На выходные в Барнаул. Куда сходить и что посмотреть в столице Алтайского края?

11 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Егор Хворенков

Приближающиеся выходные — идеальный повод сменить обстановку и отправиться в мини-путешествие. Один из недорогих, но интересных вариантов для сибирского отдыха — город Барнаул.

Его центральная часть своего рода атлас для изучения различных архитектурных направлений, где монументальные здания сталинского ампира перемежаются купеческими особняками XIX века, а деревянные терема — классицизмом. Это создает неповторимую атмосферу города. А еще позволяет проследить, как он менялся за свою почти трехсотлетнюю историю.

Что посмотреть в столице Алтайского края, если оказался там всего на пару дней? Куда сходить за новыми знаниями и впечатлениями? Чем Барнаул и Томск похожи? Обо всем рассказываем в нашем гиде.

Как добраться?

Барнаул — столица Алтайского края. От Томска до нее около 500-600 км. Фото: Алена Попова

Город Барнаул часто называют перевалочным пунктом на пути к красотам величественных Алтайских гор — одного из самых популярных туристических центров, притягивающих путешественников. В Барнауле они обычно пересаживаются на автобусы до местных курортов вроде Белокурихи и Ярового, или до соседней Республики Алтай, где находятся Телецкое озеро и водопады. Но в городе стоит задержаться. Ведь Барнаул может предложить гостям несколько интересных историй, ради которых стоит отложить путешествие к горным вершинам на пару дней.

Добраться из Томска до Барнаула можно самостоятельно на машине через Новосибирск или Кемерово — это примерно 500-600 км пути. Для тех, кто не готов миновать их за рулем, подойдет прямой автобус, он ежедневно отъезжает с томского вокзала поздно вечером и приезжает утром, или поезд «Томск 2 — Бийск», совершающий поездки через день. По времени в пути оба варианты практически одинаковы — около 10 часов, а вот по стоимости — выгоднее второй: билеты на поезд в «сидячем» вагоне стоят чуть больше тысячи рублей, а на автобус — около 2,5 тысяч рублей (на момент весны 2025 г.).

Идем гулять по городу: соцампир

Вид на город из Нагорного парка Фото: Алена Попова

Если вы остановились в Барнауле на несколько дней или оказались там проездом, начать изучение города можно прямо от вокзалов (в Барнауле железнодорожный вокзал и автовокзал находятся рядом). Двигаться нужно вдоль трамвайных путей (тут тоже есть трамваи!) в сторону главной улицы города — проспекта Ленина. Через 10-15 минут вы уже окажитесь в центре города — на площади Октября, и сразу же увидите один из символов Барнаула — дом под шпилем (и да, это не опечатка, в Барнауле говорят именно «под» — прим. ред.). Построен он в 1953–1956 гг. по проекту архитектора московского института «Горстройпроект» Якова Додица. Украшают здание башня с часами, 15-метровый шпиль и флюгер.

Считается, что дом под шпилем завершает период сталинского неоклассицизма в архитектуре Барнаула.

Адрес: пр. Ленина, 82 Фото: Алена Попова

Там же, на площади Октября, находятся по соседству два других значимых для города архитектурных памятника — Краевой художественный музей и Молодежный театр Алтая. Построены они примерно в одно и то же время — в конце 30-х годов прошлого века. Перепутать их с другими объектами сложно: над входами в каждый есть вывески с названиями учреждений крупными объемными буквами.

Изначально в этом здании на площади Октября располагалась школа, лишь в 1990-е годы оно было передано Художественному музею. Сейчас попасть в него нельзя, здание закрыто на ремонт.

Основная экспозиция музея временно размещена по адресу ул. Максима Горького, 16.

Перед зданием — открытый в 2012 году памятник переселенцам на Алтай.

Адрес: пр. Ленина, 88 Фото: Алена Попова

Молодежный театра Алтая — ранее Театр юного зрителя — как и соседнее здание, переехал на площадь Октября в конце 1950-х. До этого там располагался Дом культуры Барнаульского меланжевого комбината.

Адрес: пр. Калинина, 2 Фото: Алена Попова

Все три уже упомянутых здания на площади Октября относятся к архитектуре сталинского ампира — преобладающего, на первый взгляд, архитектурного направления в городе. Убедится в этом вы сможете сами, если пройдете по проспекту Ленина от Художественного музея в сторону Нагорного парка и набережной реки Оби. По обе стороны улицы вам встретятся помпезные здания 1930–1950 гг., которые и относят к архитектуре сталинского ампира. Выделяются они советской символикой, пышной гипсовой лепниной в виде звезд и лент, устремленными вверх колоннами, а некоторые — и наличием тематических мозаик о светлом коммунистическом будущем.

Советские мозаики в Барнауле, которые встретились нам в центре города. Фото: Алена Попова

Яркими примерами этого архитектурного стиля в Барнауле являются главные корпуса Медицинского и Алтайского государственного университетов, здание Правительства Алтайского края, ансамбль жилых домов у кинотеатра «Россия» и главный корпус Архитектурно-строительного колледжа.

Главный корпус медицинского университета на пр. Ленина, 40. С ним связана известная городская легенда. По словам экскурсоводов, изначально это здание предназначалось для служащих КГБ, но в 1957 году в Барнаул с визитом прибыл первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Как гласит легенда, он, проезжая по городу, спросил, как в Барнауле обстоят дела с врачами. На этот вопрос ему ответили, что все уезжают, потому что в городе нет медицинского вуза. Тогда Хрущев посмотрел в окно, увидел почти готовое трехэтажное здание и сказал: «Здесь будет мединститут». Фото: Алена Попова.

Примеры сталинского ампира в Барнауле:

1. Жилой дом у кинотеатра «Россия», пр. Ленина 71б;

2. Архитектурно-строительный колледж (слева), пр. Ленина, 68;

3. Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61;

4. Правительство Алтайского края, пр. Ленина, 59. Фото: Алена Попова

По дороге к Нагорному парку встречаем на проспекте Ленина еще два заметных здания — Дом союзов и Алтайский краевой суд. Эти представители советского классицизма отличаются обилием фасадного декора и большой площадью остекленения. Адреса: пр. Ленина, 23 и 25. Фото: Алена Попова

Но есть и представители других стилей, например, в начале проспекта стоит административное конструктивистское здание. Сегодня оно относится к памятникам регионального значения. Данные по году постройки дома разнятся — от 1927 до 1932 г. Адрес: пр. Ленина, 8 Фото: Алена Попова

Город после пожара

При первом знакомстве с архитектурой Барнаула возникает ощущение, что город практически полностью застраивался в советский период. Это верно лишь отчасти.

Действительно, быстрому строительству новых зданий способствовали начавшаяся индустриализация 30-х и эвакуация в Барнаул десятков предприятий в первые годы Великой Отечественной войны. Уже тогда он считался крупным промышленным центром, поэтому его и внешнему виду уделялось большое значение.

Примеры декора барнаульских зданий. Фото: Алена Попова

Но если присмотреться внимательнее к зданиям на проспекте Ленина, некоторые из них невольно выдают свой возраст. К примеру, дом №18 на этой улице, где сегодня находится мэрия. Несмотря на наличие советской символики, типовые фронтоны, форма окон, четкие линии, пилястры и карнизы намекают на более ранее происхождение строения. Подойдя ближе, мы можем в этом убедиться: информационная табличка указывает, что здание относится к первой половине XIX века, то есть к периоду классицизма.

Построено здание по проекту известного в Барнауле архитектора того времени Якова Попова (здания его авторства еще не раз встретятся нам на маршруте). После сдачи объекта там разместился дом начальника Алтайского горного округа — Петра Фролова, считающегося одной из культовых фигур Алтая. Именно благодаря его усилиям в Барнауле открылся первый в Западной Сибири краеведческий музей и появилась первая в России чугунно-рельсовая дорога на конной тяге. Адрес: пр. Ленина, 18.

По легенде, в доме Фролова живет призрак «Голубой дамы». Согласно преданию, старый генерал-губернатор на балу приревновал молодую жену к приезжему горному инженеру и приказал замуровать «неверную» супругу в подвале этого здания. После по городу стали ходить слухи, что призрак девушки видели в кабинетах, коридорах и даже на балконе. Привидение было в «том самом голубом платье», в котором женщина танцевала на балу. За это его и прозвали «Голубой дамой». Фото: Алена Попова

Интересно, что горный инженер и организатор алтайского производства Петр Фролов сыграл немалую роль и в развитии Томска — с 1822 по 1830 годы, одновременно с работой на Алтае, он занимал должность томского «гражданского губернатора».

Еще один томский след в Барнауле связан также с домом Фролова — в начале ХХ века его перестраивал известный архитектор Петр Федоровский. И это не единственная перестройка в истории здания. В год революции, 2 мая 1917 года в Барнауле случился масштабный пожар, в результате которого выгорела значительная часть деревянных и каменных строений, в том числе, и дом Фролова. Огонь тогда охватил, по разным источникам, от 52 до 60 жилых кварталов, оставляя обугленные дома, не пригодные для проживания. Трагические события стали одной из значимых причин, почему Барнаул после прихода советской власти начали активно застраивать монументальными зданиями в духе новых архитектурных стилей.

После пожара 1917 года. Фото в Музее «Город». Адрес: пр. Ленина, 4/ ул. Льва Толстого, 24. Фото: Алена Попова

Копоть от былого пожара, которой уже больше века, можно до сих пор увидеть на исторических памятниках города. Например, на кирпичах бывшей городской думы, здание для которой было построено в 1914–1916 годах по проекту архитектора И.Ф. Носовича. Фото: Алена Попова

1. Здание Музея «Город», начало ХХ века;

2. Современный вид, 2025 г.

3-5. Экспозиция включает три просторных зала, которые рассказывают историю города от даты основания до наших дней. Фото: Алена Попова

Сейчас в здании бывшей городской думы располагается Музей «Город», посвященный истории Барнаула, куда мы непременно советуем заглянуть на выставку «Знакомьтесь, Барнаул!». Стоимость полного билета вместе с увлекательной часовой экскурсией всего 125 рублей, а льготный билет обойдется в 60 рублей.

Старый город

Дойдя до Музея «Город», можно сказать, что мы добрались до старой, дореволюционной части Барнаула. Здесь все чаще встречаются купеческие каменные дома и примеры барнаульского деревянного зодчества — не менее красивого, чем томское. Чтобы увидеть исторические сооружения, необходимо свернуть с проспекта Ленина на примыкающие к нему маленькие улицы.

Например, на пешеходную Мало-Тобольскую. С момента основания города именно она была главной торговой улицей Барнаула. И по сей день здесь полно самых разных магазинов, сувенирных лавок и кафе.

Торговый дом «Д. И. Лалетин и наследники» на ул. Мало-Тобольской построен в 1907 году. В 1920-е годы здание национализировали. В 1998 году оно сильно пострадало от пожара, а позже было отреставрировано новыми собственниками. Сейчас в здании торгового дома Лалетина работают магазины и гостиница.

Адрес: ул. Мало-Тобольская, 32 Фото: Алена Попова

Выйдя на Социалистический проспект и обойдя Центральный парк, можно попасть на самую главную, с точки зрения исторической значимости, улицу Ползунова. Так названа она в честь Ивана Ползунова, барнаульского механика, который в 1763 году представил проект «огнедышащей машины» — первой паровой машины в мире. Испытания устройства прошли в 1766 году здесь же, на берегу реки Барнаулки.

Памятник Ползунову на площади Свободы. Еще один установлен перед главным корпусом Алтайского технического университета на пр. Ленина. Фото: Алена Попова

Здесь же до сих пор сохранилось здание канцелярии Колывано-Воскресенского завода, основанного известным горнозаводским промышленником Акинфием Демидовым в 1730 году. В Барнауле он построил сереброплавильный завод, с которого и началась история города.

Памятник архитектуры середины XVIII века — канцелярия Колывано-Воскресенского завода. Именно здесь в 1762–1766 годах работал изобретатель Иван Ползунов. Адрес: ул. Ползунова, 41. Фото: Алена Попова

Хотя участок от площади Свободы вниз по улице Ползунова совсем небольшой, там сосредоточено несколько значимых для города исторических домов, практически каждый из них — памятник федерального или регионального значения. В самом начале улицы находится здание Горной аптеки, построенное в конце XVIII века по проекту архитектора Андрея Молчанова. Сейчас там расположены музей и одноименный ресторан с сибирскими деликатесами.

Здание Горной аптеки. Барнаул был одним из аптечных центров Сибири. Через Горную аптеку шло снабжение госпиталей округа медикаментами, предметами ухода за больными, инструментами и медицинскими книгами. Здесь же провизоры готовили часть лекарств. Адрес: ул. Ползунова, 42. Фото: Алена Попова

На противоположной стороне улицы можно осмотреть здание краевой филармонии, бывшего Народного дома. Оно было построено в 1898–1900 годах по инициативе учителя и общественника Василия Штильке, старого знакомого томского просветителя Петра Макушина.

Народный дом построили в русском стиле, по проекту звезды этого направления, архитектора Ивана Ропета, автора павильона Русского отдела на Всемирной выставке 1878 года в Париже. Адрес: ул. Ползунова, 35 Фото: Алена Попова

Напротив алтайской филармонии по четной стороне улицы Ползунова находится барнаульский краеведческий музей, считающийся первым в Сибири. Он был основан в 1823 году к 100-летию с начала горнозаводского дела на Алтае. Здесь были выставлены экспонаты, собиравшиеся в Барнауле с XVIII века — этнографические материалы народов Сибири и Северной Америки, гербарий и модели горных машин и механизмов.

Вход в историческое здание краеведческого музея. Адрес: ул. Ползунова, 46. Фото: Алена Попова

Пока основное здание исторического музея на реконструкции, часть экспозиции можно посмотреть в историческом здании инструментального магазина. Адрес: ул. Ползунова, 39. Фото: Алена Попова

А основная экспозиция краеведческого музея располагается сейчас в этом деревянном особняке, бывшем доходном доме купца Зубарева. Попасть туда можно всего за 80 рублей — именно столько стоит полный входной билет, льготный — 50 рублей. Дополнительно можно приобрести обзорную экскурсию: для групп до пяти человек она стоит 500 рублей за всех; для групп больше пяти человек — по 100 рублей с каждого посетителя. Адрес: Красноармейская, 28. Фото: Алена Попова

И еще один пример барнаульского деревянного зодчества можно увидеть все там же, на исторической улице Ползунова. Объемное ярко-голубое здание, построенное в конце XIX века, когда-то было главной чертежной Алтайского горного округа при демидовском заводе. Адрес: ул. Ползунова, 48. Фото: Алена Попова

Заканчивается улица Ползунова Демидовской площадью. По инициативе главы округа Петра Фролова в честь 100-летия с начала горнозаводского дела на Алтае здесь был установлен памятник основателю заводов Акинфию Демидову.

Памятник федерального значения — Демидовский столп. Обелиск был настолько хорошо сделан, что в ХХ веке его не удалось разобрать и превратить в памятник героям Революции. Фото: Алена Попова

Здания, расположенные рядом с Демидовским столпом — горное училище и горный госпиталь — сейчас пустуют и нуждаются в реконструкции. Горное училище. Адрес: пр. Красноармейский, 21/ ул. Пушкина, 82. Фото: Алена Попова

Горный госпиталь. Адрес: пр. Красноармейский, 19. Фото: Алена Попова

А это здание находится напротив горного госпиталя. На мемориальной табличке сказано, что оно было построено благодарными барнаульскими зодчими к 200-летию Якова Попова. Вероятно, проектировщики хотели сделать своеобразный оммаж — подражание в знак уважения — к работам культового архитектора. Адрес: пр. Красноармейский, 4. Фото: Алена Попова

Нагорный парк

Главное туристическое место в Барнауле — это набережная реки Оби и Нагорный парк, раскинувшийся на ее высоком правом берегу. История его тесно связана с историей самого города.

Вход в Нагорный парк. Адрес:

ул. Мамонтова, 19. Фото: Алена Попова

В 1741 году в этом месте планировалось возведение барнаульской крепости, которая бы защищала сереброплавильный завод. Но вместо крепости в 1772 году было принято решение о создании на этой территории Нагорного кладбища. Оно просуществовало там до 30-х годов ХХ века, значительная часть могил была утеряна. Почти сразу же после этого на территории кладбища открылся парк культуры и отдыха.

Церковь Иоанна Предтечи была построена в 1857 году, но в годы советской власти ее разрушили. Восстановить здание удалось в 2014–2017 гг. Адрес:

ул. Мамонтова, 19. Фото: Алена Попова

Сохранившееся надгробие Петра Фролова. Фото: Алена Попова

Макет исторической части Барнаула. Фото: Алена Попова

После войны, чтобы продемонстрировать достижения народного хозяйства в освоении целины, в Барнауле открылась своя краевая ВДНХ. Павильоны для нее были построены по проектам многих сибирских архитекторов — легкие деревянные здания открывались год за годом с 1956 г. вплоть до начала 1960-х (кирпичным и с паровым отоплением был лишь павильон промкооперации). Рядом возвели помещения для содержания сельскохозяйственных животных и птиц, обустроили водоем, летний кинотеатр, разбили клумбы.

Зимняя набережная реки Оби. Фото: Алена Попова

В 90-е большая часть объектов ВДНХ постепенно исчезла, уступив место парку.

Деревянное зодчество

Как и в Томске, до революции в Барнауле преобладала деревянная застройка, но пожары и стремительное обустройство города значительно сократили количество таких домов. Сейчас некоторые из них выделяются обилием и яркостью своего декора, как, например, здание ресторана «Русский чай». Этот дом построен по заказу купцов братьев Шадриных в 1914 году.

После революции в здании какое-то время размещался детский дом, пока в 1976 году оно не пострадало от пожара. Были уничтожены первоначальный интерьер здания и фрагменты декора фасадов. Но здание практически сразу восстановили и регулярно проводят его ремонт. Адрес: пр. Красноармейский, 8. Фото: Алена Попова

Другие деревянные здания спрятаны в глубине города и, чтобы их отыскать, надо погулять по улицам и переулкам. Повезет, если вы набредете на целый квартал с исторической деревянной застройкой. Один из таких находится между проспектами Ленина и Красноармейского — по улице Интернационалистов. Там еще можно увидеть порядка десяти памятников деревянного зодчества, но прямо сейчас в этой части идет активное строительство современных высоток.

Деревянные дома на ул. Интернационалистов и растущие вокруг них высотки. Фото: Алена Попова

В поисках деревянных домов советуем прогуляться и по другую сторону от проспекта Ленина. Там здания впечатляют своими необычными архитектурными решениями. Деревянное здание на ул. Пушкина. Фото: Алена Попова

Местные фишки

В каждом городе есть свои особенности и детали, Барнаул — не исключение. Пока мы там были, старались для себя отмечать что-то интересное и не всегда очевидное. Получился небольшой список с местными фишками, которые могут пригодится гостям города

Вкусные блины. Одно из мест, где можно быстро и вкусно поесть — местная сеть блинных «Сковородовна». Это что-то вроде томских «Сибирских блинов», только порции в барнаульском заведении значительно больше. Как и цена — например, блин с мясной начинкой обойдется в почти 300 рублей.

Фото: Алена Попова

Горячий рамен. Любителям экзотической кухни советуем присмотреться к азиатским заведениям в центре. Например, недалеко от дома под шпилем есть ресторан японской кухни «Панда и рамен». Главное блюдо там можно попробовать от 470 рублей.

Любителям экзотической кухни советуем присмотреться к азиатским заведениям в центре. Например, недалеко от дома под шпилем есть ресторан японской кухни «Панда и рамен». Главное блюдо там можно попробовать от 470 рублей. Бюджетные билеты. В Барнауле недорогие билеты в музеи и на экскурсии, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Помимо уже названных, советуем сходить в Музей истории дорог Алтая, Музей культуры Алтая, Музей шоколадного мастерства и Музей археологии и этнографии.

В Барнауле недорогие билеты в музеи и на экскурсии, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Помимо уже названных, советуем сходить в Музей истории дорог Алтая, Музей культуры Алтая, Музей шоколадного мастерства и Музей археологии и этнографии. Аудиогид. Для самостоятельных прогулок по Барнаулу подойдет туристический маршрут с «красными линиями» на исторических улицах. С помощью него можно обойти основные достопримечательности города вместе с аудиогидом. Каждая из точек этой линии рассказывает свою историю, погружая слушателя в периоды горнозаводской, купеческий, современной жизни города.

Помогают не сбиться с пути такие информационные стенды с картами и дополнительными сведениями о месте. Фото: Алена Попова

Общественный транспорт. Если хотите с комфортом проехать на общественном транспорте, садитесь на муниципальные маршруты. Обычно на них работают новые автобусы и есть кондукторы. Стоимость поездки по городу на всех видах транспорта — 40 рублей (на момент весны 2025 г.). Также по городу работают частные перевозчики, но в этом случае оплата будет только наличными.

На муниципальных маршрутах оплатить проезд можно с помощью карты на валидаторе, который еще и напечатает проездной билет. Фото: Алена Попова

Трамвай №1. Если будете в Барнауле, обязательно прокатитесь на трамвае №1. Его путь проходит через центр города, где вы еще раз сможете увидеть старинную архитектуру, а затем, с Ленина, на проспекты Калинина и Космонавтов. Там вы проедете мимо бывших заводских зданий советской эпохи. Некоторые из них сейчас заброшены и пустуют — это сильно контрастирует с тем, что мы видели на главной улице города.

Барнаульский трамвай Фото: Алена Попова

Сувениры. В поисках оригинального подарка для себя и своих близких советуем заглянуть в лавки местных керамистов и ремесленников. Там весьма разнообразный выбор изделий. Больше всего нас впечатлил милый колокольчик для дома в виде хранительницы леса Аманиты. Персонаж хотя и вымышленный, но очень красивый.

А если душа требует чего-то вкусного — берите алтайские продукты. Горный мед, травяные чаи, сыры местных производителей и томленое мясо марала давно отлично зарекомендовали себя. Среди экзотичных вариантов — традиционный алтайский десерт ток-чок. Это сладкие шарики из меда, сметаны, кедровых орехов и талкана — муки крупного помола из жареного зерна. Несмотря на созвучие с татарским чак-чаком, эти блюда разные по вкусу.

Текст: Алена Попова

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