Томичей приглашают на выставку художника и скульптора Всеволода Майорова

9 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томской областном художественном музее работает персональная выставка художника и скульптора Всеволода Майорова «Скульптура». Посетители смогут «пройти» путь мастера, «заглянуть» в мастерскую скульптора и увидеть, как создаются в прямом смысле тяжеловесные работы художника.

По словам организаторов, «Скульптура» стала первой персональной выставкой Всеволода Майорова в стенах музея. В экспозиции представлены его произведения, созданные за последние 25 лет, в том числе эскизные проекты, портреты в гипсе, камне, мраморе и метафорические скульптуры из стали, гранита, бронзы.

Также на выставке можно увидеть фигуры насекомых, архаичных рыб, а также обширный фотоархив Всеволода со времен учебы в Петербурге и периода работы в томской мастерской.

Экспозиция продлится до 1 февраля 2026 года. Посетить ее можно по адресу пер. Нахановича, 3. Стоимость взрослого билета — 300 рублей, льготного — 220/250 рублей.

Художник и скульптор Всеволод Майоров Фото: Савелий Петрушев

Напомним, Всеволод Майоров родился в Томске, в семье известных скульпторов. В 2001 году окончил Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха, а затем Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица по специальности «Скульптор-монументалист». После окончания академии в 2009-м вернулся в Томск и с начала 2000-х участвует в выставках. С 2016 года Всеволод — член Томского отделения Союза художников России, а с 2023-го — председатель ТСХР.

Фото: Савелий Петрушев

