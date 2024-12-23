Томское заведение победило в коктейльном фестивале Sidecar Cocktail Fest 2.0

23 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Томский бар «Кабинет редкостей» одержал победу в фестивале барного портала Inshaker Sidecar Cocktail Fest 2.0 by Camus, посвященном коктейлю Сайдкар.

Заявки на участие в фестивале принимались до конца октября. Чтобы победить бару или ресторану необходимо было продать как можно больше коктейлей на квадратный метр площади заведения. Перед объявлением победителей команда проекта несколько раз проверила заявки, отчеты о продажах и метражи участников.

Всего в конкурсе приняли участие более 130 заведений от Калининграда до Владивостока. В итоге томский «Кабинет редкостей» стал первым с показателем 20,9 коктейлей на квадратный метр. Заведение получило 400 тыс. рублей призовых.

На втором месте Bolshoy Bar из Санкт-Петербурга. Здесь продают 20,7 коктейлей на квадратный метр. Взявший «бронзу» красноярский The Welcome Bar показал куда более скромные результаты. Здесь продают лишь 6,9 коктейлей на квадратный метр.

— Гости нашего бара оценили коктейли, и благодаря вам мы выиграли. Наша коктейльная карта действительно может и будет удивлять вас дальше. Решили, что в январе запустим заново этот special, чтобы вы ещё раз пришли и насладились этими коктейлями, — отметил основатель «Кабинета» Евгений Бородин.

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