Гид по городу: томский капиталистический романтизм

28 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: Николай Исаев

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Новый архитектурный термин «капиталистический романтизм» объединяет здания, построенные в 1990-2000-х годах. С башенками, «короной» на крыше, сплошным остеклением фасада — то, что (как и любое новое художественное явление) вызывает неоднозначную реакцию горожан и архитекторов.

Обозначать здания постсоветской эпохи как капиталистический романтизм, в сокращении капром, придумали архитектор Даниил Веретенников, преподаватель Академии Штиглица Александр Семёнов и урбанист Гавриил Малышев. Авторы предпочитают называть его не стилем, а скорее явлением или эстетической концепцией.

Появился капром в начале 1990-х годов, когда власть перестала быть главным заказчиком архитектуры. Концом же капрома принято считать 2008 год, год экономического кризиса. Но это не значит, что после 2008-го перестали возводить здания, особенно в провинции, куда всё приходит с опозданием. Нетрудно догадаться, что архитектура капрома связана с экономическим ростом, приходом частных заказчиков и их вкусовыми пристрастиями. А также с появлением фигуры «нового архитектора», стремящегося к самовыражению.

Архитектуру капрома можно отнести к эпохе постмодернизма — суть которого в подражании конкретным стилям, с некоторым упрощением форм и ироничным отношением к наследию. Здания капрома могут сочетать в себе конструктивистские эксперименты с объемами, плавные линии модерна и строгость классицизма. Образцы этого направления легко узнать (но бывают и исключения — «мимикрирующий капром») по использованию сплошного остекления на фасаде, яркому колористическому решению, «короне» или каркасному объекту на крыше. Для раннего капрома характерно использование красного кирпича, а для развитого — вентфасада.

В Томске капром проявился во всех типах современной архитектуры — от деловых и торговых центров до дачных домиков. К этим зданиям в Томске неоднозначное отношение. Объекты капрома не любят не только за их эстетическую неоднозначность, но и за то, что они зачастую вырастали на месте исторической застройки.

Архитектура капрома значима в историческом плане. Она характеризует не только эпоху, но и социальные, мировозренческие перемены, которые происходили в человеке конца ХХ — начала ХХI века. В частности, отлично иллюстрирует эпоху потребления — ведь многие из объектов развитого капрома — торговые центры. Это амбициозная архитектура, она очень хочет быть заметной, особенно на фоне исторической застройки небольшой этажности. Архитекторы томского капрома, по большей части выпускники новосибирского инженерно-строительного института (Сибстрина) — архитектурной школы, основателем которой был мастер эклектики, непревзойденно чувствовавший время, Андрей Крячков. Современный создатель зданий капрома — это архитектор-коммуникатор, умеющий найти общий язык с властью и состоятельными заказчиками.

Популяризаторы этого направления — Веретенников, Семёнов и Малышев — призывают полюбить капром. Попробуем? :)

Отель «Скандинавия»

Построенный в 2015 году отель «Скандинавия» спрятан в глубине переулка Макушина. Он находится на возвышенности, и этим, видимо, продиктовано решение в стиле «средневекового замка».

Здесь во всей полноте воплотилась главная идея капиталистического романтизма — непредсказуемое соединение разных архитектурных стилей. Если силуэт и арочные входы а-ля порталы романских храмов явно отсылают к архитектуре средневекового замка, то орнаментальные кованые решетки балконов и парапетов — к модерну. Строение отличается декоративными излишествами: здесь и несколько цветов кирпича, и золото, и шрифтовые композиции с названием отеля.

Дисгармонично сочетание тонких кованных декоративных деталей, башенок с флюгерами и упрощенных по форме мансард. При этом нельзя не отметить стремление заказчиков и архитекторов к прекрасному, например, в холле находится хорошо сделанная деревянная скульптура викинга, выполненная в творческой мастерской «АБ» Сергея Бычкова и Олега Антуха. Здание отеля вызывает споры — от восторгов до обвинений в безвкусице, но вряд ли сможет оставить равнодушным.

Адрес: пер. Макушина, 12.

Как доехать: автобус 2, 9, 20, 22, 23, 25, 36; троллейбус: 1, 3.

Если спускаться по Кузнечному взвозу, то можно оказаться в квартале капрома. Архитектурный ансамбль образуют несколько зданий торговых и деловых центров: «Новый» и «старый» ГУМ, «Модный базар», «Люксембург», «Галерея», «Вернисаж» и «Адмирал». Стилистическое и даже цветовое единство, а также явное стремление мимикрировать под дореволюционную архитектуру, отличают все эти постройки.

Торговый центр «Люксембург»

Немного отличается от соседних образцов капрома торговый центр «Люксембург», построенный в 2008 году. Его выделяет остекление во всю высоту фасада. Здание простое по объему, состоящее словно из двух кубов, вставленных друг в друга — благодаря чему получается мансарда на крыше. Черты рационального модерна угадываются в лишенных всякого декора фасадах, разве что, можно считать украшением многочисленные кондиционеры и рекламные вывески. Это непретенциозное строение вписано в среду, насколько возможно.

Адрес: Розы Люксембург, 26 / Переулок 1905 года, 14а

Как доехать: автобус: 2, 3, 4, 5, 12, 16, 19, 20, 29; трамвай: 1; троллейбус: 1,3, 2, 6.

Торговый центр «Галерея»

Построенное в самом начале 2000-х годов здание торгового центра отличается удачным угловым расположением. В одном из интервью архитектор Владимир Муленок говорил о том, что «Галерея» проектировалась таким образом, чтобы композиционно, вместе со зданием магазина «1000 мелочей», обрамлять район проспекта Ленина от набережной до речвокзала. Сейчас непросто оценить, удалась ли задумка архитектора, ведь напротив возвели более броское и высокое здание.

«Галерея» — это попытка замаскироваться под всеми любимый модерн. Скромно декорированные псевдорустовкой ризалиты, центральный фасад с большим арочным окном, украшенный голубой мозаичной плиткой, конечно, оммаж зданию «1000 мелочей». Не оштукатуренный боковой фасад по переулку 1905 словно намекает на продолжение здания.

Неброское, но выразительное по общему силуэту строение так вписалось в городскую среду, что некоторые томичи принимают его за постройку скорее начала ХХ, чем ХХI века.

Адрес: проспект Ленина, 137

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 20, 29; трамвай: 1; троллейбус: 2, 6.

Административное здание на Ленина, 104

Это здание трудно упрекнуть хоть в какой-то попытке вписаться в окружающую застройку. Протяженный волнообразный ступенчатый фасад (архитекторы капрома любят природные формы и линии), выходящий на проспект Ленина, напоминает огромную рыбину. Архитектор — звезда томского капрома Олег Лещинер — построил его в 2007 году.

Угловой, он же центральный, фасад представляет из себя очень массивную средневековую башню с зубцами с зелено-зеркальным остеклением, завершающуюся стеклянной пирамидой (довольно частый мотив в архитектуре этого направления). Излишнюю враждебность зданию придают многочисленные высокие лестницы, несоразмерные человеку, прямоугольные арки центрального входа. Сочетание ярко-желтого цвета стен и зеленого остекления надолго закрепило статус архитектурной доминаты перекрестка.

В холлах и на лестничных пролетах главной башни располагается общедоступная галерея частной коллекции живописи сибирских и томских художников, например Р. Асланяна, Г. Завьялова, Г. Баймуханова и др.

Адрес: проспект Ленина, 104

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 20, 29; трамвай: 1; троллейбус: 2, 6.

Деловой центр «Адмирал»

Справа от яркого образца капрома, находится более скромное здание делового центра «Адмирал», построенное по проекту архитектора Александра Кудимова. Оно относится к так называемому «мимикрирующему» капрому. Здание словно старается стать как можно менее заметным в капромантическом квартале. На красную линию выступает объем здания меньшей этажности, за ним возвышается десятиэтажный. Здание отличается простыми формами — два конструктивистских кубических объема, плоские элеваторные стены с множеством окон, практически никакого декора. Только линии карнизов подчеркивают объемы, а роль сандриков над окнами выполняют плоские полукруглые обрамления. Центральный ассиметричный фасад разделен волнообразным фронтоном, что является отсылкой к модерну.

Адрес: проспект Ленина, 110

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 20, 29; трамвай: 1; троллейбус: 2, 6.

Павильон речного вокзала

Здание бывшего павильона речного вокзала можно считать одним из ярких первых примеров капиталистического романтизма. Проведенная в 2000 году так называемая реконструкция, автор которой — Александр Ефимкин, полностью изменила облик павильона в стиле советского модернизма. Здесь и вызывающе-прямолинейное сочетание цилиндрического и кубического объемов и практически сплошное сине-зеркальное остекление и излюбленный вентфасад, который огрубляет и без того не очень-то изысканные объемы.

Здание интересно в первую очередь одним из главных элементов капрома — «короной» на крыше, которая венчает цилиндр, окруженный тонкими колоннами-трубами. Завершается здание пирамидой на кубическом объеме.

Синий и серый — главные цвета фасада — делают это здание самым заметным на набережной. Этот отрезок набережной — яркая иллюстрация развития томской архитектуры: Гороховские склады в стиле модерн, образец советского модернизма — речной вокзал и современный капромантичный павильон.

Адрес: пер. Совпартшкольный, 2.

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 20, 29; трамвай: 1; троллейбус: 2, 6.

Район площади Ленина можно считать кварталом жемчужин томского капиталистического романтизма. Здесь и Big City, и «Статус», и «Тоян».

Торговый центр Big City

В 2005 году появился торговый центр Big City, имя которого стало нарицательным для всей томской архитектуры начала 2000-х, а синий цвет плотно закрепился за капромом. Архитектор Олег Лещинер в интервью, популяризирующих современную архитектуру, говорил, что «началась эпоха проявления индивидуальности». Пример этому — Big City.

Здание в самом центре города, недалеко от набережной, занимает одно из самых выгодных и проходных мест в городе. Высокое, с угловой башней (которая перекликается с башенкой магазина Голованова) и шпилем, практически сплошным синим остеклением и яркой синей крышей. Его отличает брутальная средневековость, которая проявляется в массивной крыше и тяжеловесных кронштейнах под ней, полукруглых и прямоугольных фронтонах. Входные арки венчают маскароны в формы головы человека, а окна первого этажа — быка.

За пятнадцать лет Big City стал частью городского ландшафта, но не из-за высоких художественных достоинств, а как следствие привычки. И бесспорно, это здание является отражением времени.

Адрес: проспект Ленина, 80а.

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 22, 23; трамвай: 1,2, 3, 4, 5; троллейбус: 1, 2, 3, 6.

Торгово-офисный центр «Статус»

ТЦ «Статус», более известный как «дом с дирижаблем», построен по проекту Виталия Михайлика. Это здание выглядит как манифест капрома: здесь и постмодернистское цитирование классической архитектуры, и сочетание кажется всех возможных материалов — фактурной штукатурки, керамической плитки, металла, и конечно, цветного стекла.

Главный фасад здания развернут к площади Батенькова, показывая футуристически вогнутый стеклянный объем с выступающей из него полукруглой башней, увенчанной «дирижаблем».

Главный вход подпирают колонны в виде труб. Бросается в глаза сочетание медного цвета стекла с желтым и серо-голубым цветом стен. Общая динамика, дисгармония с окружающей архитектурой делает «Статус» заметным и бесспорно выдающимся образцом капрома.

Адрес: Пл. Батенькова, 2

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 22, 23; трамвай: 1,2, 3, 4, 5; троллейбус: 1, 2, 3, 6.

Отель «Тоян»

Отель «Тоян» построен по проекту Олега Лещинера и известен, прежде всего, тем, что располагается на месте снесенного дома, в котором жил этнограф, исследователь Сибири — Григорий Потанин и проходили пикеты в защиту деревянного зодчества в 2004 году.

Угловое здание решено в кофейной цветовой гамме. Его ризалит сильно выступает вперед и завершается куполом с флюгером с датой основания Томска — 1604. На гладких стенах выделяются окна с зеркальным остеклением. Из декоративных элементов здесь тяжеловесные кронштейны, кованые решетки на крыше, и линия карниза, разграничивающая первый и второй этажи.

Несмотря на то, что отель изобилует отсылками к стоящим рядом зданиям НИИ курортологии, это не делает его частью среды. Просто за пятнадцать лет все свыклись с ним. А балансирование на грани стилизации под окружение и проявления индивидуальности лишает здание собственного «лица».

Адрес: Ул. Обруб, 2

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 22, 23; трамвай: 1; троллейбус: 1, 2, 3, 6.

Томский институт бизнеса

Одно из самых известных зданий Томска построено по проекту Александра Скрипника, автора «Авроры». Оно вызвало неоднозначную реакцию сразу же после постройки в 2008 году, и снова снискало славу в 2019 году, попав в рейтинг самых уродливых зданий в России блогера Ильи Варламова.

В зеркальном кубе, словно поглотившем деревянный дом, заметны черты архитектуры деконструктивизма — проступание одной архитектурной формы через другую. Это довольно провокативное переосмысление деревянной архитектуры через создание нового объекта оценили немногие. По замыслу архитектора, в зеркальной поверхности должна была отражаться окружающая историческая застройка. Провокация не вполне удалась, возможно, из-за упрощенного вида деревянных элементов, которые ни в какое сравнение не идут с аутентичными памятниками.

Адрес: ул. Заливная, 1б.

Как доехать: автобус: 2,4, 5, 12, 16, 19, 22, 23; трамвай: 1,2, 3, 4, 5; троллейбус: 1, 2, 3, 6.

Деловой центр «Горизонт»

Один из томских долгостроев «Горизонт» скорее напоминает «Титаник», который своей массой пытается раздавить ближайшие к нему кружевные деревянные дома. Этот образ лайнера подчеркивается круглыми окнами — иллюминаторами.

Протяженный и масштабный дом, построенный в 2014 году по проекту Петра Зыбайло, занимает целый квартал. Цветное остекление вертикальных окон, практически полностью стеклянные верхние этажи, с отражающимся в них небом нисколько не облегчают эту массивную конструкцию.

Адрес: ул. А. Беленца, 9\1.

Как доехать: автобус: 2,4, 16, 19, 22, 26, 30; троллейбус: 1, 2, 3, 6.

Театр «Версия»

Здание, напоминающее пирожное, проектировалось Олегом Лещинером как фитнес-комплекс, а позже стало театром. Излюбленное архитекторами капрома угловое расположение здания подчеркивается здесь круглой башней с куполом, которая обрамляется двумя башнями поменьше. Все башенки декорированы псевдорустовкой и многослойными карнизами.

Фасад, выходящий на улицу Белинского, излишне декорирован — первый этаж занят псевдоокнами, обрамленными пилястрами с капителями, и стилизованными сандриками. Они отвлекают внимание от арочных окон второго этажа, в которые вписаны барельефы с изображениями драматургов Шекспира, Гоголя, Пушкина, Чехова, выполненные скульптором Геннадием Скочиловым.

Адрес: Белинского, 40

Как доехать: автобус: 2,4, 12, 22, 23; трамвай: 1,2; троллейбус: 3.

Жилой дом на проспекте Фрунзе, 86

Типичный пример жилой застройки периода раннего капрома находится на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Красноармейской. Он построен в 2001 году по проекту Александра Скрипника в красно-кирпичном стиле.

Таких безликих «красных» домов в Томске в избытке, особенно на проспекте Фрунзе. Этот же выделяется на фоне остальной застройки кубическими каркасами на крыше и монументальными конструктивистскими объемами. Собранный из простых объемов, но с претензией на оригинальность, он является характерным примером жилого строительства Томска начала ХХI века.

До недавнего времени это дом был архитектурной доминантой. Но в этому году несколько деревянных домов сравняли с землей, и взору открылось более высокое и броское жилое здание.

Адрес: проспект Фрунзе, 86.

Как доехать: автобус: 5, 9, 16, 25, 30; троллейбус: 2,6.

Дом на Красноармейской, 96

Дом, прозванный по фамилии застройщика «тютринский дикобраз» или «тютринский недострой», строительство которого началось еще в 1990-х годах и завершилось в 2017 году, находится на пересечении Красноармейской и Кирова. Это один из редких примеров раннего капрома.

Довольно протяженный, двухуровневый, с повторяющими мотивами башен дом внешне напоминает средневековый замок или основательную крепость. Здесь и брутальные арочные входы-порталы, увенчанные замковыми камнями, и балконы-портики, и даже внутренний двор.

Интересно, что со двора здание совершенно иное — наполовину застекленный фасад как будто принадлежит другому дому. Дополняет облик боковой фасад, выходящий на проспект Кирова, он же главный, с башенкой с шатровым завершением. Создается впечатление, что дом собран из нескольких зданий.

Адрес: улица Красноармейская, 96.

Как доехать: автобус: 2,4, 11, 12, 23, 24; трамвай: 1,2; троллейбус: 3.

Жилой дом на Артёма, 7

Жилой элитный дом на улице Артёма, построенный по проекту Александра Скрипника в 2007 году, возможно, не самый плохой пример капрома в Томске. Он возвышается, как огромный лайнер, над небольшими домиками 1950-х годов. Разноуровневый, ступенчатый, восьмиэтажный, расчлененный башенками. С застекленной стороны смотрится как современное архитектурное сооружение, а со двора — как ранний «кирпичный» капром.

Первый этаж оштукатуренный, с арочными окнами, и довольно массивными входами в подъезд. Черты модернистской архитектуры проявляются в контрфорсах, поддерживающих балконы — явные отсылки к зданию кардиоцентра, которое спроектировал архитектор в 1986 году.

Сдержанная серо-серебристая цветовая гамма даже в какой-то степени придает благородства этому пестрому дому. А еловый зимний сад на крыше и вовсе способен растопить сердце современного горожанина.

Адрес: ул. Артёма, 7

Как доехать: автобус: 2,4, 11,12, 27, 29; трамвай: 2, 4, 5; троллейбус: 5,7.

Фото: Игорь Фаткулин

Литература:

Томские архитекторы. Биографический каталог (1964-1991). Сост. Рачковский П. Томск, 2019.

http://gorgaz.westsib.ru/2011/05/v-kakom-tomske-xoteli-by-zhit-vy/

http://www.warm-wave.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89:oleg-leshchiner&catid=14&Itemid=104

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