Прогулки по Томску:

Татарская слобода

28 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

Татарская слобода — одно из крайне рекомендованных и даже обязательных к посещению мест в Томске.

Достаточно углубиться на пару кварталов в сторону от шумного проспекта Ленина, и вы сразу попадаете в другой город — тихий, деревянный и очень душевный.

Что такое Татарская слобода?

Начало маршрута

Начать экскурсию по Татарской слободе лучше всего с северной границы района — улицы Алексея Беленца. А дальше предлагаем прогуляться по двум улицам, где сохранилось особенно много старинных зданий — Татарской и Максима Горького.

Как добраться? Доехать до остановки «Театр юного зрителя» на проспекте Ленина. Здесь проходит большинство городских маршрутов, в том числе троллейбусы №1, 2 и 3. Если вы прибудете с южной стороны города, то пешеходный переход расположен на пересечении пр. Ленина и ул. Нахановича.

«Дома-близнецы» и первая томская электростанция

Фото: Серафима Кузина

Интересное начинается уже на «входе» в Татарскую слободу. Два деревянных дома-близнеца, расположенные по ул. Алексея Беленца, 5 и 7, очень выделяются на фоне современной застройки. Оба были построены в конце XIX века на границе двух исторических районов города — Татарской слободы и Уржатки. Оба изначально задумывались как доходные дома и когда-то представляли собой единую усадьбу. И тому, и другому дому грозила гибель, но неравнодушным горожанам удалось их отстоять.

В настоящее время отреставрированы, имеют статус памятников деревянного зодчества регионального значения и выполняют роль «ворот» в Татарскую слободу. По-прежнему являются жилыми, а в доме №5 располагается художественная галерея «Томская гостиная», где выставлены картины городских художников.

Дома по ул. А. Беленца 5 и 7 Фото: Серафима Кузина

По соседству, на углу улиц Беленца и Татарской, — здание первой томской электростанции общего пользования ТЭЦ-1. Она была введена в эксплуатацию еще в 1896 году, и с тех пор, конечно, пережила не одну реконструкцию. В годы Великой Отечественной войны это была основная электростанция города, с 1947 по 1979 годы работала как теплоцентраль, а с 1980 года выработка электроэнергии здесь прекратилась. Сегодня станция выполняет роль районной котельной, и в то же время — любопытного инженерного объекта XX века.

А еще она примечательна своим адресом — Конная площадь, 2. Когда-то на это месте располагался большой конный рынок, где продавали не только лошадей, но и рогатый скот. Но построенная в конце XIX века электростанция заняла почти все пространство, так что со временем от площади остался один только адрес.

ТЭЦ-1, Конная площадь, 2 Фото: Серафима Кузина

Осмотрев местные достопримечательности, отправляемся наконец в большой поход по Татарской слободе.

Помощниками в путешествии по этому историческому района станут информационные стенды Туристского информационного центра Томска, расположенные по адресам: ул. Татарская 1, 27, 43, и ул. М. Горького, 35 и 60.​​​​​​

Улица Татарская

Вид на улицу Татарскую Фото: Серафима Кузина

Татарская — одна из немногих томских улиц, сохранивших свое название со времени первого упоминания в архивных документах. Через нее проходил Московский тракт — часть великого Сибирского тракта, а в застройке улицы преобладали крупные доходные дома. Множество красивых деревянных домов и своя неповторимая атмосфера сохранились здесь до сих пор.

Первый же дом на Татарской (под № 1) в прошлом был доходным, принадлежал некому Александру Чулкову. На фоне остальной застройки он выделяется своим цветовым решением и воротами — последних до наших дней в Т, увы, сохранилось совсем немного. Ворота являются памятником регионального значения, за годы эксплуатации и неоднократной реставрации несколько изменили свой облик. Свой нынешний вид они приобрели в 2013 году, чуть позже был выкрашен и весь дом.

ул. Татарская, 1 Фото: Серафима Кузина

Соседний каменный дом № 3 по Татарской также в прошлом был доходным:

ул. Татарская, 3 Фото: Серафима Кузина

На другой стороне улицы находится еще один памятник — двухэтажный дом постройки конца XIX века с интересным декором. С 2010 года расселен и законсервирован, а в настоящее время участвует в городской программе восстановления старых зданий «Дом за рубль»:

ул. Татарская, 2 Фото: Серафима Кузина

Двигаемся дальше по Татарской, по пути рассматривая все, что только попадется на глаза.

На перекрестке Татарской — Трифонова стоит сделать остановку у одной из главных достопримечательностей района — Красной соборной мечети:

Красная соборная мечеть, ул. Татарская, 24 Фото: Серафима Кузина

Каменная мечеть на месте прежних деревянных, пропавших в пожаре, была построена в 1901–1904 годах на средства общества местных мусульман.

А в 1907 году по соседству выросло каменное здание медресе, которое тоже сохранилось до наших дней:

Здание медресе, ул. Татарская, 22 Фото: Серафима Кузина

В 1920-х годах мечеть и медресе были реквизированы властями, позднее — закрыты. В советское время в мечети располагались кинозал, ликеро-водочный завод, цех местного завода пищевых продуктов. Во второй половине 1990-х мусульманской общине вернули здание медресе, а частично разрушенную мечеть (без минарета и купола) — только в начале 2000-х. Ее реставрация затянулась на долгие годы, но в конце 2014 года все-таки была завершена.

Исторически в Томске были и остаются две мечети — «красная», о которой шла речь выше и «белая», расположенная на Московском тракте, 43. Автор проекта первой, к сожалению неизвестен, а вот Белая соборная мечеть является одним из самых ярких творений томского архитектора с австрийскими корнями Андрея Лангера. Построена в 1913 году в стиле модерн с исламским декором. Фото: Владимир Дударев

Далее от мечети продолжаем движение по улице Татарской. Возле дома на Татарской, 31/1 также рекомендуем остановиться, чтобы рассмотреть сохранившиеся в окнах дома разноцветные витражи:

Фото: Серафима Кузина

Еще одна «звезда» Татарской слободы — дом № 46, мимо которого пройти просто невозможно. Это одно из самых красивых зданий и района, и города в целом:

ул. Татарская, 46



В резьбе, которая украшает дома в Татарской слободе, традиционно преобладают растительные и геометрические орнаменты — характерный признак мусульманской культуры. Фото: Серафима Кузина

Дом был построен в 1902 году и принадлежал торговцу лошадьми Ахмедулле Москову, татарину по происхождению. Здание считается типичным для Томска конца XIX — начала XX века благодаря своим архитектурным деталям: треугольному щипцу над карнизом, карнизу на резных кронштейнах, трехпролетным воротам. А еще это памятник архитектуры федерального значения, лучший вид на которой открывается с противоположной стороны улицы.

Прогуливаясь по улице Татарской дальше, можно увидеть много других сохранившихся образцов деревянной и каменной архитектуры конца XIX — начала XX веков:

На улице Татарской Фото: Серафима Кузина

Что снимать? На протяжении всего маршрута по Татарской слободе — старинные дома и элементы деревянного и каменного декора.

Улица Максима Горького

Фото: Серафима кузина

Пройдя по Татарской, доходим до перекрестка с улицей Максима Горького, поворачиваем и начинаем движение в обратном направлении.

До того как получить свое имя в честь советского писателя, эта улица именовалась Королевской — в честь одного из самых богатых дельцов города Евграфа Королева. Когда-то здесь, как и на Татарской, работало множество самых разных заведений: постоялых дворов, пекарен, мастерских, пивных, прачечных и прочих.

Одно из самых примечательных местных зданий — дом Карим-бая, по ул. Максима Горького, 35. В прошлом роскошный особняк принадлежал купцу Кариму Хамитову, известному не только своим состоянием, но и активной благотворительной деятельностью. Похожее на дворец здание с колоннами и крыльцом был построен в начале XX века. Дом состоял из двух частей и флигеля с конюшней, внутри был украшен пышным декором, часть которого сохранилась до сих пор.

ул. М. Горького, 35 Фото: Серафима Кузина

В советское время здание было экспроприировано, здесь располагался детский дом, институт «Спецпроектреставрация», а сегодня живет Центр татарской культуры. Масштабную реставрацию здание пережило в то же время, что и Красная соборная мечеть. Очень рекомендуем записаться на экскурсию по дому Карим-бая, чтобы посмотреть как выглядит изнутри не только особняк, но и его знаменитые подземелья. Городские легенды гласят, что из них можно попасть в загадочные катакомбы, которые якобы когда-то были построены под центральной частью Томска.

Еще один крайне интересный объект на улице Горького — старая водоразборная будка, одна из немногих, сохранившихся до наших дней.

ул. М. Горького, 17а Фото: Серафима Кузина

Подобные кирпичные строения появились в городе в начале XX века, когда строился томский водопровод, их главной задачей было обеспечение местного населения чистой питьевой водой. На сегодняшний день в Томске сохранилось пять таких строений. Свои прежние функции они, конечно, давно не выполняют, но по-прежнему эксплуатируются. Например та, что находится на ул. Максима Горького, несколько лет назад была перестроена под жилье и в настоящее время сдается в аренду.

Рядом с будкой, по ул. Максима Горького, 17 можно увидеть типичный многоквартирный деревянный дом постройки начала XX века:

ул. М. Горького, 17 Фото: Серафима Кузина

Продолжаем движение по улице Максима Горького, где старые деревянные дома соседствуют с современными — порой, неожиданными по своему архитектурному решению:

На улице М. Горького Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Усадьбу купца Хамитова изнутри снаружи, виды улицы Горького, старинные дома и их детали.

Пройдя по улице Горького далее, выходим к пересечению с Татарской, тем самым замыкая свой маршрут. Если в вашем распоряжении достаточно времени и сил, можно значительно продлить свое путешествие по Татарской слободе, добавив к нему прогулку по соседним улицам — Источной, Трифонова, Мусы Джалиля и Дамбовой.

Фото: Серафима Кузина

Познакомиться ближе с Татарской слободой можно благодаря Экскурсионному марафону, который этим летом запустил Томский туристский информационный центр. Каждые выходные в 17:00 от памятника св. Татьяне на пл. Ново-Соборной стартуют пешеходные прогулки по самым разным городским местам. Следить за датами экскурсий можно в группе ТИЦ ВКонтакте.

Текст: Сергей Мальцев

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