнен гражданским инженером Львом Петровичем Шишко. По другим данным, утвержденный проект принадлежал Крячкову.

Строителем библиотеки был назначен новый архитектор университета Ф.А. Черноморченко. По одной из версий, достраивал библиотеку гражданский инженер Яков Родюков, по другой — Андрей Крячков.

Фото: Максим Печерский

По новой для того времени технологии перекрытия и потолок актового зала выполнен из железобетонных монолитов, что позволяет нам предположить участие именно Андрея Крячкова. Достаточно вспомнить применение им для строительства таких же технологий при возведении корпуса филиала Богородско-Глуховской мануфактуры (ныне почтамт) в Новониколаевске (Новосибирске).

Здание библиотеки в стиле эклектика — сложное в объеме, богато декорированное. На высоком цоколе арочные окна, первый этаж облицован рустовкой, высокие полуколонны соединяют второй и третий этажи. Яркое цветовое решение выделяет библиотеку среди других зданий на проспекте. Сохранились исторические интерьеры, в профессорском читальном зале оригинальные столы и настольные лампы. Достаточно оформить читательский билет, чтобы оценить всю красоту старого здания научной библиотеки.

Адрес: Проспект Ленина, 34а

Как доехать: троллейбус №1, 3, 4; автобус №2, 3, 4, 12, 23, 60.

Факультетские клиники детских, нервных и глазных болезней Томского университета

Фото: Владимир Дударев

Это еще одно здание, входящее в университетский комплекс, в строительстве которого принимал участие Андрей Крячков.

В 1909 году архитектор составил проект клиник, он продолжил планировочную систему, заложенную Фортунатом Гутом.

Фото: Владимир Дударев

Центральная часть здания располагается в глубине, а боковой ризалит здания, выдвинутый в линию с фасадом лечебницы, связывает два здания. Но в 1916 году во время строительства клиник была сделана перепланировка, отличавшаяся от первоначального проекта. Здание факультетских клиник относится к рационалистическому направлению, его отличает строгость и лаконичность форм и функционализм.

Адрес: Московский тракт, 2а

Как доехать: троллейбус №1, 3, 4; автобус №2, 3, 4, 12, 23, 60.

Мост через речку Медичку

Фото: Владимир Дударев

В 1909 году по проекту Андрея Крячкова был возведен железобетонный мост, который был одним из первых примеров использования этого материала в Томске. Существует мнение, что это первый в Сибири полностью железобетонный мост, и даже первое железобетонное сооружение за Уралом.

Небольшой мостик находится в Университетской роще и выглядит скорее декоративным, чем функциональным. Но когда-то он служил переходом через речку Медичку (по-другому Еланку). Река начиналась в районе пересечения современных улиц Герцена и Вершинина и протекала через Буфф-сад, Университетскую рощу, Заисточье, после чего впадала в Томь. Со временем река заболотилась и обмелела, и давно уже течет по желобу, проложенному на трехметровой глубине.

Фото: Владимир Дударев

Мост потерял изящество из-за того, что большая часть основания ушла со временем под землю. Тем не менее, построенный в стиле модерн, мост украшает рощу. Модерн прочитывается в общей линии моста, и формах четырех пьедесталов по его углам, украшенных декоративными вазами. За счет выступающих объемов общий рисунок моста изыскан. Даже в на первый взгляд простой решетке из бетона, видна красота и стиль.

Адрес: Университетская роща

Как доехать: троллейбус №1, 3, 4; автобус №2, 3, 19, 22, 23, 30.

Склад торгового дома «В.А. Горохов»

Фото: Анна Кузнецова

Здание Гороховских складов по праву можно считать одним из главных произведений Крячкова. В отличие от библиотеки, факультетских клиник, Дома науки, склады выполнены Крячковым «от и до».

Здание построено в 1914 году в стиле модерн. Располагается на набережной реки Томи. Здание складов, когда-то архитектурная доминанта, с красивым четким силуэтом выделялась на набережной реки Томи.

Склады принадлежали томскому купцу Горохову — владельцу крупного мукомольного предприятия. В 1991 году здесь открылся «Клуб юных моряков», после здание перешло Томскому пароходству, и долгое время использовалось под склады. В разные годы там был бильярдный клуб, детский клуб «Наша гавань». Сегодня здание находится в собственности Центра современного искусства, но пустует долгие годы и нуждается в реставрации.

Фото: Анна Кузнецова

Памятник представляет собой интересный тип складской постройки начала ХХ века. Это большое кирпичное вытянутое с оштукатуренным цоколем здание, Г-образное в плане. Угловая часть оформлена четырехгранной башней с деревянным шпилем, в верхней части которой помещена фамилия бывшего владельца — «Горохов».

Декоративное оформление уличных фасадов, выполненное в духе скандинавского модерна строится на сочетании гладких кирпичных стен с оштукатуренными и побеленными деталями. Окна 1 яруса — узкие, прямоугольные, с коваными решетками, декорированные оштукатуренной прямоугольной плоскостью. Маленькие арочные окна 2 яруса с коваными фигурными решетками обрамлены простыми наличниками. Фасад расчленен пилястрами, на северном фасаде вход оформлен полукруглой аркой, что очень красиво сочетается с окошками и декоративным окном на западном фасаде. Лучший вид открывается со стороны речного вокзала, тогда видна вся красота конструкции и декоративного решения здания.

31 мая возле Гороховских складов пройдет фестиваль «мУкА. Склады искусства». Цель проекта — привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры и создания в нем уникального центра современной культуры.

Адрес: Набережная реки Томи, 27

Как доехать: троллейбус: № 1, 2, 3, 4; автобус: 2, 3, 4, 16, 19, 23, 60.

Театр куклы и актера «Скоморох». Дом Науки им. П. И. Макушина (Народный университет)

Фото: Саша Прохорова

Здание Дома науки было построено по проекту Андрея Крячкова в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и Народного университета, а также издателя двух томских газет. За образец было взято здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах. Томский Дом науки, построенный в стиле модерн, располагал библиотекой, имел восемь 8 аудиторий на 960 мест, семь 7 кабинетов. Народный университет, созданный как частное образовательное учреждение, отражал не только новые тенденции в образовании, но и в архитектурно-строительных технологиях.

Проект Крячкова получил первую премию в региональном архитектурном конкурсе, но впоследствии был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.

Проект народного университета был новаторским, например, применение железобетона в перекрытиях здания, центральное паровое отопление и вентиляция.

Постройка нового оригинального по архитектуре здания изменило весь облик Соляной площади и превратило ее в общественный центр. Здание и сейчас является архитектурной доминантой площади и связывает в ансамбль все ближайшие строения. Здание венчает купол на четырех наклонных угловых устоях с большими окнами, первоначально там размещалось помещение для занятий астрономией.

Фото: Вероника Белецкая

Здание стоит немного в глубине улицы, но его башню с куполом хорошо видно издалека. Декоративные элементы в стиле модерн, сочетание гладкой поверхности стен и фактурных вставок, большое количество окон — все это придает зданию особенную «легкость». Сквер с деревьями частично закрывает главный фасад, но вместе с тем и создает ощущение камерности.

Сегодня в этом здании располагается Томский областной театр куклы и актера «Скоморох», широко известный в России и за ее пределами.

Адрес: площадь Соляная, 4

Как доехать: троллейбус: № 1, 3; автобус: 2, 3, 22, 23, 26, 60.



Литература:

Залесов В.Г., Залесов Г.М. Новые тенденции в архитектуре и образовании в начале ХХ века: Дом Науки им. П.И. Макушина в Томске.

О.В. Богданова. Гражданские инженеры-строители томского университета.

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