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В Томске загорелся подлежащий охране деревянный дом на Шишкова, 30

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Сегодня утром, 23 ноября, в Томске загорелся деревянный двухэтажный частично расселенный дом по ул. Шишкова, 30, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на крыше здания поступило в 10.35. Пожар удалось ликвидировать в 11.28. В результате сгорела обрешетка крыши, тамбур. Площадь пожара составила 168 кв. метров.

На месте работали девять единиц техники и 37 человек.

Пострадавших нет.

Согласно данным городской администрации, дом на Шишкова, 30/ Лермонтова, 25 является историческим ценным градоформирующим объектом в составе предмета охраны исторического поселения. В 2021 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Предполагалось, что после расселения его законсервируют и включат в муниципальную программу «Дом за рубль» для восстановления за счет инвестора.

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