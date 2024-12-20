В Томске открылась «Таежная триеннале: ландшафты памяти»
Вчера, 19 декабря, в Томске в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась «Таёжная триеннале: ландшафты памяти».
В экспозицию вошли работы художников из Томска, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Новосибирска. Посетители могут увидеть произведения, объединенные темой обращения к исторической памяти и наследию, в том числе трудному — времени освоения и покорения Сибири, массовых переселений, репрессий.
На выставке представлены работы, выполненные в авторских техниках, живопись, ассамбляж и видеоарт. Часть из них сделана специально для «Триеннале». По словам куратора проекта Лукии Муриной, произведения художников Евгения Шелепова и Ивана Демьяненко показывают сибирские ландшафты, за которыми скрывается историческое прошлое. Работы Янины Болдыревой, Николая Исаева и Анны Бакшаевой напрямую отсылают к лагерному прошлому Сибири.
В рамках выставки пройдет ряд мероприятий. Так, сегодня, 20 декабря, состоится презентация итогов исследования куратора проекта и искусствоведа Лукии Муриной «Тема памяти и трудного наследия в сибирском искусстве ХХ-ХХI веков». Начало в 18.30.
Затем, 22 декабря, новосибирская художница Янина Болдырева проведёт артист-ток «Работа с семейной историей с помощью современного искусства». Начало в 16:00.
Во вторник, 24 декабря, в 18:30 в музее стартует экскурсия по выставке, которую проведет Лукия Мурина.
На все мероприятия в рамках выставки вход свободный.
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Фото: Савелий Петрушев
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