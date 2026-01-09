Рождественский вертеп от театра «Категория» прошел в Томске
9 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
В среду, 7 января, в «Тайном Томске» на Батенькова, 3 прошел рождественский вертеп от театра «Категория».
Театр «Категория» — авторский экспериментальный проект Александра Рарха, созданный в 2015 году в Томске. По словам организаторов, его отличает особая эклектика, работа с разными формами, жанрами и их синтез.
