18+
18+
РЕКЛАМА

Легендарный пианист Даниил Крамер и Blues Doctors выступят с концертом в Томске

Город, Культура в Томске, Томские новости, куда сходить афиша Томска интересные новости Легендарный пианист Даниил Крамер и Blues Doctors выступят с концертом в Томске

В среду, 22 января, в Томске пройдет концерт Blues Power — совместного проекта народного артиста России, культового джазового пианиста Даниила Крамера и ведущего российского блюз-трио из Екатеринбурга Blues Doctors. Музыканты выступят в нашем городе по приглашению джаз-клуба Underground.

Как уточняют организаторы, гости концерта услышат популярные классические блюзы и авторские сочинения группы Blues Doctors.

Даниил Крамер — одна из легенд современного российского джаза: пианист, аранжировщик, композитор, педагог, телеведущий, общественный деятель, известный популяризатор джаза на отечественной музыкальной сцене.

Blues Doctors — одна из лучших блюзовых команд страны, играющая современный гитарный блюз-рок. Коллектив отличает горячее живое звучание, энергичная подача, чувство стиля, профессиональное, и при этом очень чувственное исполнение.

Концерт пройдет 22 января в Центре культуры Томского государственного университета (пр. Ленина, 36). Стоимость билетов от 850 до 2 250 рублей.

Начало в 19.00.

Интервью с Даниилом Крамером можно почитать по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В новогоднюю ночь проезд на томских трамваях и троллейбусах будет бесплатным

19 декабря 2024
Томские новости

Томский художник Швенк создал иллюстрацию для календаря «Пикабу» 2025

30 декабря 2024
Томские новости

Трое пострадали при столкновении двух легковушек и грузовика в Томске

26 декабря 2024
Интервью

SheShoe для нее. Как томичка Наталья Никонова создала своей бренд обуви

10 января 2025
Томские новости

Экс-замгубернатора Томской области Паршуто просят приговорить к 5 годам колонии

24 декабря 2024
Город

Анатомия Томска. С наступающим!

20 декабря 2024
Томские новости

Томичи выберут самые красивые новогодние трамваи и троллейбусы

15 января 2025
Томские новости

Город в инее. Природа Томска в ледяных украшениях

5 января 2025
Томские новости

«Умножая таланты»: «Газпром нефть» приглашает старшеклассников на интеллектуальный турнир

16 января 2025