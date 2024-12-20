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На главной площади Томска заработали ледовые горки

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Накануне, 19 декабря, ледовые горки на Ново-Соборной площади Томска получили разрешение на эксплуатацию. С сегодняшнего дня они открыты для всех желающих.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на Ново-Соборной смонтированы две ледовые горки — большая и средняя. Они размещены на большом газоне параллельно пр. Ленина и за памятником Татьяне. Для охраны всех элементов праздничного оформления на площади установлен пункт охраны с видеокамерами.

Горки будут открыты для посещения в будние дни с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. На них будут также дежурить операторы, которые обеспечат порядок и проследят за соблюдением техники безопасности при катании.

Уточняется также, что в ближайшие дни начнут работу горки в других ледовых городках.

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