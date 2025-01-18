Легендарный пианист Даниил Крамер и Blues Doctors выступят с концертом в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 января 2025 // Фото: jazzcafe.tomsk.ru

В среду, 22 января, в Томске пройдет концерт Blues Power — совместного проекта народного артиста России, культового джазового пианиста Даниила Крамера и ведущего российского блюз-трио из Екатеринбурга Blues Doctors. Музыканты выступят в нашем городе по приглашению джаз-клуба Underground.

Как уточняют организаторы, гости концерта услышат популярные классические блюзы и авторские сочинения группы Blues Doctors.

Даниил Крамер — одна из легенд современного российского джаза: пианист, аранжировщик, композитор, педагог, телеведущий, общественный деятель, известный популяризатор джаза на отечественной музыкальной сцене.

Blues Doctors — одна из лучших блюзовых команд страны, играющая современный гитарный блюз-рок. Коллектив отличает горячее живое звучание, энергичная подача, чувство стиля, профессиональное, и при этом очень чувственное исполнение.

Концерт пройдет 22 января в Центре культуры Томского государственного университета (пр. Ленина, 36). Стоимость билетов от 850 до 2 250 рублей.

Начало в 19.00.

Интервью с Даниилом Крамером можно почитать по ссылке.

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