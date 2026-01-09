18+
18+
РЕКЛАМА

Рождественский вертеп от театра «Категория» прошел в Томске

Город, Креативный город, Культура в Томске, Томские новости, вертеп томск новости интересное экспериментальный театр категория тайный томск Рождественский вертеп от театра «Категория» прошел в Томске

В среду, 7 января, в «Тайном Томске» на Батенькова, 3 прошел рождественский вертеп от театра «Категория».

Театр «Категория» — авторский экспериментальный проект Александра Рарха, созданный в 2015 году в Томске. По словам организаторов, его отличает особая эклектика, работа с разными формами, жанрами и их синтез.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Молодые художники смогут выставить свои работы в томском Пассаже Второва

17 декабря 2025
Город

Итоги года: 10 главных событий 2025 [по мнению редакции ТО]

31 декабря 2025
Еда

Вадим Прусаков, концепт-шеф «Азиатского дворика»: «В Китае рецепты строятся на балансе Инь-Ян»

6 января 2026
Томские новости

В Томске пройдет выставка в поддержку бездомных животных «Свет и Тьма»

11 декабря 2025
Томские новости

В лютеранской кирхе Томска впервые прочитали повесть Диккенса под орган

6 января 2026
Томские новости

Завтра томичей ждут снег, гололед и сильный ветер

5 января 2026
Еда

Домашний Новый год без суеты: три причины доверить ужин шеф-повару

29 декабря 2025
Томские новости

В Томске зафиксированы 11-балльные пробки

23 декабря 2025
Томские новости

Шестой пошел. Новый офис автошколы «Томич» открылся на пр. Фрунзе в Томске

22 декабря 2025