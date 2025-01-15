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С начала года в Томской области родилось почти 250 детей

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В Томской области с 1 по 13 января на свет появились 248 детей: 103 девочки и 145 мальчиков, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Больше всего родов приняли в городских больницах. Здесь появились на свет 224 ребенка. В областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко родились 111 детей. В родильном доме им. Н.А. Семашко появились на свет 55 малышей, в роддоме № 4 — 41. В Северском перинатальном центре в этот период родились десять малышей.

В районах области в новогодние дни на свет появились более 30 детей. В Асине родилось восемь детей. В Каргасокском районе и Стрежевом — по семь, по три новорожденных в Кожевниковском и Молчановском районах, два — в Колпашевском и один — в Верхнекетском.

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