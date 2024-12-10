Огни ночного Болота. Гуляем в темноте по историческим районам Томска

10 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Если верить надписи на одной из городских стен, то «Ночью Томск — совсем другой город». Мы отправились посмотреть, как выглядят исторические районы города под светом уличных фонарей и звезд. И первым выбрали наше любимое Болото, с которым нас связывают теплые воспоминания — именно здесь, в Доме искусств, располагалась наша первая редакция.

Редко кто может удержаться от шутливого комментария в сторону названия, но в этой старой части города под Воскресенской горой действительно когда-то было болото. Из-за этого большие доходные дома здесь не строили (да и сейчас делать это не рекомендуется). На Болоте селились преимущественно бедные мещане, ремесленники и крестьяне.

Многие деревянные дома, среди которых есть и памятники архитектуры, дожили до наших дней, но, увы, часть из них ветшает и регулярно страдает от пожаров. С другой стороны, здесь по-прежнему можно почувствовать дух городской истории.

Фото: Савелий Петрушев

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