Прогулки по Томску:
Татарская слобода
Рассказываем о маршрутах для прогулок по самым интересным местам Томска — улицам, паркам, деревянным и каменным домам, культобъектам, памятникам и прочим.
Татарская слобода — одно из крайне рекомендованных и даже обязательных к посещению мест в Томске.
Достаточно углубиться на пару кварталов в сторону от шумного проспекта Ленина, и вы сразу попадаете в другой город — тихий, деревянный и очень душевный.
В начале своего формирования Татарская слобода была островом, отделенным от города небольшим притоком Томи, называвшийся Исток. В настоящее время он скрыт под землей и впадает в Томь в районе улицы Дамбовой. Благодаря этому обстоятельству, это место и получило название «Заисток» или «Заисточье», то есть расположенный за Истоком.
Еще до прихода русских в этом месте располагались летние пастбища и покосы местных татар, проживавших на Юрточной горе до тех пор, пока в 1650-х годах русские переселенцы не решили перенести сюда мужской монастырь выселив местное население «за Исток».
В прошлом в Заистоке проживали купцы, мещане, ремесленники. Здесь было много постоялых дворов, магазинов, мастерских, бань и прачечных — район, по сути, жил своей жизнью.
Начало маршрута
Начать экскурсию по Татарской слободе лучше всего с северной границы района — улицы Алексея Беленца. А дальше предлагаем прогуляться по двум улицам, где сохранилось особенно много старинных зданий — Татарской и Максима Горького.
Как добраться? Доехать до остановки «Театр юного зрителя» на проспекте Ленина. Здесь проходит большинство городских маршрутов, в том числе троллейбусы №1, 2 и 3. Если вы прибудете с южной стороны города, то пешеходный переход расположен на пересечении пр. Ленина и ул. Нахановича.
«Дома-близнецы» и первая томская электростанция
Интересное начинается уже на «входе» в Татарскую слободу. Два деревянных дома-близнеца, расположенные по ул. Алексея Беленца, 5 и 7, очень выделяются на фоне современной застройки. Оба были построены в конце XIX века на границе двух исторических районов города — Татарской слободы и Уржатки. Оба изначально задумывались как доходные дома и когда-то представляли собой единую усадьбу. И тому, и другому дому грозила гибель, но неравнодушным горожанам удалось их отстоять.
В настоящее время отреставрированы, имеют статус памятников деревянного зодчества регионального значения и выполняют роль «ворот» в Татарскую слободу. По-прежнему являются жилыми, а в доме №5 располагается художественная галерея «Томская гостиная», где выставлены картины городских художников.
По соседству, на углу улиц Беленца и Татарской, — здание первой томской электростанции общего пользования ТЭЦ-1. Она была введена в эксплуатацию еще в 1896 году, и с тех пор, конечно, пережила не одну реконструкцию. В годы Великой Отечественной войны это была основная электростанция города, с 1947 по 1979 годы работала как теплоцентраль, а с 1980 года выработка электроэнергии здесь прекратилась. Сегодня станция выполняет роль районной котельной, и в то же время — любопытного инженерного объекта XX века.
А еще она примечательна своим адресом — Конная площадь, 2. Когда-то на это месте располагался большой конный рынок, где продавали не только лошадей, но и рогатый скот. Но построенная в конце XIX века электростанция заняла почти все пространство, так что со временем от площади остался один только адрес.
Осмотрев местные достопримечательности, отправляемся наконец в большой поход по Татарской слободе.
Помощниками в путешествии по этому историческому района станут информационные стенды Туристского информационного центра Томска, расположенные по адресам: ул. Татарская 1, 27, 43, и ул. М. Горького, 35 и 60.
Улица Татарская
Татарская — одна из немногих томских улиц, сохранивших свое название со времени первого упоминания в архивных документах. Через нее проходил Московский тракт — часть великого Сибирского тракта, а в застройке улицы преобладали крупные доходные дома. Множество красивых деревянных домов и своя неповторимая атмосфера сохранились здесь до сих пор.
Первый же дом на Татарской (под № 1) в прошлом был доходным, принадлежал некому Александру Чулкову. На фоне остальной застройки он выделяется своим цветовым решением и воротами — последних до наших дней в Т, увы, сохранилось совсем немного. Ворота являются памятником регионального значения, за годы эксплуатации и неоднократной реставрации несколько изменили свой облик. Свой нынешний вид они приобрели в 2013 году, чуть позже был выкрашен и весь дом.
Соседний каменный дом № 3 по Татарской также в прошлом был доходным:
На другой стороне улицы находится еще один памятник — двухэтажный дом постройки конца XIX века с интересным декором. С 2010 года расселен и законсервирован, а в настоящее время участвует в городской программе восстановления старых зданий «Дом за рубль»:
Двигаемся дальше по Татарской, по пути рассматривая все, что только попадется на глаза.
На перекрестке Татарской — Трифонова стоит сделать остановку у одной из главных достопримечательностей района — Красной соборной мечети:
Каменная мечеть на месте прежних деревянных, пропавших в пожаре, была построена в 1901–1904 годах на средства общества местных мусульман.
А в 1907 году по соседству выросло каменное здание медресе, которое тоже сохранилось до наших дней:
В 1920-х годах мечеть и медресе были реквизированы властями, позднее — закрыты. В советское время в мечети располагались кинозал, ликеро-водочный завод, цех местного завода пищевых продуктов. Во второй половине 1990-х мусульманской общине вернули здание медресе, а частично разрушенную мечеть (без минарета и купола) — только в начале 2000-х. Ее реставрация затянулась на долгие годы, но в конце 2014 года все-таки была завершена.
Исторически в Томске были и остаются две мечети — «красная», о которой шла речь выше и «белая», расположенная на Московском тракте, 43. Автор проекта первой, к сожалению неизвестен, а вот Белая соборная мечеть является одним из самых ярких творений томского архитектора с австрийскими корнями Андрея Лангера. Построена в 1913 году в стиле модерн с исламским декором.
Фото: Владимир Дударев
Далее от мечети продолжаем движение по улице Татарской. Возле дома на Татарской, 31/1 также рекомендуем остановиться, чтобы рассмотреть сохранившиеся в окнах дома разноцветные витражи:
Еще одна «звезда» Татарской слободы — дом № 46, мимо которого пройти просто невозможно. Это одно из самых красивых зданий и района, и города в целом:
В резьбе, которая украшает дома в Татарской слободе, традиционно преобладают растительные и геометрические орнаменты — характерный признак мусульманской культуры.
Дом был построен в 1902 году и принадлежал торговцу лошадьми Ахмедулле Москову, татарину по происхождению. Здание считается типичным для Томска конца XIX — начала XX века благодаря своим архитектурным деталям: треугольному щипцу над карнизом, карнизу на резных кронштейнах, трехпролетным воротам. А еще это памятник архитектуры федерального значения, лучший вид на которой открывается с противоположной стороны улицы.
Прогуливаясь по улице Татарской дальше, можно увидеть много других сохранившихся образцов деревянной и каменной архитектуры конца XIX — начала XX веков:
Что снимать? На протяжении всего маршрута по Татарской слободе — старинные дома и элементы деревянного и каменного декора.
Улица Максима Горького
Пройдя по Татарской, доходим до перекрестка с улицей Максима Горького, поворачиваем и начинаем движение в обратном направлении.
До того как получить свое имя в честь советского писателя, эта улица именовалась Королевской — в честь одного из самых богатых дельцов города Евграфа Королева. Когда-то здесь, как и на Татарской, работало множество самых разных заведений: постоялых дворов, пекарен, мастерских, пивных, прачечных и прочих.
Одно из самых примечательных местных зданий — дом Карим-бая, по ул. Максима Горького, 35. В прошлом роскошный особняк принадлежал купцу Кариму Хамитову, известному не только своим состоянием, но и активной благотворительной деятельностью. Похожее на дворец здание с колоннами и крыльцом был построен в начале XX века. Дом состоял из двух частей и флигеля с конюшней, внутри был украшен пышным декором, часть которого сохранилась до сих пор.
В советское время здание было экспроприировано, здесь располагался детский дом, институт «Спецпроектреставрация», а сегодня живет Центр татарской культуры. Масштабную реставрацию здание пережило в то же время, что и Красная соборная мечеть. Очень рекомендуем записаться на экскурсию по дому Карим-бая, чтобы посмотреть как выглядит изнутри не только особняк, но и его знаменитые подземелья. Городские легенды гласят, что из них можно попасть в загадочные катакомбы, которые якобы когда-то были построены под центральной частью Томска.
Еще один крайне интересный объект на улице Горького — старая водоразборная будка, одна из немногих, сохранившихся до наших дней.
Подобные кирпичные строения появились в городе в начале XX века, когда строился томский водопровод, их главной задачей было обеспечение местного населения чистой питьевой водой. На сегодняшний день в Томске сохранилось пять таких строений. Свои прежние функции они, конечно, давно не выполняют, но по-прежнему эксплуатируются. Например та, что находится на ул. Максима Горького, несколько лет назад была перестроена под жилье и в настоящее время сдается в аренду.
Рядом с будкой, по ул. Максима Горького, 17 можно увидеть типичный многоквартирный деревянный дом постройки начала XX века:
Продолжаем движение по улице Максима Горького, где старые деревянные дома соседствуют с современными — порой, неожиданными по своему архитектурному решению:
Что снимать? Усадьбу купца Хамитова изнутри снаружи, виды улицы Горького, старинные дома и их детали.
Пройдя по улице Горького далее, выходим к пересечению с Татарской, тем самым замыкая свой маршрут. Если в вашем распоряжении достаточно времени и сил, можно значительно продлить свое путешествие по Татарской слободе, добавив к нему прогулку по соседним улицам — Источной, Трифонова, Мусы Джалиля и Дамбовой.
Познакомиться ближе с Татарской слободой можно благодаря Экскурсионному марафону, который этим летом запустил Томский туристский информационный центр. Каждые выходные в 17:00 от памятника св. Татьяне на пл. Ново-Соборной стартуют пешеходные прогулки по самым разным городским местам. Следить за датами экскурсий можно в группе ТИЦ ВКонтакте.
Текст: Сергей Мальцев
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».