В Томске открылась «Таежная триеннале: ландшафты памяти»

20 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 19 декабря, в Томске в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась «Таёжная триеннале: ландшафты памяти».

В экспозицию вошли работы художников из Томска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Новосибирска. Посетители могут увидеть произведения, объединенные темой обращения к исторической памяти и наследию, в том числе трудному — времени освоения и покорения Сибири, массовых переселений, репрессий.

На выставке представлены работы, выполненные в авторских техниках, живопись, ассамбляж и видеоарт. Часть из них сделана специально для «Триеннале». По словам куратора проекта Лукии Муриной, произведения художников Евгения Шелепова и Ивана Демьяненко показывают сибирские ландшафты, за которыми скрывается историческое прошлое. Работы Янины Болдыревой, Николая Исаева и Анны Бакшаевой напрямую отсылают к лагерному прошлому Сибири.

Куратор триеннале Лукия Мурина и продюсер проекта Павел Унрайн. Фото: Савелий Петрушев

Одни из участников триеннале - Николай Исаев, Янина Болдырева, Лукия Мурина и Анна Бакшаева. Фото: Савелий Петрушев

В рамках выставки пройдет ряд мероприятий. Так, сегодня, 20 декабря, состоится презентация итогов исследования куратора проекта и искусствоведа Лукии Муриной «Тема памяти и трудного наследия в сибирском искусстве ХХ-ХХI веков». Начало в 18.30.

Затем, 22 декабря, новосибирская художница Янина Болдырева проведёт артист-ток «Работа с семейной историей с помощью современного искусства». Начало в 16:00.

Во вторник, 24 декабря, в 18:30 в музее стартует экскурсия по выставке, которую проведет Лукия Мурина.

На все мероприятия в рамках выставки вход свободный.

18+

Фото: Савелий Петрушев

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