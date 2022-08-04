Прогулки по Томску. Путеводитель по советскому модернизму

4 августа 2022

Томск больше всего известен постройками конца XIX — начала XX века. Но настоящая уникальность нашего города состоит в том, что в нем, как в учебнике по новейшей истории архитектуры, можно проследить весь путь её стилистических изменений, всю гамму отечественной архитектурной мысли.

Советский модернизм — это стиль, зародившийся из европейского брутализма. Он стал визитной карточкой эпохи хрущевской оттепели и просуществовал до 1991 года. Его основная черта — функциональность. ​​​​​Композиции призваны отражать размах передовых советских идей, «антибуржуазность», основательность и прочность советской жизни. Главным строительным материалом является железобетон, используется много стекла, декором могут быть мозаичные панно, барельефы.

В Томске эпоха советского модернизма связана с именем городского архитектора Николая Яковлева. Когда он занял эту должность в 1973 году, перед ним была поставлена задача перестройки центра Томска. Что осталось нам от той эпохи и какие объекты стоит непременно увидеть, если вы любите модернизм, брутализм и другие достижения архитектурной мысли второй половины ХХ века — в нашем путеводителе.

#прогулкипотомску Проект подготовлен при поддержке мэрии г. Томска

Обилие стекла и бетона — узнаваемые черты советского модернизма Фото: Серафима Кузина

Начало маршрута

На этот раз наша прогулка начнется прямо на берегу Томи, чуть дальше административного центра города, в сквере войны 1812 года. Надо сказать, что памятники советского модернизма разбросаны по Томску довольно широко. Обойти их как деревянные достопримечательности, поквартально или в границах одного района, не удастся, поэтому эта пешая прогулка получится одной из самых долгих.

Что рядом? На углу ул. К. Маркса и пер. 1905 г. здание первой в России бесплатной народной библиотеки Общества попечения о начальном образовании. На противоположной стороне переулка — частично перестроенные, частично сохранившиеся склады купца третьей гильдии Егора Чайгина, ул. К. Маркса, 23. В центре сквера — памятник героям войны 1812 года.

Как добраться? До остановок «пер. 1905 года» либо «Речной вокзал» доехать можно на одном из более чем десятка маршрутных автобусов, а также на троллейбусах № 1, 3 (остановка »пер. 1905 года»), № 2, 6 (остановка «Речной вокзал») и трамваях № 1, 2 (остановка «пер. 1905 года»). Затем надо будет пройти по пер. 1905 года в сторону реки Томи.

Речной вокзал

Проект Берковича напоминал большой корабль. Реализация оказалась не столь эффектной, тем не менее интересной Фото: Серафима Кузина

Комплекс речного вокзала спроектировал тогда ещё советский, а впоследствии американский архитектор Гари Беркович в 1975 году. В комплекс входят, собственно, трехэтажное здание вокзала, причальные конструкции и смотровая площадка. Надо заметить, что реализован проект не полностью, при строительстве отказались от высотной части вокзала, которая стала бы доминантой, тем самым нарушив градостроительный ландшафт береговой части города.

Одно из самых эффектных зданий в стиле советского модернизма сохранило одну из главных примет стиля — фасадное остекление Фото: Серафима Кузина

Фасад вокзала выходит на сквер, в центре которого установлен памятник героям войны 1812 года.

Что рядом? Слева от здания речного вокзала — склады купца Горохова, объект культурного наследия федерального значения 1916 года постройки по проекту архитектора Андрея Крячкова; бывшее кафе речного вокзала, из стильного модернизма превращенное в 1990-е годы в образец капрома с синим остеклением фасада.

Что снимать? Интерьеры речного вокзала, купеческие склады, панораму Томи. Сохранились алюминиевые оконные рамы и застекленные входные группы, фасад лишь частично закрыт более поздней облицовкой.

Библиотека им. А.С. Пушкина

Фасад здания решен просто и вместе с тем изящно Фото: Серафима Кузина

Строилось это здание как Дом политического просвещения, сокращенно Дом политпроса. Построенное в 1970 году по проекту Петра Зыбайло, оно имеет, с одной стороны, скатную крышу, не типичную для совмодернизма, с другой — обильное остекление частыми, узкими, вертикальными окнами в правой части фасада, что дает нам право отнести здание именно к этому стилю. В 2013 году со стороны реки к советскому наследию был пристроен филиал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, выполненный в стиле капиталистического романтизма.

Пристройка гармонично вписалась в проект Фото: Серафима Кузина

Расположенное в начале улицы Карла Маркса (до 1920 года — Духовская), оно играет свою роль в формировании эклектичного ансамбля. Здесь и исторический доходный дом А. Швецова, и представитель раннего капрома — гостиница «Октябрьская», и его более поздние воплощения — офисно-торговые здания К. Маркса, 3, 7б и 7. Сквер же перед зданием Пушкинки как бы продолжает пешеходное пространство набережной р. Томи.

Что снимать? Вид на реку из окон библиотеки, если вы приехали в Томск зимой. А кроме того: доходный дом А. Швецова рядом — постарайтесь попасть внутрь, там интересные лестницы, сохранились старые двери и т.д. Практически напротив библиотеки, в переулке Кооперативном, серый особняк купца Смирнова, один из лучших образцов неоклассицизма в Сибири, напротив него дом купца Михайлова.

Как добраться? Доехать до остановки «ЦУМ» на одном из более чем десятка маршрутных автобусов, а также на троллейбусах № 1, 2, 3, 6. Пройти по пер. Кооперативному к реке.

Площадь Ленина

В силу лишь частично проведенной в 1970-е реконструкции замысел по созданию площади Ленина воплотился в жизнь далеко не полностью. Сейчас это наслоения разных эпох, не позволяющие точно определить, где же находится ее центр, и позволяющие гораздо более цельной Ново-Соборной конкурировать с площадью имени вождя за звание главной Фото: Серафима Кузина

Современный Томск уже невозможно себе представить без зданий Дома советов (он же — здание областной администрации, постройка 1981 года), театра драмы (1978 год, архитектор Г. Аранжереева) и Большого концертного зала (1986 год, архитекторы В. Лутикова и В. Лебедева). Все они — типичные представители советского модернизма. Рассмотрим их по отдельности.

Как добраться? Удобнее всего доехать на трамваях № 1, 2 до остановки «Каменный мост». Также можно добраться до остановки «Площадь Ленина» на троллейбусах № 1, 2, 3, 6 — в случае если они идут в центр и далее в сторону Лагерного сада. В обратную сторону остановки на пл. Ленина нет, в этом случае потребуется либо вернуться от остановки «ЦУМ», либо пройти вперед от остановки «Театр юного зрителя». Что касается маршруток, то через центр следует множество из них, ориентируйтесь на навигационные таблички непосредственно на автобусах.

Дом советов

Один из самых известных образцов советского модернизма в Томске — Белый дом, он же Дом советов Фото: Серафима Кузина

Отличительной чертой выступает надстройка с гербом и флагштоком, обозначающая главный вход в здание, выполненный в типичном для совмодернизма стиле, а также галерея, охватывающая правую часть здания. Построенный на берегу Томи, на месте торговых рядов городского базара, Дом советов выступает архитектурной доминантой на береговом ландшафте центральной части Томска. В постсоветское время за зданием закрепился хоро́ним «Белый дом».

К счастью, фасад Дома советов позволяет оценить первоначальный замысел архитекторов Фото: Серафима Кузина

Что снимать? К зданию можно подойти с любой стороны, поэтому углов для съемки довольно много. Один из самых традиционных — со стороны пр. Ленина от набережной Ушайки, но гораздо интереснее будет приблизиться — сохранена первоначальная облицовка. Стелы к 400-летию Томска между Белым домом и театром драмы, розовую клумбу. Ироничный памятник А. Чехову на набережной Томи, историческое здание ресторана «Славянский базар».

Театр драмы

Фасад театра претерпел ряд изменений в нулевых. Отсюда, в частности, смена обшивки портика над входом и колонн Фото: Серафима Кузина

Строительство здания театра открыло проект реконструкции центральной площади города. Он был разработан в Московском проектном институте им. Б.Н. Мезенцева главным архитектором Галиной Аранжереевой. Всякому наблюдательному человеку заметно, что здание стоит боком к проспекту, что выглядит по меньшей мере странно. Но! Ещё в 1960-х годах архитектор Борис Мезенцев при проектировании площади Ленина стремился сформировать визуальный «канал» к реке, и фасад театра был развернут к нему как к ответвлению от проспекта. Этот подход лег в основу новых градостроительных концепций. В частности, превращение центральных площадей городов в свободные пространства, обрамленные монументальными зданиями и сооружениями в стиле советского модернизма.

Несмотря на частичные перестройки, массивный театр сохранил свой брутальный шарм Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Вид от проспекта Ленина на главный вход в здание театра. Внутренние интерьеры — верхнее фойе, светильники. За театром — Биржевой корпус с белыми колоннами, небольшую яблоневую аллею.

БКЗ

Фасад БКЗ закрыт рекламой, но даже ее наличие позволяет оценить интересное решение фасада, принятое в свое время в штыки томской общественностью Фото: Иван Иванов

В мае 1986 года к 40-летию Томской областной филармонии был открыт Большой концертный зал на 1200 мест. Авторами проекта стали архитекторы В. Лутикова и В. Лебедева из того же НИИ им. Б.Н. Мезенцева Новую центральную концертную площадку города возвели на месте сгоревшего ещё в 1930-х годах цирка. Этим зданием была завершена реконструкция площади Ленина. Многогранная форма была выбрана для создания лучшей акустики (хотя именно за плохую акустику зал и ругали в первые годы после начала работы). Для отделки фасада использовался красный кирпич, который доставляли из города Лодь Латвийской ССР (расположенный там завод имел самое современное оборудование по производству кирпича в Советском Союзе и работал на экспорт), а также белые мраморные вставки. Три больших светильника на трезубце — это идея томского архитектора Н. Рыбакова.

Что снимать? Фасад зала, гранитную набережную рядом, солнечные часы на площади у БКЗ, здание дореволюционных корпуса городских лавок справа и Мучного корпуса слева.

Дом нефти

Стелу на здании видно с самых разных точек площади Ленина Фото: Серафима Кузина

Если перевести взгляд с площади Ленина на юг, то невозможно не увидеть ещё один пример советского модернизма — Дом нефти. Проект этого здания был разработан главным архитектором Томска Николаем Яковлевым ещё в 1972–1973 годах, а реализован уже после его смерти в 1986 году. Притом что реализован не полностью: в окончательном виде дом остался без левой девятиэтажной, если учитывать галерею, пристройки. Произошло это, по разным версиям, то ли потому, что на выбранную площадку полный проект не помещался — пришлось бы снести два исторических здания, то ли потому, что закончились средства. Округлая пристройка внизу здания с панорамным видом на реку подразумевала размещение кафе-ресторана «Старый Томск», а на первом этаже планировали сделать книжный магазин. Шпиль с искрой были изготовлены из электрополированной нержавейки (вся конструкция весит 18 тонн!) и задумывались как символ энергии томских недр. (подробнее об этом проекте).

Даже без второго бокового крыла Дом нефти не потерял эффектной монументальности. Кроме того, здание было удачно облицовано в 2010-х — обошлись без дешевых панелей Фото: Серафима Кузина

Дом нефти не потерял своеобразия и по-прежнему является архитектурной доминантой в устье Ушайки. В начале 2000-х его занимала компания «ЮКОС». Сейчас это здание Седьмого арбитражного апелляционного суда.

Что снимать? Искру со шпилем, вид от Дома Советов на Дом нефти и набережную Ушайки.

Что рядом? Гоголевский дом, бывшая лавка скобяных товаров с сохранившейся надписью на фасаде и курантами, чуть поодаль — Театральный сквер и художественный музей, через проспект Ленина — Второвский пассаж и линия домов-памятников конца XIX — начала XX века.

Облстатуправление

На ставшем обыденностью фасаде Облстатуправления «парус» не замечают многие горожане Фото: Серафима Кузина

Этот девятиэтажный белый параллелепипед с 1982 года возвышается в конце ул. Гагарина и доминирует над всей Ново-Соборной площадью, будучи самым высоким зданием в ее ансамбле. Фасад здания выполнен в виде вогнутого паруса, правая стена имеет элемент остекления почти во всю высоту здания, стеклянные пролеты расположены под углом друг другу.

Стены здания отделаны плитами из белого натурального камня. Фото: Серафима Кузина

Что рядом? Ново-Соборная площадь, Городской сад, памятник Ермаку за зданием Томской губернской мужской гимназии (сейчас — «Газпром трансгаз Томск»).

Как добраться? До остановки «Краеведческий музей» на троллейбусах № 2 и 6, либо до остановки «Городской сад» на трамваях № 1 и 2, либо до остановки «Площадь Ново-Соборная» на троллейбусах № 1 и 3. Плюс на всех маршрутных автобусах, которые идут до этих остановок.

Октябрьский районный суд

Пять розовых панелей на фасаде суда на самом деле не что иное, как красные знамена Октября Фото: Серафима Кузина

Выходящий на красную линию проспекта Ленина типичный представитель советского модернизма выделяется пятью панелями в верхней части фасада, расположенными под углом и имеющими красноватый оттенок. Они символизируют пять красных знамен.

Что снимать? «Краснознаменный» фасад и окружающую застройку разных периодов времени.

Как добраться? Доехать до остановки «Ул. Учебная» — на троллейбусе № 1 либо на маршрутных автобусах.

Дворец пионеров

Площадь перед входом в бывший Дворец пионеров Фото: Серафима Кузина

Недалеко от пр. Кирова, на углу улиц Вершинина и Карташова, расположен Дворец творчества детей и молодежи, изначально — областной Дворец пионеров. Он был построен в 1980 году по проекту архитекторов Виктора Новикова и Петра Классена. Здание выполнено из красного кирпича, имеет двухуровневый фасад и пристройку с мозаичным панно «Парад планет» руки томского художника Николая Беглюка. Оно гармонично встроено в пространство и ориентировано так, что панно ясно просматривается в просвет улицы Карташова.

Мозаика «Парад планет», пожалуй, самое известное настенное монументальное произведение искусства в Томске Фото: Серафима Кузина

Что снимать? Мозаику, Дворец с разных сторон, его внутренние интерьеры — сохранились витражи, зимний сад, светильники на фасаде здания и возле него, пионерский флагшток для подъема флага.

Как добраться? Доехать до остановки «Зрелищный центр „Октябрь“» на троллейбусе № 3 либо на всех маршрутных автобусах, которые идут по проспекту Кирова. На трамваях № 1, 2 нужно доехать до остановки «Ул. Красноармейская».

Дворец спорта

Вид сбоку позволяет оценить узнаваемый миндалевидный рисунок фасада Дворца Фото: Серафима Кузина

Был построен в 1970 году по типовому проекту начала 1960-х «Закрытый демонстрационный каток для областных центров Советского Союза». Разрабатывали его архитекторы проектного института «СоюзСпортПроект» М.А. Аристов и Ю.А. Регентов, а также инженер С.Н. Бадмаева. Энтузиасты —исследователи архитектуры нашли более 20 разных реализаций этого проекта в городах бывшего СССР — в Казани, Барнауле, Новосибирске и даже Москве (Ледовый дворец спорта ЦСКА, построенный по этому проекту, простоял лет двадцать и был снесен уже в начале 1980-х). Вместимость спортивных сооружений плавала от 4,5 до 5-7 тыс. зрителей. Фасады большинства построенных по типовому проекту дворцов напоминали друг друга декором — узнаваемыми миндалевидными эллипсами, подкрепленными частыми тонкими пилонами.

Дворец спорта и был в первую очередь большим катком на искусственном льду с трансформируемым залом. Это в совокупности с простой функциональной формой здания привело к появлению еще одного хоронима — «холодильник» (со временем прозвище практически вышло из употребления, после того как закрылся каток).

Искусственный лёд томского Дворца спорта считался одним из лучших в стране. С 1974 по 1982 год здесь даже действовала тренировочная база сборной СССР по фигурному катанию.

А еще до 1991 года Дворец спорта был центральным и самым большим культурно-массовым учреждением города. В нем не только проводились соревнования и отборочные матчи по хоккею в рамках чемпионата СССР или мировые премьеры программ советских фигуристов перед самым началом чемпионатов мира, но и премьерные показы кинофильмов, а также выступали популярные группы и исполнители.

Сегодня фасад Дворца спорта перекрыт крышей входной группы и рекламными конструкциями Фото: Серафима Кузина

В 1990-е на месте катка заработала крытая вещевая ярмарка, ко входу была пристроена новая входная группа, в крыльях-галереях разместились магазины. В 2010-х спортивная функция отчасти вернулась — половину ярмарки заменил спортивный зал. В 2021-м Дворец на год превратился в ковидный госпиталь. Сейчас он остается самой большой крытой концертной площадкой Томска.

Что рядом? Рядом с Дворцом расположен сквер Студенческих стройотрядов с большим фонтаном.

Как добраться? Доехать до одноименной остановки на троллейбусе №3 либо на маршрутных автобусах.

НИИ кардиологии

Две башни хорошо видны со стороны ул. Красноармейской Фото: Серафима Кузина

Сразу за Дворцом спорта можно увидеть верхние этажи Томского НИИ кардиологии, изначально — Сибирского филиала Всесоюзного кардиологического центра АМН СССР. Он был построен в 1986 году по проекту архитектора Юрия Зайцева. Краснокирпичный НИИ заметен издалека благодаря двум разновеликим башням: одна девять, вторая — одиннадцать этажей. У них разноуровневые фасады: три верхних этажа украшены белыми выступающими ребрами, расположенными по всему периметру каждой башни и отделяющими оконные пролеты друг от друга.

Здании НИИ кардиологии недооценено с точки зрения оригинальной позднесоветской архитектуры и редко попадает в туристические путеводители Фото: Серафима Кузина

Следующая точка нашего длинного маршрута — привокзальная площадь возле железнодорожной станции «Томск-1». Здесь расположены сразу два здания, выполненные в стиле советского модернизма.

Гостиница «Томск»

Гостиница сохранила «парящий» рекламный элемент на крыше, хотя он и претерпел существенные изменения Фото: Серафима Кузина

На западной стороне площади стоит гостиница «Томск», построенная в 1980 году по проекту Элиазара Дрейзина. Несмотря на то что архитектор оказался причастен ко многим громким проектам 1970-х в Томске, включая реконструкцию кинотеатра им. Горького или строительство нового здания Научной библиотеки ТГУ, гораздо более известен он как соавтор альбома «Деревянная архитектура Томска», выпущенного в 1975 году.

Даже сайдинг не смог скрыть ритмичный рисунок фасада здания Фото: Серафима Кузина

Но вернемся к гостинице «Томск». Это довольно типичная конструкция для советского модернизма конца 1970-х, состоящая из параллелепипедов и пристроенного сбоку павильона. Заметными акцентами были надпись «ГОСТИНИЦА» над левой частью фасада и реечная конструкция «Томск» над пристройкой справа, смонтированная на трубчатой опоре. Последняя производила впечатление летящей в воздухе. В павильоне располагался ресторан. Сейчас здание изменилось — его обшили сайдингом, надпись «ГОСТИНИЦА» удалили, конструкцию вывески «Томск» тоже изменили. Увы, после этого геометрия, колористика и общее впечатление от здания стали другими, но объем и масштаб работы можно оценить до сих пор.

Что рядом? Железнодорожный вокзал «Томск-1», дважды перестроенный — сначала в советский модернизм, потом в капром; памятник домашним тапочкам у гостиницы «Томск»; самый маленький памятник в мире — лягушке-путешественнице и скульптурная группа «Три медведя» — те самые, которые должны ходить по улицам сибирского города.

Автовокзал «Томск»

Издалека автовокзал выглядит относительно гармонично Фото: Серафима Кузина

С восточной стороны площади находится автовокзал «Томск». Он является частью проекта реконструкции всей вокзальной площади, реализованного в 1972 году. Автором проекта был старший архитектор «Томскгражданпроекта» Николай Вдовин. Здание вокзала было решено в виде большого павильона, с полным фронтальным остеклением и односкатной, прогнутой крышей. Сейчас мы видим автовокзал в реконструированном виде, с сокращенным остеклением и утолщенной за счет облицовки крышей.

Если посмотреть на здание сбоку, можно увидеть ту самую «волну» крыши. Рисунок фасада более напоминает о нулевых, нежели о советских семидесятых Фото: Серафима Кузина

Как добраться? Доехать до остановки «Вокзал „Томск-1“» (она же «Первый Томск») на трамваях № 2, 4, 5, троллейбусах № 5 и 7 и всех подходящих маршрутных автобусах.

Графичный геометрический рисунок фасадов — одна из главных особенностей советского модернизма Фото: Серафима Кузина

Кроме описанных зданий в Томске, а особенно в его Академгородке, или в Северске, можно обнаружить большое количество представителей советского модернизма. И они уже являются неотъемлемой частью архитектурного ансамбля города, закрепляя за городом роль «архитектурного музея».

Текст: Сергей Мальцев

Этой весной Туристский информационный центр Томска запустил экскурсионный марафон — каждые выходные, независимо от погоды и количества участников, от арки Городского сада отправляются пешие прогулки по центру Томска. Запись не требуется. Просто следите за афишей ТИЦ в группе «ВКонтакте» и принимайте участие в понравившейся экскурсии.

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