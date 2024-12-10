18+
18+
Архитектура и дизайн, Город, Деревянная архитектура, Дом за рубль, Исторический центр, Креативный город, исторический центр томск новости интересное куда сходить гид экскурсия деревянная архитектура Огни ночного Болота. Гуляем в темноте по историческим районам Томска
РЕКЛАМА

Огни ночного Болота. Гуляем в темноте по историческим районам Томска

Если верить надписи на одной из городских стен, то «Ночью Томск — совсем другой город». Мы отправились посмотреть, как выглядят исторические районы города под светом уличных фонарей и звезд. И первым выбрали наше любимое Болото, с которым нас связывают теплые воспоминания — именно здесь, в Доме искусств, располагалась наша первая редакция.

Редко кто может удержаться от шутливого комментария в сторону названия, но в этой старой части города под Воскресенской горой действительно когда-то было болото. Из-за этого большие доходные дома здесь не строили (да и сейчас делать это не рекомендуется). На Болоте селились преимущественно бедные мещане, ремесленники и крестьяне.

Многие деревянные дома, среди которых есть и памятники архитектуры, дожили до наших дней, но, увы, часть из них ветшает и регулярно страдает от пожаров. С другой стороны, здесь по-прежнему можно почувствовать дух городской истории.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Жители части Октябрьского района Томска останутся без воды из-за аварии

15 ноября 2024
Рассказано

Дом врачей. Как томичка переехала в квартиру профессоров Ходкевичей на Белинского, 27а

15 ноября 2024
Рассказано

Анатомия Томска. Домашние грифоны

10 декабря 2024
Томские новости

Искусственный интеллект помогает томским врачам делать маммограммы более точными

29 ноября 2024
Город

Анатомия Томска. Дом за рубль-2024

26 ноября 2024
Томские новости

Летевший из Томска в Таиланд самолет авиакомпании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске

2 декабря 2024
Томские новости

Связь для БелАЗа: в Сибири вырос спрос на сим-карты для межмашинного взаимодействия

26 ноября 2024
Томские новости

В двух томских «домах за рубль» инвесторы поселили кошек из приюта

22 ноября 2024
Томские новости

В Томске ремонт дамбы у Коммунального моста планируют завершить до конца года

19 ноября 2024