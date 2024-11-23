В Томске загорелся подлежащий охране деревянный дом на Шишкова, 30

23 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич, из архива издания

Сегодня утром, 23 ноября, в Томске загорелся деревянный двухэтажный частично расселенный дом по ул. Шишкова, 30, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на крыше здания поступило в 10.35. Пожар удалось ликвидировать в 11.28. В результате сгорела обрешетка крыши, тамбур. Площадь пожара составила 168 кв. метров.

На месте работали девять единиц техники и 37 человек.

Пострадавших нет.

Согласно данным городской администрации, дом на Шишкова, 30/ Лермонтова, 25 является историческим ценным градоформирующим объектом в составе предмета охраны исторического поселения. В 2021 году здание было признано аварийным и подлежащим реконструкции. Предполагалось, что после расселения его законсервируют и включат в муниципальную программу «Дом за рубль» для восстановления за счет инвестора.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».