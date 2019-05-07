В конце мая в Томске стартует фестиваль «мУкА. Склады искусства»

7 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Полякова

«мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечь внимание общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля, напротив разрушающегося здания Складов, будет установлена мобильная паблик-арт инсталляция, которая станет временной выставочной площадкой.

Арт-фестиваль соберет более десятка томских современных художников, которые в разных жанрах и техниках (от живописи до инсталляции и граффити) исследуют прошлое и будущее памятника архитектуры федерального значения. Выставка современного искусства будет сопровождаться лекторием. Приглашенные эксперты (журналисты, художники, краеведы, активисты) из Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода и Томска расскажут о том, как сохранять культурное наследие, не теряя связи с глобальными арт-трендами. В рамках мастерских взрослые и дети смогут поучаствовать в фотокроссе, в создании анимационного мультфильма и арт-объекта, смастерить открытку и приобщиться к практикам современного искусства. В программе фестиваля саунд-перформансы, экскурсии и площадка «Арт-пикник» от партнеров проекта.

Фестиваль пройдет 31 мая по адресу: Томск, ул. Набережная Реки Томи, 27. Следить за новостями события можно в группах ВКонтакте, Instagram, Facebook.

Организаторы: Институт искусств и культуры Томского государственного университета, Сибирский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

При поддержке: Центра поддержки молодежных творческих инициатив «Роскультцентра», Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежи», Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида», магистерской программы «Art&Science. Дизайн. Технологии» САЕ-4 ТГУ, Томской судоходной компании, Томского филиала АО «Сибирская Сервисная Компания».

Партнеры: томская сеть кофеен «Эндорфин», компания «Деревенское молочко», радио «Благовест», творческая мастерская «Шар», пространство 4К «Хитрая штука», фестиваль Street Vision.

Главный информационный партнер: Интернет-издание «Томский Обзор».

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