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Томичи увидят акварельный Томск Бориса Перцева

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В среду, 22 января, в Томском областном художественном музее откроется выставка известного томского акварелиста Бориса Перцева. Томичи увидят картины из серий «Алтай», «Городские сюжеты» и «Натюрморты».

Как уточняют в музее, посетителей выставки ждут картины, на которых запечатлены величественная природа Алтая, томские домики и улочки, а также зарисовки из повседневной жизни города.

Борис Перцев родился в Комсомольске-на-Амуре. Тягу к творчеству он унаследовал от отца, который также был художников. В 1984 году Борис Перцев попал в Томск, который стал его любимым городом. Здесь он проектировал и оформлял магазины, работал в Художественном фонде, писал плакаты и лозунги к демонстрациям. Борис Перцев был известен дружескими шаржами и меткими карикатурами в газетах. Это принесло ему известность, но по-настоящему его аудитории полюбились именно акварели.

Выставку Бориса Перцева можно посетить до 16 февраля по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов — от 100 рублей для детей, до 200 рублей для взрослых. Держатели Пушкинской карты, пенсионеры и студенты могут получить дополнительную скидку.

«После лекции. ТГУ»
Фото: Борис Перцев

«Улица. Уходящий день»
Фото: Борис Перцев

«Храм святого благоверного князя Александра Невского»
Фото: Борис Перцев

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