В поисках книги. Гид по книжным магазинам Томска

13 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Слушать аудиокниги и читать их в электронном формате на самом деле очень удобно. Но как бы технологии не совершенствовались, любовь читателей к печатным изданиям останется неизменной.

В студенческом городе есть немало мест, где можно приобрести совершенно разную печатную литературу. О какой-то говорят на каждом шагу, а вот другая, менее известная, может приятно удивить. Для истинных книголюбов рассказываем, какие в Томске есть книжные магазины и что интересного в них можно найти.

Для любителей редких изданий

«Догма 80» (пр. Ленина, 85а, 2 этаж, оф. 4)

Фото: Анастасия Нейзлер

В 2021 году студенты СибГМУ открыли в Томске независимый книжный магазин «Догма 80». Благодаря тому, что он активно сотрудничает с небольшими современными издательствами, например, «Альсбук» и «Индивидуум», помимо известных произведений, здесь можно встретить редкие малотиражные издания. В силу рыночных отношений они нечасто появляются на полках сетевых магазинов, но при этом многие такие книги интересны для изучения и стоят того, чтобы занять достойное место в домашней библиотеке.

Светлана Ярославцева сотрудница научной библиотеки ТГУ и студентка 4 курса факультета журналистики ТГУ В последнее время я часто сюда захожу. В «Догме 80» много книг на злобу дня, например, про современные течения, такие, как феминизм. Я сама не особо этим увлекаюсь, но соседка из общежития покупала книги на эту тему там. Мне же особенно нравятся альманахи, где местные авторы публикуют свои рассказы, а также остросоциальные произведения, например, о событиях в Северной Корее. В «Догме» есть и очень редкие книги, однажды я нигде не могла найти сборник японских авторов 2019 года выпуска, а здесь он был.

Фото: Анастасия Нейзлер

В магазине большой выбор тематических направлений: от классической литературы до философии, экономики и искусства. По ассортименту «Догма 80» ничуть не уступает «книжным супермаркетам».

Существенным преимуществом магазина является и то, что здесь можно купить работы локальных авторов. Например, один из выпусков крафтового литературного журнала в рассказах «Запечатанный мир», написанный группой томских литераторов, или автобиографию в воспоминаниях архитектора и художника Василия Болдырева, выпущенную издательством Томского университета.

В помещении самого магазина или в других творческих пространствах (кафе «Кафедра») часто проходят встречи с авторами, киносеансы и так называемые «читки» — чтение произведений вслух. Поэтому «Догма 80» — это не просто книжный магазин с богатым ассортиментом, но и ещё «островок» культурной жизни Томска, где можно встретить литературных единомышленников.

Для ценителей книжного антиквариата

«Букинист Суздальский» (пер. Батенькова, 5)

Фото: Из архива издания

«Букинист Суздальский» появился в конце 20 века и приобрел в городе особую значимость благодаря своему директору, краеведу и коллекционеру Владимиру Суздальскому. Здесь представлен большой выбор антикварных предметов и старинных книг, поэтому магазин скорее всего напоминает музей, и заглянуть туда стоит даже просто ради того, чтобы прикоснуться к томской истории.

Светлана Ярославцева сотрудница научной библиотеки ТГУ и студентка 4 курса факультета журналистики ТГУ Если бы я повела гостя показывать Томск, то обязательно завела в «Букиниста Суздальского». Он находится на площади Батенькова, что уже создает душевную уютную атмосферу за счет вида на железные пути и трамвайчики. В этом магазине есть то, чего нельзя найти в масс-маркете. Тут, например, я купила книгу Берроуза, тираж которой закончился еще в начале 2000-х, а также приобрела несколько красивых немецких фотоальбомов 1962 года всего за 50 или 100 рублей.

Здесь много излюбленных художественных произведений, а также узкоспециализированной литературы. Конечно, чтобы найти что-то необычное, нужно перешерстить немало стеллажей, но такие поиски точно вознаградятся, может быть, томиком стихов Маяковского в красной бархатной обложке или редкой книгой, которую уже давно не издают.

Стоят такие книги совсем недорого, но это не означает, что их качество оставляет желать лучшего. Слишком потрепанных и испорченных книг здесь нет, скорее наоборот, качество сшивки, переплета и бумаги даже лучше, чем у некоторых современных издательств.

Фото: Анастасия Нейзлер

Внимательным книголюбам может улыбнуться удача, и среди множества книг встретиться подписанный автором экземпляр. Правда, адресован он изначальному владельцу, но для настоящего книголюба это даже не так важно, ведь книга с автографом уже представляет ценность. Такая подпись есть, например, на сборнике с повестями и рассказами Вадима Макшеева «По Муромский дорожке» 2000 года выпуска.

«Книжный магазин-музей „Петр Макушин“» (пер. Батенькова, 5)

Фото: Серафима Кузина

«Петр Макушин» открыт в конце 19 столетия видным деятелем народного просвещения Петром Макушиным и является первым книжным магазином в Сибири. Расположен он также в историческом центре города, в одном здании с «Букинистом Суздальским», и рекомендован к посещению при знакомстве с прошлым Томска.

Магазин «Петр Макушин» открыт 19 февраля 1873 года известным томским просветителем П.И. Макушином совместно с купцом В.В. Михайловым. Изначальное его название «Сибирский книжный магазин». К 1920 году насчитывал около 50 тысяч наименований практически по всем отраслям. На тот момент число постоянных покупателей достигало 15 тысяч человек.

Фото: Анастасия Нейзлер

Сейчас в этом магазине продается разнообразная литература, среди необычных товаров — географические карты и нотная грамота. Стоит отметить, что внутреннее убранство ничем не отличается от современных книжных магазинов, за исключением, небольшой исторической инсталляции, посвященной памяти основателя и бывшего владельца.

В этом же здании работает магазин «Антиквариат 70», где в дополнении к книгам можно приобрести уникальные изделия из фарфора, виниловые пластинки, самовары и другие предметы, которым дали вторую жизнь. Такие вещи дают возможность немного поностальгировать и создать уютную атмосферу для чтения любимых произведений, вернув на мгновение в прошлый век.

«Svalka Tomsk» (пр-т Ленина, 82а)

Фото: Серафима Кузина

Порой ценные произведения можно найти в неожиданных местах Томска. Одно из таких — магазин социального проекта по вывозу ненужных вещей «Свалка», который работает по типу секонд-хэнда.

Среди винтажных предметов одежды и интерьера, там можно встретить и книжные стеллажи с трудами итальянского поэта Данте Алигьери, американского писателя Роджера Желязны и популярных советских авторов братьев Стругацких. Книги здесь стоят недорого, но выглядят они очень привлекательно, в духе советского времени.

Несколько советов книголюбам: 1. Узнавайте об акциях и скидках. Букинистику можно купить совсем дешево: по 10-50 рублей за штуку. 2. О поступлении некоторых редчайших новинок можно узнать в пабликах магазинов в социальных сетях. Часто к описанию книги прилагается фотографии обложки и некоторого содержимого книги в развернутом виде. 3. Вы также можете сдать за небольшую плату свои старые книги. «Букинист Суздальский», например, активно скупает выпуски 1960–1990 годов. Однако далеко не все, преимуществом пользуются дорогие в те времена экземпляры. Проверьте на задней внутренней стороне цену: если она в рублях, то может подойти.

Для увлеченных комиксами и мангой

«Иллюзион» (ул. Нахимова, 15) и «42» (пр-т Ленина, 82а)

Фото: Анастасия Нейзлер

Приобрести комиксы и японские манга в Томске можно в двух похожих по ассортименту магазинах — «Иллюзион» и «42». Широкий выбор различных иностранных произведений позволяет максимально окунуться в знакомый фантастический мир героев, например, как «Марвел» и «Диси». Также в продаже есть и менее известные издания. Из свежих — работы независимых отечественных и зарубежных комиксистов под объединением «КонФедерации».

Помимо этого, в «Иллюзионе» и «42» продаются настольные игры, а также, на радость всех коллекционеров, виниловые фигурки комикс-персонажей от «Фанко».

Совет книголюбам: товары в таких магазинах обычно плотно запакованы, поэтому ознакомиться подробнее с содержимым можно только на сайте. Вы можете сделать это на своем устройстве или же попросить продавца продемонстрировать комикс на компьютере.

Для тех, кто любит учиться

«Лицей-книга» (пр. Фрунзе, 117а)

Фото: Анастасия Нейзлер

Учебная литература есть во многих книжных магазинах Томска, но, как показывает опыт, в крупных магазинах выбор подобных книг небольшой. Необходимые учебники и пособия имеет смысл искать в узкоспециализированных местах, таких, как, например, «Лицей-книга». Выбор в магазине немаленький, учебная литература здесь представлена более, чем 20 издательствами.

В «Лицей-книге» продаются учебники для начальной, основной и средней школы, а также присутствует почти вся необходимая для школьной программы художественная литература. Для учащихся 9-х и 11-х классов «Лицей-книга» подготовила демоверсии выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам.

Отдельного внимания заслуживают корректирующие программы, помогающие обучаться детям с нарушениями речи, слуха и задержкой психического развития. Помимо базовых предметов, таких как русский язык и математика, среди подобных программ предусмотрен, например, особый адаптивный курс по физической культуре.

«Учебник» (пр. Фрунзе, 98)

Фото: Анастасия Нейзлер

В совсем небольшом книжном магазине «Учебник» можно найти различные методические пособия, энциклопедии и развивающие книги для детей. Тут же, во втором зале, продаются произведения художественной литературы.

Магазин удобен тем, что в нем можно приобрести всю необходимую литературу для учебы в одном месте без потери времени на поиски нужного атласа по географии за 7 класс и книг для внеклассного чтения.

«Британия» (ул. Трифонова, 22)

Фото: Анастасия Нейзлер

Для тех, кто занимается изучением иностранных языков, магазин «Британия» станет любимым местом. Здесь имеется довольно большой выбор как учебной, так и художественной литературы не только на английском, но и на таких языках, как немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский.

В продаже также есть и различные пособия, помогающие подготовится к сдаче экзаменов высокого международного уровня, и эксклюзивная литература от более, чем 15-ти зарубежных издательств, в том числе Oxford University Press. С такой литературой изучение языка станет легче и намного эффективнее.

Для студентов

«Медицинская книга» (Московский тракт, 2 ст.7)

Фото: Вячеслав Смирнов

У томских студентов, конечно, тоже есть места, где они могут приобрести что-то редкое и ценное для себя. Например, студенты СибГМУ вместе с практикующими врачами посещают «Медкнигу», основанную на базе интернет-магазина «Логосфера». Здесь присутствуют книги от российских издательств и изданий медвузов по разным отраслям и разделам медицины. Также есть и некоторые авторские тиражи.

«Страница №» (пр-т Ленина, 34а)

Фото: Анастасия Нейзлер

Томские студенты могут зайти за научной литературной в недавно открывшийся магазин «Страница №». Здесь от издательского дома ТГУ есть ряд особенно редких работ местных исследователей естественных, технических и гуманитарных наук. Такую литературу, как правило, в библиотеке не найти.

Среди представленных там книг, можно наткнуться на труды об истории Томска, его архитектуре и природе. Например, книга «Таинственное болото» Лидии Инишевой от издательства ТГПУ рассказывает об образовании болот, их развитии и свойствах. Как известно, Томская область находится на Васюганском болоте, поэтому познакомиться с книгой Лидии Инишевой будет любопытно.

Для тех, кто хочет больше знать о Томске

Фото: Анастасия Нейзлер

Если у жителей и гостей города есть желание приобрести томское издание, то это можно сделать в уже названных выше книжных магазинах. Книги местных авторов, разумеется, не обошли стороной и их полки.

Стоит отметить, что, например, в «Догме 80» и «Букинисте Суздальском» чаще всего продаются книги местных авторов в художественных и публицистическых жанрах, а в университетском магазине «Страница №» акцент в большей степени сделан на научную тематику. Книги об истории города, его архитектуре и людях встречаются и в сувенирных лавках «Первого музея Славянской мифологии», «Музея истории Томска», «Томского областного художественного музея», «Профессорской квартире».

Наталья Кирсанова главный бухгалтер Первого музея Славянской мифологии в основном у нас книги о Томске и его архитектуре, есть издания с красивыми фотографиями Томска. Сейчас популярность пользуется книга «Путешествия по Елани». Здесь рассказывается о различных томских домах и особенностях деревянной архитектуры. Это одна из последних новинок, которая пользуется сейчас спросом

Фото: Серафима Кузина

Совет книголюбам: попробуйте узнать у продавца: возможно ли заказать книгу специально для Вас. В случае, если магазин сотрудничает с издательством, который ее издает, то она может в ближайшее время оказаться в Ваших руках. Например, книги от издательства «Макушин медиа» можно купить не только в сувенирных лавках и книжным магазинах Томска, но и напрямую самовывозом из офиса издательства или доставкой.

Для тех, кто читает все

«Читай-город» (пр-т Ленина, 104; пр-т Ленина, 15; Комсомольский пр-т, 13Б; ул. Учебная, 48Д)

Фото: Из архива издания

Огромный выбор литературы, конечно же, присутствует в масс-маркете. Одним из таких является «Читай-город», который представлен сетью книжных магазинов по всей России. В Томске на данный момент работают пять его филиалов.

«Читай-город» особенно подойдет тем, кто предпочитает классическую литературу или только знакомится с известными всему миру произведениями. Здесь можно найти книги на любой вкус и цвет, так как одни и те же произведения выпущены разными издательствами и отличаются дизайном и стоимостью. К примеру, издательство «Аст» популярно среди читателей и известно многим бледно-желтым переплетом и сравнительно небольшой стоимостью.

«Искра. Книги» (пр-т Ленина, 97А)

Фото: Анастасия Нейзлер

Магазин «Искра» долгое время был исключительно книжным. Сейчас его оттеснили соседствующие отделы с канцелярией, парфюмерией и украшениями, но книги там по-прежнему можно приобрести. Ассортимент магазина практически такой же, как и в «Читай-городе», правда, выбор сравнительно меньше.

Из преимуществ магазина — наличие сувенирной продукции, мягких игрушек и изданий о Томске. Например, здесь можно найти огромную книгу «Томск. История города в иллюстрациях», выпущенную Томским государственным университетом.

«Водолей» (ул. Советская, 47, 1 этаж)

Фото: Анастасия Нейзлер

Еще один небольшой, но имеющий широкий книжный ассортимент, магазин «Водолей». Он поделен на три зала. В первом — расположены книги сибирских авторов и подарочная литература в красивых дорогих обложках. Здесь же на одном из стеллажей есть старые книги, некоторые из которых стоят не больше 50 рублей. Во втором отделе есть книги классической и современной литературы, а также издания для детей, в последнем — методические рекомендации и пособия для дошкольного образования.

Кроме этого, в этом магазине можно купить магнитики с достопримечательностями Томска, сувенирную продукцию и канцелярские товары.

Совет книголюбам: перед покупкой стоит сразу проверить не смазывается ли типографская краска, из-за чего при повторном чтении слова могут быть непонятны. Сделайте так: прижмите палец на одной из последних страниц и проведи им немного по тексту.

Текст: Анастасия Нейзлер

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».